العدل الدولية والكيان الصهيوني: تكالب الذئاب

أن يصدر، متأخراً نحو 18 شهراً، خير من أن يبقى نائماً في الأدراج أو على رفوف المهملات.
هذا توصيف، إجرائي وبيروقراطي بادئ ذي بدء، يجوز أن يقترن بقرار محكمة العدل الدولية الأخير، الذي قضى بأنّ سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلية الاستيطانية، واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي؛ وأنّ ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان «قسرياً» يخالف التزامات الاحتلال.
كذلك اعتبر القرار أنّ ممارسات وسياسات الكيان الصهيوني «تنتهك حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير»، ونظام القيود الممنهج الذي فرضه الاحتلال على الفلسطينيين يعتبر «تمييزاً بناء على العرق». وخلصت المحكمة إلى أنّ هذه وسواها «ترقى لأن تكون ضمّاً لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني».
وكما هو معروف، القرار لا يختلف عن أيّ وكلّ ما يصدر عن محكمة العدل الدولية من حيث أنه غير مُلزِم، فضلاً عن كونه في هذه الحالة يخرج حتى عن صيغة الشكوى الاتهامية (على غرار ما فعلت جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي)؛ لأنه، ببساطة، مجرّد رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرار يعود إلى أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2022.
ثمة مكاسب معنوية عديدة بالطبع، وهذه سوف تتفاخر بها جهات فلسطينية وعربية وعالمية صديقة للقضية الفلسطينية، ولا تثريب عليهم في هذا، من باب أضعف الإيمان وأقصى المتاح. وثمة، أيضاً، ما هو منغّص على دولة الاحتلال وأنصارها من مدمني استهلاك المقولة الكاذبة الزائفة: أنّ الكيان الصهيوني دولة قانون، وأنه «واحة الديمقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط.
ففي سياق رأي سابق للمحكمة حول شكوى جنوب أفريقيا وملفّ الإبادة الجماعية، ثمّ سياق اضطرار كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في احتمال إصدار مذكرات توقيف بحقّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت؛ سوف يصعب على الكيان الصهيوني تسويق المزيد من أكاذيب تمكين مؤسساته ذاتها من تطبيق القانون.
وحتى قبل صدور قرار العدل الدولية الأخير، كان وزراء الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال قد شحذوا السكاكين للإجهاز على مستشارة الحكومة القانونية غالي باهاراف ميارا؛ رغم أنها لم تنبس، بعدُ، ببنت شفة ضدّ أيّ من غلاة وزراء نتنياهو، الذين أدلوا بتصريحات ترقى إلى المساءلة الجنائية في مسائل التحريض على إبادة الفلسطينيين.
وكان محرجاً (ليس أكثر، بالطبع) أن يسفّه خان، رسمياً وباسم الجنائية الدولية، ادعاءات الاحتلال بأنّ «مبدأ التكامل» ساري المفعول في النظام القضائي الإسرائيلي، وهذا يكفل استقلال القضاة وعدم خضوعهم للسيطرة السياسية. وفي لاهاي، وهناك فقط، ألمحت ميارا إلى أنّ مكتبها قد «يفتح» تحقيقاً جنائياً بصدد تصريحات بعض الوزراء، لكنها أهملت طلب المدعي العام عميت إسمان بالتحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ويبقى الثابت أكثر، والواضح الصريح السفيه الصفيق، ردّ نتنياهو على قرار العدل الدولية الأخير: هذا «انحراف عن الحقائق التاريخية»، و«إنّ الشعب اليهودي ليس محتلاً، وهو في أرضه وفي عاصمته الأبدية، القدس»، و«لن يحرّف قرار زائف في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، ولذلك لن يكون هناك نزاع بشأن قانونية مستوطناتنا في كل بلادنا». ولا يتوهمنّ أحدٌ أنّ ما تسمي ذاتها «معارضة» إسرائيلية يمكن أن تعارض نتنياهو في هذا الموقف، إذْ سارع يائير لبيد إلى المزايدة بتصريح يصف القرار بأنه «منفصل، وأحادي الجانب، وملوّث بمعاداة السامية، ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض».
في عبارة أخرى، هنا أفضل تجليات «مبدأ التكامل» في دولة الاحتلال، حيث لا يُفسد أيّ خلاف واجبَ الذئاب في التكالب والاستيطان والتعطش للدماء والإبادة الجماعية.
مع التقدير للكاتب المحترم من معلق محترم فكما ذكرت في المقال هذا ليس إلا انجازا معنويا لا يوءخر ولا يقدم.
اود ان أضيف ان الإنجاز الحقيقي هو الانجاز على الارض تحتها وفوقها ونحن ولله الحمد نجيد الإنجازين بالرغم من الجراح وبالرغم من حمامات الدم المتواصلة التي تعودت على الجريان لتسقي الارض العطشى المحرومة من المياه و التي أضحت لا ترتوي إلا بدماء الشهداء.
ردّاً على زورة النازي «نتن ياهو» إلى رفح ورفض الكنيست لإقامة الدّولة الفلسطينيّة؛ باكورة مُسيّرة أصل العرب اليمن (يافا، صناعة إيرانيّة)، مِن نحو 10 ساعات ونحو ألفي كيلومتر اجتازت منظومات الرّادار الأميركيّة والدُّميّة الصِّهيونيّة، لتصل فِلسطين المُحتلّة السّاعة 3 فجر19 تُمّوز 2024م، إلى شارع “سلام علي خم” «شالوم عليخم» في يافا (تل أبيب) عند السّفارة الأميركيّة. مساء طَقس Dog days اليوم التالي السّاخن، طيران الكيان الصِّهيوني بمًؤازرة إقليميّة لمحميّات ساحل عُمان المُتصالح المُتطبّع. فجر اليوم الثالث المُتحدث باسم وزارة دفاع آل سعود، الأحد، ينفي المُشاركة باستهداف الحُديدة استهداف مدنيين ومحطّة وقود نِفط وكهرباء ميناء الحُديدة اليمني.
العنوان غير موفق أستاذ صبحي: تكالب الذئاب! لأنه يخفض وحشية الئب إلى درجة كلب بينما المقصود هو تسعير وحشية الذئاب وبالتالي كان الأفضل أن يكون العنوان تضابع الذئاب ( أي تصبح الذئاب ضباع) أو إستئساد الذئاب وكلا الحيوانين أي الضبع والأسد أكثر وحشية وضراوة من الذئاب مع أن الذئاب مسالمة وودودة و نادراً ما تهاجم البشر ولست أدري لماذا لها هذه السمعة السيئة في مخيلة العرب مع أن للفرزدق قصيدة رائعة في وصف الذئاب وإمكانية الصداقة بينها وبين بني البشر. الصهاينة ليسوا بشر إنهم وحوش على شكل بشر!
المهم الحمولة الدلالية يا مجتهد
ما تأتي به مجرد شكليات مفرداتية ليست ذات أهمية كبيرة
اجتهادك غير بائق! هم فاشيين عنصريين متوحشين ولو أنهم بشر مثل بشارون أسدوف وهتلر وموسيليني وغيرهم من الفاشيين المجرمين!
أسامة، فسر الماء بعد الجهد بالماء! أما المُرُدة ، فلا تعليق على تعليقكي!
أحسنتِ أيتها الأخت الزمردة –
صحيح أن التكالب مشتق من الكلاب إلا أن الحمولات الدلالية للفعل تكالبَ تقتضي مثلا:
تكالب الزَّمانُ: اشتدَّ
تَكالَبَ الْمُتَخاصِمونَ: أَظْهَروا العَداوَةَ، تَجاهَرُوا بِها
تكالب القومُ على المال: تواثبوا عليه، كما تفعل الكلابُ وأمثالها
تَكَالَبَ القومُ: تجاهروا بالعداوة
تكالَب الناسُ على الدّنيا: اشتدّ تشبّثهم بها طمعا بالمال والملك وما أشبه
إلى آخره
اعتقد ان قرار محكمة العدل الدولية مهم ومؤثر إذا ما احسنت الدول العربية والإسلامية التعامل معه وليس وضعه على سلة المهملات. المطلوب اولاً تقديم طلب الى مجلس الامن للامم المتحدة من مجموعة الدول العربية وكذلك الدول الاسلامية والدول الأخرى الموءيدة لحقوق الشعب الفلسطيني لمساندة هذا القرار الدولي المهم. ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بمعارضة قيام مجلس الأمن للامم المتحدة بالنظر في هذا القرار. يجب استدعاء السفراء الأمريكيين في عواصم الدول العربية والاسلامية والدول الاخرى الموءيدة لقضية فلسطين وإبلاغ السفراء الامريكيين بان هذه قضية عامة وهامة ومصيرية ويدعون الولايات المتحدة الامريكية الى عدم استخدام حق النقض اي الفيتو في مجلس الأمن. واذا ما اصرت الولايات المتحدة على استخدام حق النقض فيجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتاءييد هذا القرار تحت بند الاتحاد من اجل السلام. اذا تقاعست الدول العربية عن القيام بما هو مطلوب فبإمكان الوفد الفلسطيني في الامم المتحدة بالتعاون مع الوفود الموءيدة لهذه الخطة ويطلب من هذه الوفود لدعوة مجلس الأمن لبحث هذا القرار واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.