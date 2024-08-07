العداء القطري عبد الرحمن سامبا سعيد بالوصول لنهائي 400 متر حواجز بأولمبياد باريس

باريس: أبدى العداء القطري عبد الرحمن سامبا، سعادته البالغة بالوصول إلى نهائي سباق 400 متر حواجز ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وسجل سامبا زمنا قدره 48 ثانية و20 جزء من الثانية في الدور قبل النهائي، محتلا المركز الثالث ليتأهل لنهائي السباق الذي سيقام بعد غدا الجمعة.

وقال سامبا إنه تأثر بالإصابة وكان في حالة خوف قبل انطلاق منافسات ألعاب القوى من الأولمبياد من معاودة الإصابة مجددا.

وأضاف أنه تأهل للنهائي رغم أنه لم يقدم أفضل أداء له، مشيرا إلى أنه لم يكن في أفضل حالاته البدنية.

ووعد سامبا بتقديم أداء أقوى في نهائي سباق 400 متر حواجز، من أجل تحقيق هدفه وهو الفوز بميدالية.

(د ب أ)