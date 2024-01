العدل الدولية تبدأ مناقشات بحث التدبير المؤقت ضد إسرائيل- (بيان) 

لاهاي: أعلنت محكمة العدل الدولية بدء المناقشات لبحث التدبير المؤقت الذي طلبت فرضه جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة، الجمعة، أوضحت فيه أن جلسات التدبير المؤقت في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل انتهت اليوم.

وأشار البيان إلى أن المحكمة ستوضح خلال مدة قصيرة تاريخ إعلان قرارها بشأن التدبير المؤقت في جلسة علنية.

