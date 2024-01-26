«العدل الدولية» تأمر إسرائيل بتدابير منع وقوع إبادة في غزة

لندن – «القدس العربي» – وكالات: تلقت إسرائيل صفعة بقرار محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، الذي أمرها باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع أن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».

وجاء القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى «الإبادة الجماعية» المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: «نطالب إسرائيل بتقديم تقرير عن التدابير التي ستتخذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال شهر».

وأضافت: «نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل».

وشددت: «نقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية». وأردفت أن «محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب أفريقيا ضدها». وعلق سفير أوغندا وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، على موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي صوتت، أمس الجمعة، ضد الإجراءات الاحترازية في محكمة العدل الدولية، بموجب الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقال لـ «القدس العربي» في اتصال هاتفي إن «هذه القاضية لا تمثل موقف بلادي بشأن الوضع في فلسطين. الجميع يعرف المواقف الدائمة لأوغندا في التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة».

وتعقيبا على القرار، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل التوقف عن دعمها ومساعدتها لها.

كذلك طالبت حركة «حماس» المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف «جريمة الإبادة الجماعية» المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

إسرائيليا، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحترم القانون الدولي لكن اتهامات الإبادة الجماعية «مشينة وغير معقولة».

وأضاف أن «إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد «حماس». وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المحكمة، وقال إن «إسرائيل لا تحتاج إلى إلقاء محاضرات عن الأخلاق». فيما علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، بأنه فاتهم أن المحكمة «معادية للسامية».

وحظي القرار بترحيب عربي واسع، فيما وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده في الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد «إعطاء صيغة تنفيذية» لقرارات المحكمة.