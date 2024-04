العثور على 38 جثة بعد تحطّم سفينة قبالة جيبوتي 

أديس أبابا: عُثر على 38 جثة، بعضها لأطفال، بعد تحطم سفينة قبالة جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في منشور على منصة “إكس” أن ستة أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين ويتوقع أنهم لقوا حتفهم بعد “تحطم السفينة المأسوي”، بينما يقدم مكتبها في جيبوتي والسلطات المحلية مساعدة الى 22 ناجيا.

وأكدت السفارة الإثيوبية في جيبوتي أن قاربا كان يقل 60 مهاجرا إثيوبيا من جيبوتي إلى اليمن تعرّض لحادث الاثنين.

وذكرت السفارة في بيان على “إكس” أن الحادث وقع قرب سواحل جودوريا في شمال شرق جيبوتي.

يخوض مئات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، على أمل إخراج عائلاتهم من الفقر المدقع.

وقالت السفارة الإثيوبية على فيسبوك “كل عام، يغادر أكثر من 200 ألف مهاجر خليج عدن قبالة سواحل جيبوتي لخوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر برا وبحرا للوصول إلى بلدان الشرق الأوسط”.

‼️ 38 bodies have been recovered, including children, after tragic shipwreck off Djibouti coast with at least 6 others missing and presumed dead.

22 survivors are being assisted by @DjiboutiIom & local authorities.

