العثور على 3 جثث في دار رعاية بريطانية ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى إثر حادث “غامض”

لندن: أعلنت الشرطة العثور على ثلاث جثث، اليوم الأربعاء، ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى إثر حادث “غامض” في دار رعاية في جنوبي إنكلترا.

وأفادت شرطة دورست أنها تجري تحقيقات. وتم إخلاء دار رعاية غينسبورو في سواناغ ولم يكن هناك أي خطر أوسع على الجمهور.

وقال متحدث باسم شركة غاز “ساثرن جاز نتورك” إنه تم استدعاء مسؤولي الشركة إلى دار الرعاية بسبب حالة طارئة، وينتظر المهندسون إذن الدخول للدار لإجراء فحص للسلامة.

وقالت المتحدثة باسم الشركة كاتي لوبان: “مشاعرنا مع كل من تضرر جراء هذا الحادث المأساوي”.

(د ب أ)