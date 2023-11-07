العدالة والتنمية التركي: حكومة نتنياهو تكرر ما فعله النازيون

أنقرة: قال متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك: “ما فعله النازيون، تفعله حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم. ويجب على العالم أن يقول كفى لما يحدث” في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة الإدارية المركزية لحزب العدالة والتنمية بمقره في العاصمة أنقرة.

وأضاف أن “الأفعال التي أقدمت عليها حكومة نتنياهو ترقى لأن تكون مباشرة ضمن توصيف جرائم حرب والإبادة الجماعية”.

وشدد جليك على أن العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كانوا مجرد متفرجين عندما واجه آلاف المدنيين في غزة الموت.

وتابع: “عندما ننظر إلى البعد المادي لهذا العدوان من حكومة نتنياهو، نجد تدمير 55 مسجدا و3 جامعات و3 كنائس في هذه الهجمات حتى الآن”.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بحسب ما ذكره جليك، 16 مستشفى و23 مستوصفا و27 سيارة إسعاف و105 مراكز صحية.

وأشار جليك إلى أن وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين استخدموا لغة “خائنة” فيما يتعلق بما يحدث في غزة.

وتطرق لتعاطي وسائل الإعلام الغربية مع القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة.

وضرب جليك مثالا على هذا التعاطي من خلال استخدام وسائل الإعلام الغربية لعبارة “اشتباكات بين إسرائيل وجماعات فلسطينية” قائلا: “عندما تقرأون هذه الجملة في الإعلام الغربي اعلموا أنّ إسرائيل تقصف المدنيين دون أي سبب”.

وأكد أنّ كافة المؤسسات الدولية، وكل المكتسبات الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاضعة للامتحان قائلا: “يعتقد الأوروبيون والأمريكيون أن مراقبة المسألة من بعيد يمكن أن تحل المشكلة. إنهم منصاعون وراء إسرائيل”.

(وكالات)