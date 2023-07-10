العثور على 18 بندقية في منزل رجل من أصول عربية أطلق النار على زوجته في ولاية ميشيغان الأمريكية

ميلفينديل (ميشيغان)- “القدس العربي”: أفادت شرطة بلدة ميلفينديل في ولاية ميشيغان الأمريكية أنها عثرت على 18 قطعة سلاح مبعثرة في منزل رجل أطلق النار على زوجته.

وورد اسم صالح الجهمي (37 عاما) في الشكوى الجنائية، التي تتهمه بعدة تهم وفقاً لسجلات المحكمة فيما يتعلق بالقضية.

وقالت سجلات المحكمة إن المتهم مصاب باضطراب ثنائي القطب منذ عام 2012 وأشارت إلى أنه مُنع من امتلاك الأسلحة أو الذخيرة.

وفي وقت سابق، تم استدعاء ضباط الشرطة في الساعة 2:41 من صباح يوم 19 مايو بسبب إطلاق النار في الزقاق في شارعي شارون وماندال في جنوب غرب ديترويت بالقرب من حدود ميلفينديل.

وتحدث الضباط إلى امرأة أخبرتهم أن الجهمي أطلق رصاصة عليها قبل أن تفر من مكان الحادث، وتم التعرف عليها فيما بعد على أنها زوجة الجهمي.

وعثرت الشرطة على غلاف قذيفة عيار 9 ملم في المنطقة.

وقالت السلطات إنها عثرت على 18 بندقية وشارة مزيفة لوكالة مكافحة المخدرات وشارة مزيفة لوزارة الدفاع في منزل الجهمي.