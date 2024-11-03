العثور على 3 جثث داخل شقة بالعاصمة الألمانية

برلين: أعلن الادعاء العام والشرطة في العاصمة الألمانية برلين في بيان مشترك مساء اليوم الأحد عن العثور على ثلاث جثث داخل شقة في حي برلين-مارتسان.

وأوضح الادعاء والشرطة أن الأدلة في مسرح الجريمة تشير إلى أن الواقعة تتعلق بجريمة قتل.

وكانت عدة وسائل إعلام تحدثت عن هذه الواقعة في وقت سابق.

(د ب أ)