العثور على نفق لتهريب المخدرات بين مدينة سبتة والمغرب

مدريد: أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء أنّها عثرت على نفق يمتد من الأراضي المغربية إلى جيب سبتة، في إطار عملية لمكافحة تهريب الحشيش.

ووفق الشرطة فإنّ النفق البالغ طوله عشرات الأمتار وعلى عمق 12 مترا تمّ اكتشافه أثناء تفتيش مستودع في منطقة صناعية في سبتة، الجيب الصغير الواقع على الساحل الشمالي للمغرب قبالة البرّ الرئيسي لإسبانيا.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الحرس المدني الإسباني أنّ النفق “ضيّق” و “مدعّم بالخشب”، و “قد يكون استخدم في نقل المخدّرات بين المغرب وإسبانيا”.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن النفق يبلغ طوله 50 مترا على الأقل، ويمتدّ إلى داخل الأراضي المغربية. وقد يكون أطول من ذلك إذ لم تحدد السلطات بعد النقطة التي ينتهي فيها.

وجاء العثور على النفق خلال عملية لمكافحة عصابات إجرامية متّهمة بتهريب الحشيش إلى إسبانيا في شاحنات.

وقالت الشرطة إنّ الحملة أدّت إلى اعتقال 14 شخصا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم شرطيان، وإلى ضبط ستة آلاف كيلوغرام من المخدرات.

(أ ف ب)