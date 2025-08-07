“العدل السورية” تنشر مشاهد لتحقيقات مع شخصيات بارزة بنظام الأسد- (فيديو)

دمشق: نشرت وزارة العدل السورية، الخميس، مقطعا مصورا يظهر جانبا من التحقيقات الجارية مع عدد من الشخصيات البارزة بنظام بشار الأسد المخلوع، بينما تتم مواجهتهم بالتهم المسندة إليهم.

ومن بين الشخصيات التي ظهرت بالمقطع، المفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون (2005–2021)، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار (2011–2018)، ومدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم الحويجة.

بالإضافة إلى عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا سابقا.

وفي المقطع الذي بثته الوزارة عبر منصة تلغرام بعنوان: “تحقيقات تحت مظلة القضاء مع موقوفين كانوا ذات يوم جزءا من صُنّاع القرار في عهد النظام البائد”، ظهرت تلك الشخصيات وهي تمثل أمام قاضي تحقيق، الذي واجههم بالتهم المسندة إليهم على خلفية الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين على مدى 14 عاما.

ووفق المقطع، فقد وُجهت إليهم تهم تشمل: “القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية، والتحريض والاشتراك والتدخل في عمليات قتل”.

وتندرج هذه التحقيقات ضمن حملة أطلقتها الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية، ومحاسبة رموز النظام السابق المتورطين في انتهاكات وجرائم ضد المواطنين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد (2000-2024)، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية وجرائم وانتهاكات.

(الأناضول)