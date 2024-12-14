العثور على 12 أغنية لمايكل جاكسون لم يتم إصدارها

باريس-“القدس العربي”: بعد مرور أكثر من 15 عاماً على وفاته، تم اكتشاف أغنيات جديدة لمايكل جاكسون لم تُطرح بعد، في خزانة بداخل المنزل السابق لمنتجه برايان لورين في كاليفورنيا.

فقد كشفت صحيفة “هوليوود ريبورتر” أنه تم العثور من قبل غريغ موسغروف، المالك الجديد للمنزل السابق لبرايان لورين، المنتج السابق لمايكل جاكسون، على 12 أغنية في أشرطة لم يعلن عنها مطلقًا. وأكد مالك المنزل أنه استمع إلى هذه الأشرطة و”أصيب بالقشعريرة لأن أحداً لم يسمع هذا المحتوى من قبل”.

إجمالاً، تم تخزين 16 شريط كاسيت في الخزانة، تحتوي على 15 أغنية لم يتم إصدارها مطلقًا، بما في ذلك 12 أغنية لمايكل جاكسون. تسمح لك بعض أشرطة الكاسيت بالاستماع إلى نفس المقطوعة بأشكال مختلفة، أو حتى الاستماع إلى ما وراء الكواليس من التسجيلات. ويروي المالك الجديد للمنزل، غريغ موسغروف، قائلا: “سماع مايكل جاكسون وهو يتحدث ويلقي النكات أمر رائع حقًا.”

لقد قام هذا الأخير بالفعل بإجراء تحقيق صغير في النتائج التي توصل إليها: “لقد ذهبت إلى جميع مواقع المعجبين. يشاع أن بعض الأغاني التي تم العثور عليها موجودة، وقد تم تسريب عدد قليل من الأغاني الأخرى، لكن بعضها الآخر حصري تمامًا”.

لسوء الحظ بالنسبة لمحبي ملك البوب، ليس لدى صاحب المنزل الذي غريغ موسغروف إذن لنشر هذه القطع، نظرًا لعدم امتلاكه حقوق هذا العمل.. يمكنه الاستمرار في الاحتفاظ بهذه الأشرطة ولكن لا يمكنه توزيعها.

وتوفي مايكل جاكسون في نهاية شهر حزيران/يونيو عام 2009 عن عمر ناهز 50 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة، جعلته يصنف كأكثر المغنين شهرة وشعبية ومبيعاً للأسطوانات في جميع أنحاء العالم. وأكثر من ذلك، صنف كأهم وأقوى نجم تأثيراً في مجال الموسيقى على مر التاريخ.