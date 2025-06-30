العثور على 381 جثة مهملة داخل محرقة للجثامين في المكسيك- (صور)

سيوداد خواريز: عثر محققون على 381 جثة مكدسة في محرقة جثث خاصة في سيوداد خواريز بشمال المكسيك، على ما أعلن مكتب المدعي العام المحلي الأحد، منددا بما اعتبره إهمالا من خدمات الجنازة.

وقال إيلوي غارسيا، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في ولاية شيواوا، حيث تقع سيوداد خواريز، لوكالة فرانس برس “كانت الجثث الـ381 موضوعة بشكل غير منظم في المرمدة”.

وأضاف المسؤول أن الجثث “تكدست” من دون أي ترتيب في أنحاء عدة من المبنى الذي يضم المرمدة. ووصف غارسيا الجثث بأنها “رُميت هناك عشوائيا، واحدة فوق الأخرى، على الأرض”.

وأوضح أن كل الجثث كانت محنطة، ويُفترض أنها مرتبطة بشهادات وفاة.

وتشير نظرية المدعي العام إلى أن الغالبية الساحقة من هذه الجثث كانت موضوعة تحت المراقبة ثم نُقلت إلى المرمدة لحرقها.

تعتقد السلطات أن بعض الرفات ربما تُركت لأكثر من عامين في الموقع.

واعتبر إيلوي غارسيا أن “عدم مسؤولية” مالكي المرمدة قد يكون أحد التفسيرات الأولية لهذا الاكتشاف.

ومثل أحد مديريها أمام مكتب المدعي العام الذي أكد ناطق باسمه أنه يريد “إثبات المسؤولية الجنائية” للمسؤولين.

ولم تُحدد السلطات ما إذا كان المتوفون ضحايا عنف إجرامي.

تعاني المكسيك، وهي دولة تسجل نشاطا قويا لعصابات الجريمة المنظمة، منذ سنوات من أزمة في نظام الطب الشرعي، إذ تُثقل كاهلها كثرة الجثث التي يتعين معالجتها، في ظل نقص في الموظفين وقيود مرتبطة بالميزانية.

(أ ف ب)