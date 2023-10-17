العدوان الإسرائيلي الهمجي يتواصل على غزة لليوم الـ11 على التوالي

غزة: لليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.

وحسب ما أفادت مصادر طبية فإن “إصابات وصلت إلى مجمع ناصر في غزة إثر غارات استهدفت خان يونس”.

وقال شهود عيان إن “قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة أسفر عن سقوط 7 شهداء بينهم أطفال و12 إصابة”.

وتعرض مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف.

كما أغارت الطائرات الحربية على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومساء الإثنين، استشهد صحافي وحماته في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح ما بين حرجة ومتوسطة.

وفي حي الرمال، غرب مدينة غزة، استشهد 8 فلسطينيين في قصف أحد المنازل.

(وكالات)