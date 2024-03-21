العدوان الإسرائيلي على غزة: «اليوم التالي» الذي لم يأت بعد!

يتضافر أكثر من مؤشر اليوم في حرب غزة ليزكي خلاصة مهمة هي أن الاحتلال الإسرائيلي فقد القدرة على تملك رؤية حول المستقبل، ليس فقط لأنه عجز عسكريا عن القضاء على حركة حماس وتقويضها سياسيا، ولكن، لأنه لا يملك بين مروحة أوراقه أي سند من حليف على الأرض يمكن أن يعول عليه في إنهاء الدور السياسي والعسكري والأمني لحماس في قطاع غزة.
مؤشر فشل أكثر من جولة من التفاوض مع حركة حماس عبر الوسيطين القطري والمصري وبرعاية أمريكية، على الرغم من مرونة حركة حماس، وخفضها لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين يفترض أن يقابلوا بتسريح المحتجزين الإسرائيليين لديها في قطاع غزة، وقد اتضح من خلال هذه الجولات أن الطرف الإسرائيلي يحاول دائما أن يعرقل أي تقدم يتم تسجيله، ولو اقتضى الأمر أن يتراجع عن سابق موقف قدمه بين يدي الوسطاء.
مؤشر الضغط الأمريكي على الاحتلال، والذي بلغ درجة إرسال تهديد ضمني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إدارة جو بايدن ستتجه إلى البحث عن حكومة أخرى إسرائيلية قادرة على تحمل كلفة إنهاء الحرب وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.
يمكن في سياق هذا المؤشر أن نقرأ دعوة الإدارة الأمريكية لوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، وأيضا الدعوة التي أطلقها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي التقط الإشارة، ورد بالقول: «لا يوجد إلا رئيس وزراء واحد في إسرائيل» وقال في الرد على شومر: «من غير المناسب أن نتوجه إلى ديمقراطية شقيقة ونحاول استبدال القيادة المنتخبة هناك».
البعض يعتقد أن الاحتلال يملك رؤية استشرافية لما يعد الحرب على غزة، وأنه حصل تبادل وجهات النظر حولها مع الطرف الأمريكي، وأن إدارة بايدن بسبب رفضها الشديد لهذه الرؤية، تسعى لممارسة ضغوط سياسية شديدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل التفكير في رؤية أخرى بديلة.
في الواقع، لا تبدو هناك مؤشرات رؤية استشرافية إسرائيلية لما بعد الحرب على غزة، فليس في جعبة الاحتلال اليوم سوى عملية رفح، التي يجري التهديد بها، من أجل تقوية الموقع التفاوضي وإجبار الأطراف الدولية على مسايرة تطلع الاحتلال إلى سيناريو مفترض يكون عنوانه الأبرز إنهاء الدور السياسي والعسكري والأمني لحماس.
في الظاهر ترى معظم الأطراف الدولية أن عملية رفح المفترضة هي عودة لخيار التهجير، ولذلك، يتم في كل مرة التحذير منها، ومن عواقبها الخطيرة على المنطقة، وبشكل خاص إشعال حرب إقليمية بها، لكن وحدها الإدارة الأمريكية تفهم بشكل دقيق ما ترمي إليه حكومة الحرب الإسرائيلية من وراء عملية رفح، ولذلك، فإنها تطلب منها الكشف عن عناصر هذه العملية، حتى يتم التأكد مما إن كانت تضمن تأمين المدنيين أم أنها لا تعدو أن تكون حلقة من حلقات الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال كل يوم في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب عليها.
الإدارة الأمريكية لحد الآن لم تطلع على أي خطة إسرائيلية بهذا الخصوص، وهي تدرك أن حكومة الحرب الإسرائيلية تستعمل ورقة عملية رفح فقط لممارسة الضغط على حماس وعلى مختلف المعنيين بعملية التفاوض، حتى يتم الاشتغال على بديل لما بعد حماس، يوفر الأمن لإسرائيل ويضمن عودة المستوطنين إلى غلاف غزة.
في الظاهر ترى معظم الأطراف الدولية أن عملية رفح المفترضة هي عودة لخيار التهجير، ولذلك، يتم في كل مرة التحذير منها، ومن عواقبها الخطيرة على المنطقة، وبشكل خاص إشعال حرب إقليمية بها
في الداخل الإسرائيلي، ثمة ما يشبه القناعة الثابتة في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية أن غرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو إطالة أمد الحرب حتى ينجو بنفسه من أي مساءلة قانونية وجنائية تنهي مساره السياسي، لكن بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، ثمة قناعة أكثر تداولا لدى مختلف الطيف السياسي، أن ليس فوق الطاولة بديل سياسي في غزة، يضمن إنهاء دور حماس الأمني والعسكري والسياسي، كما أنه ليس من الممكن ضمان استقرار سياسي في المنطقة على المدى القريب والمتوسط، فضلا عن البعيد، دون تنزيل «حل الدولتين».
حماس تغير عقلها السياسي قليلا في الآونة الأخيرة، بعد أن اشتدت الأزمة الإنسانية، ووصلت المعاناة بالشعب الفلسطيني إلى درجة المجاعة الشاملة، فأبدت مرونة كبيرة في المفاوضات، ولا يبدو أنها ستبقى متشبثة بشكل حرفي بشروطها السابقة في تبادل الأسرى، لكنها في المقابل، تدرك أن أي تفاوض لا ينتهي بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية على الشعب الفلسطيني، سيكون الاستمرار في المقاومة أفضل منه مهما كانت النتيجة.
في المحصلة، ثمة مشكلة وقت تحاصر الجميع اليوم، الإدارة الأمريكية التي تخشى من خيارين، تهور الاحتلال بالمرور إلى السرعة القصوى في عملية رفح، بما قد يشعل المنطقة ويؤذن باندلاع حرب إقليمية عارمة، والثاني، أن يمتد أمد الحرب لوقت أطول، بما يعقد المشكلة الإنسانية في غزة، وبما يحدث زلزالا عالميا، لا يستطيع أحد أن يتوقع مآلاته.
بالنسبة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ففقدانه لورقة الشخصيات المشبوهة التي قد تجد دعما من قبل العشائر الفلسطينية، والخشية من أن تتولى قرارات الدول بمنع تصدير الأسلحة إلى تل أبيب بعد موقف كندا جعله أسيرا للوقت الذي لا يستطيع تدبيره بالشكل المناسب، فالضغط الذي مارسه من خلال سياسة التجويع واستهداف المدنيين، بل واستهداف اللجان المدنية التي تستقبل المساعدات، فضلا عن استعمال ورقة عملية رفح، كل ذلك، لم يدفع إلا في اتجاه مرونة ذكية من جهة حماس، ساهمت في حصار العدو الإسرائيلي، دون أن تقدم له أي مكسب سياسي يمكن أن يعود به إلى الداخل في صورة نصر سياسي تحقق بفضل الحرب.
الجولة السادسة، ولعلها الأخيرة، التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، والتي تبدأ بالرياض ثم القاهرة وتل أبيب، ثم مشروع القرار الأمريكي الذي سيعرض على مجلس الأمن بخصوص وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لستة أسابيع، يؤشران في الجوهر على نفاد الصبر الأمريكي على حكومة الاحتلال، والنقطة الأخيرة في السطر بالنسبة لسياسة نتنياهو الذي يرهن مستقبل الدولة العبرية وأمنها باعتباراته الشخصية، فالرسالة الواضحة التي يراد إيصالها إلى حكومة الاحتلال، أن البديل عن رفض وقف الحرب في غزة وتكثيف المساعدات إلى الشعب الفلسطيني هو حصول تغيير سياسي، ينهي حكومة بنيامين نتنياهو ويأتي بحكومة تستطيع تحمل كلفة وقف الحرب والذهاب لصفقة تبادل يعرف الجميع أن حماس ستكون الكاسب الأول فيها.
بكلمة، إن غياب رؤية «اليوم التالي» لدى دولة الاحتلال، وعدم وجود تصور لمستقبل سياسي لقطاع غزة ينتهي فيه دور حماس العسكري والأمني والسياسي، هو الذي يدفع اليوم بكل قوة نحو فكرة التغيير السياسي في إسرائيل.
وإلى أن يحدث ذلك، فإن الإدارة الأمريكية، تحرك ورقتها الأخيرة، عبر جولة بلينكن، للتوصل عبر الحوار مع السعودية ومصر والضغط على تل أبيب، إلى خيار سياسي مؤقت في قطاع غزة، تديره حكومة وطنية تحظى بقول الفصائل الفلسطينية، ويتم فيه إقناع حماس، بعدم المشاركة في واجهته السياسية، أو على الأقل المشاركة بوجوه تكنوقراطية غير معروفة، إلى أن يتم إجراء انتخابات تشريعية في القطاع، مع تأجيل القضية الأمنية والعسكرية في قطاع غزة إلى ما بعد إجراء هذا الاستحقاق التشريعي.
كاتب وباحث مغربي
من يحاول أن يصور إيران كمفتاح لمواجهة إسرائيل…فعليه أولا أن يراهن على آفة النسيان بالنسبة إلى الأحداث التي حصلت في دول عربية..تتواجد حالياً تحت السيطرة الإيرانية..ونخص بالذكر العراق وسوريا واليمن ونصف لبنان…وعليه أيضا أن يجعلنا منفصمين عن الحقيقة والواقع التاريخي القريب..الذي كرسه التوافق والاتفاق الإيراني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي…حول تدمير واحتلال العراق…ووصل الأمر إلى ذروته بالتنكيل بالمقاومين العراقيين من طرف مليشيات إيران…واعدام الشهيد صدام حسين في يوم الوقوف بعرفات وقبل ساعات من عيد الأضحى المبارك…؛ فلسطين لاتعني بالنسبة إلى إيران ومعها زمرة المتاجرين..سوى ورقة للمساومة على مكاسب أكبر على ظهور العرب…ولن تتحرر فلسطين إلا إذا استعاد أبناؤها قضيتهم إلى ارادتهم…والباقي مجرد وهم..
أنصار الله يقصفون السفن الأمريكية والبريطانية والصهيوينية ويمنعونها من المرور في بحر العرب وفي باب المندب، والمقاومة في لبنان بما فيها الجماعة الإسلامية السنية تقصف الكيان الصهيوني بالصواريخ وتمكنت من طرد أكثر من 100 ألف مستوطن من الشمال الإسرائيلي، ونفس الشيء تفعله المقاومة العراقية، وكلُّه من أجل دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة على أيدي الكيان الصهيوني العنصري المجرم.
الذي لا يعجبه هذا الذي تفعله المقاومة في الكيان الصهيوني، لاشك في أنه من الموالين لهذا الكيان والمتعاطفين معه، ويحاول أن يداري حقيقته بالهجوم على هذه المقاومة بصيغ مختلفة ولكنها في العمق واحدة.
إسرائيل في ورطة، وبداية زوالها من منطقتنا العربية بدأت تلوح في الأفق وضاءة. ولا أحد بإمكانه إنقاذها…
@واعبزي الدي يقول أنه من المغرب..
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خطاب التشكيك في النوايا يعد آخر الاوراق المتبقية للبعض..
ونحن نتحدث بالواضح عن تورط إيران في طوفان الاقصى..
واراك تختار مواضيع اخرى بسرعة.. خلينا نثفق عن موضوع ايران
واستخدامها لادرعها من اجل مصالحها.. وتواجدها في عواصم
عربية عدوانا.. وبعدها نتحدث عن شيئ آخر.. ننهي هذا الموضوع..
لأنه مهم ويفسر كثيرا من الاشياء.. جنوب لبنان.. والحوتيبن.. والعراق.. الخ.. ما رأيك..
تتمة رجاءا.. كلنا مع المقاومة.. لكننا نرى أن الارتهان لاجندات خارجية في هذه المقاومة شيئ لا يخدم القضية في شيئ..
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وهذا ما قالته السلطة الفلسطينية مؤخرا ايضا.. وامر ايران اكثر من واضح حسب ما شرحت لك بالواضح آنفا..
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وهنا ايضا ارى لك خطابا يشبه التكفيري.. إما ان نبتلع ان ايران بريئة.. او نحن لسنا مع المقاومة.. وهذا توظيف غير بريئ للمقاومة..
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بل نحن مع المقاومة.. وخطابنا تقويمي وليس منحازا لايران على حساب القضية كما عند البعض.. رغم عبثها الواضح بأربعة دول عربية..
ليس تشكيكا في النوايا. مضامين التعليقات واضحة وهي تعبر عن نفسها بنفسها.
الذي يرفض التدخل الأجنبي في الشؤون العربية يتعين عليه أن يرفضه من جميع الأطراف.
أما الذي لا يقول كلمة واحدة عن الاحتلال الأمريكي للعراق ولأجزاء من سوريا، والخليج العربي، وعن الاحتلال الصهيوني لفلسطين ولأجزاء من لبنان، ويقوم بالتصويب على ما يسميه ((الاحتلال)) الإيراني الكاذب لعواصم عربية، فإنه يؤكد لكل ذي عقل، أن ما يهمُّه، ليس هو التدخل الإيراني في الشأن العربي، إنه مهووس أو مكلف، بالهجوم على إيران، لأسباب لا تخفى على كل ذي بصيرة..
الحديث عن تورط إيران في طوفان الأقصى يقود إلى أن الكيان الصهيوني بريء مما لحق الشعب الفلسطيني من تدمير وقتل وتهجير وتشريد على يديه منذ ما يفوق 75 سنة. فطوفان الأقصى ليست مبادرة من المقاومة الفلسطينية، بأسبابٍ ودوافع مشروعة أنتجتها. طوفان الأقصى لا تعدو كونها مناورة إيرانية لأسباب تخص الإيرانيين، ولا علاقة لها بمطالب الشعب الفلسطيني المشروعة. أليست هذه هي الدعاية الصهيونية الخبيثة في أبهى صورها؟؟؟
غريب هذا الاستنتاج.. صراحة…
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تورط ايران في طوفان الاقصى لا يبرئ اسرائيل من همجيتها وحرب الابادة ضد غزة في شيئ.. اطلاقا.. وبالمطلق..
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وارى ان ربط هذا بذاك هو محاولة غريبة لتبرئة ايران.. بطريقة غير مباشرة.. وهنا توظيف غير بريئ مرة اخرى للمقاومة..
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عدوان اسرلئيل عدوان همجي بكل المقاييس.. ولا بمكن تبريره بأي شيئ..
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وخطابنا كما قلت سابقا هو تقويمي.. لأن الارتهان لاجندات خارجية لا يخدم المقاومة في شيئ.. وتورط ايران حقيقة..
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ولا ادري كيف بريد البعض نفي شيئ قالته ايران بفم مساعد لقائد الحرس الثوري.. شخصيا.. غريب..
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ولا يمكن نعت الحديث عن تورط ابران بأنه طرح اسرائيلي.. لتكميم الافواه ببعبع اسرلئيل.. بل انه الحقيقة.. للاسف..
أرى أن البعض التجأ الى توزيع الاتهامات بالكيلو.. وهي بالمناسبة مردودة على اصحابها..
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وعكس هذا.. فتمسك البعض بالدفاع عن ايران رغم عبثها الواضح بقضايا العرب هو ما يطرح أسئلة مشروعة.. لماذا يا ترى..