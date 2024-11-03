منوعات | أبيض و أسود

العثور على 3 جثث داخل شقة بالعاصمة الألمانية

3 - نوفمبر - 2024

برلين: أعلن الادعاء العام والشرطة في العاصمة الألمانية برلين في بيان مشترك مساء اليوم الأحد عن العثور على ثلاث جثث داخل شقة في حي برلين-مارتسان.

وأوضح الادعاء والشرطة أن الأدلة في مسرح الجريمة تشير إلى أن الواقعة تتعلق بجريمة قتل.

وكانت عدة وسائل إعلام تحدثت عن هذه الواقعة في وقت سابق.

(د ب أ)

  1. يقول احمد الشمري:
    نوفمبر 3, 2024 الساعة 7:29 م

    وكالعادة اذا كان القاتل من الألمان اصحاب الشعر الاشقر والعيون الزرق فهو مختل عقليا ويحب ايداعة مصح عقلي وسيجدون عشرين الف سبب ودليل بانة مختل مختل مختل مختل عقليا اما اذا كان اسمة حسين أو احمد الشمري فهو مجرم وارهابي وخطر على المجتمع الألماني النازي المسالم ويجب منع الاجانب من التواجد بألمانيا حتى لو أن ألمانيا هي سبب تركهم وطنهم

