العثور على 58 جثة على الأقل في مستشفى ليبي

طرابلس: قالت وزارة الداخلية الليبية إنه تم العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية اليوم الإثنين في مستشفى في العاصمة طرابلس كان تحت سيطرة جماعة مسلحة قُتل قائدها الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم العثور على الجثث في ثلاجة مشرحة مستشفى الحوادث أبو سليم في حي أبو سليم المكتظ بالسكان، وذلك بعد ورود بلاغ من المستشفى.

ونشرت الوزارة صورا لجثث تحمل أرقاما ووجوها حجبت معالمها. وأظهرت الصور جثثا في حالات مختلفة من التحلل على حاملات حديدية وأسرة، وكان بعضها محترقا.

وتباشر السلطات تحقيقا لتحديد هوية الجثث.

وقالت الوزارة “حتى الآن جرى الكشف على 23 جثة، واتُخذت بشأنها كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توثيق البيانات ورفع العينات”.

وكانت منطقة أبو سليم مقرا لجهاز دعم الاستقرار الذي قُتل قائده عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، يوم الإثنين الماضي.

وأدى مقتل الككلي إلى هزيمة مفاجئة لجهاز دعم الاستقرار على يد الفصائل المتحالفة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة.

وأمر الدبيبة يوم الثلاثاء بتفكيك الجماعات المسلحة، ما أدى إلى اندلاع أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ سنوات بين جماعتين مسلحتين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفقا للأمم المتحدة.

والجثث التي تم العثور عليها اليوم الإثنين هي المجموعة الثانية من جثث مجهولة الهوية تم اكتشافها في الأيام الأخيرة. ففي يوم السبت، قال مسؤولون إنه تم العثور على تسع جثث في ثلاجة مشرحة مستشفى الخضراء في حي أبو سليم.

وقال الدبيبة يوم السبت إن القضاء على الجماعات المسلحة “مشروع مستمر”، حيث لا يزال وقف إطلاق النار بعد اشتباكات الأسبوع الماضي قائما.

ونشرت حكومة الوحدة الوطنية مقطع فيديو اليوم الإثنين يظهر جرافات وهي تهدم ما يُسمى بمعسكر 77، أحد أكبر المنشآت التي كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار. ومن المقرر تحويل المعسكر إلى حديقة وطنية.

