سياسة | دولي

العثور على 14 جثة أخرى قبالة الساحل الإيطالي بعد انقلاب قارب

21 - يونيو - 2024

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روما:  مازال العمل جاريا لانتشال جثث من المياه قبالة الساحل الإيطالي بعد انقلاب قارب يحمل مهاجرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال خفر السواحل إنه تم العثور على 14 جثة أخرى على بعد حوالي 200 كيلومتر من البر الرئيسي الإيطالي اليوم الجمعة.

ويبلغ عدد القتلى المؤكدين الآن جراء الحادث الذي وقع ليلة الأحد 34 شخصا ويخشى أن يكون هناك مزيد من الجثث في البحر.

وقال ناجون من الحادث لمنظمات إغاثة إن 50 شخصا على الأقل كانوا على متن القارب. وذكر خفر السواحل أن ثلاث سفن ستواصل البحث عن المزيد من المفقودين في الأيام القادمة، بدعم جوي من طائرات تابعة للبحرية الإيطالية ووكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”.

وكان القارب قد أبحر من تركيا، لكنه انقلب قبالة سواحل منطقة كالابريا بجنوبي إيطاليا.

ويحاول آلاف المهاجرين الوصول إلى جزر مثل لامبيدوسا أو مالطا أو صقلية أو البر الرئيسي الإيطالي بالقوارب من تركيا أو شمال أفريقيا.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول ما يزيد على 24400 مهاجر إلى إيطاليا على متن قوارب هذا العام. وبلغ الرقم، في نفس الفترة من العام الماضي، نحو 58600 مهاجر.

(د ب أ)

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