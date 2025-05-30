العدوان الإسرائيلي على غزة يُخلّف “قنبلة كربونية” تهدد المناخ العالمي

واشنطن- “القدس العربي”: كشف فريق من الباحثين عن تحليل محدّث يُظهر أن الحرب الإسرائيلية على غزة لم تتسبب فقط في كارثة إنسانية مروعة، بل أطلقت أيضًا كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة، لتشكل ما وصفه التقرير بـ”قنبلة كربونية” ذات تداعيات بيئية عالمية.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها منصة SSRN، ونقلتها صحيفة الغارديان، فإن الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة العسكرية المباشرة على مدار 15 شهرًا من العدوان على غزة تجاوزت الانبعاثات السنوية لعدد من الدول، حيث قُدرت بـ1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر من الانبعاثات السنوية لـ36 دولة وإقليمًا منفصلًا. ويُعزى نحو 99% من هذه الانبعاثات إلى الهجمات الجوية والغزو البري الإسرائيلي على القطاع، حسبما ورد في الدراسة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف شخص في القطاع حتى الآن. وقالت بُشرى خليدي، مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية لدى منظمة أوكسفام، الأربعاء: “منذ أكثر من 600 يوم، تقول إسرائيل إنها تستهدف حماس، لكن من يُحاصر ويُقصف ويُقتل يوميًا هم المدنيون.”

وبالرغم من سريان وقف لإطلاق النار في يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل أنهته في منتصف مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى استئناف العمليات العسكرية وتفاقم الأضرار.

ويرتفع الرقم التقديري لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 32.2 مليون طن عند احتساب الانبعاثات المرتبطة بأعمال البناء التي سبقت الحرب وتلك المتوقعة بعد انتهائها. ويشمل ذلك إنشاء البنى التحتية الأمنية في الجانبين، بما في ذلك شبكة أنفاق حماس و”الجدار الحديدي” الإسرائيلي، فضلًا عن التكاليف البيئية المستقبلية لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الواسع.

وقالت أستريد بونتيس ريانيو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لصحيفة الغارديان: “هذا البحث الجديد يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لوقف الفظائع المتصاعدة وضمان التزام إسرائيل وجميع الدول بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.

وأضافت: “سواء اتفق العالم على وصف ما يحدث بالإبادة أم لا، فإن ما نواجهه يُشكل تهديدًا للحياة في غزة ولحقوق الإنسان في المنطقة والعالم، من خلال تفاقم أزمة تغيّر المناخ.”

وتوصي الدراسة بضرورة فرض الإبلاغ الإلزامي عن الانبعاثات العسكرية سواء في أوقات الحرب أو السلم، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تهدف إلى الحد من التدخل البشري الضار بالنظام المناخي.