العدوان على الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل 5- (فيديو)

رام الله: أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فلسطينيين بالرصاص والاختناق واعتقل 5، خلال اقتحامه مدنا وبلدات ضمن عدوانه المستمر على الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله (وسط) “وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطن بالرصاص الحي بالقدم”.

وأفادت إذاعة “صوت فلسطين” (رسمية) بأن الجيش الإسرائيلي “أحدث خرابا خلال اقتحام بيت عزاء في بلدة دير أبو مشعل”.

وحسب الوكالة، اقتحم الجيش الإسرائيلي قرى وبلدات دير غسانة وكفر عين وبيت ريما وبُرقا ودير جرير في رام الله والبيرة.

جانب من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/2B8CV7Tkfa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2025

ونشرت الإذاعة الفلسطينية على موقعها الإلكتروني صورة تظهر توقيف الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وإجبارهم على الجلوس على الأرض ورفع أيديهم إلى الأعلى “والتنكيل بهم في بلدة بيت ريما”.

قوات الاحتلال تحتجز مجموعة من الشبان وتنكل بهم، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/iprqKf50nr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2025

وفي شمال الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي طفلين وشابين من مدينة جنين، وفق الوكالة.

وأضافت أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بالقرب من مدخل مخيم جنين، وأغلقت جرافاته مداخل المخيم بالسواتر الترابية، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة ومخيم جنين”.

وفي حي الجابريات القريب من المخيم، أفادت الوكالة بـ”استمرار تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية مزودة بمكبر صوت تطالب المواطنين بإخلاء منازلهم وتهددهم بإطلاق الرصاص تجاههم”.

وأشارت الوكالة إلى استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الــ29 على التوالي، مخلفا “26 شهيدا وعشرات الجرحى، ودمارا هائلا في منازل وممتلكات المواطنين في مخيم جنين”.

وغرب مدينة جنين، قالت الوكالة إن قوات إسرائيلية استولت على مبنى سكني في قرية الطيبة وحولته إلى “ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت العائلة على إخلائه”.

مشاهد من التعزيزات التي دفع بها الاحتلال لقواته في مخيم جنين ومحيطه. pic.twitter.com/8GqhK68CuN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2025

عاجل | الاحتلال يطلق قنبلتي إضاءة في الأجواء قرب مسجد الأسير بمحيط مخيم جنين. pic.twitter.com/RUfUxTTjhm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2025

وفي جنوب مدينة نابلس، ذكرت الوكالة أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أصاب عدد من المواطنين بحالات اختناق”.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات مجدل بني فاضل ودوما ودير شرف وسبسطية وراس العين وخلة العامود بمحافظة نابلس، وفق شهود عيان.

عاجل | اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/aKgh1blrCJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2025

ولفتت الوكالة إلى اقتحام الجيش قريتي فرعون وقفين في محافظة طولكرم.

أما في جنوب الضفة، فذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابا من مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم العرّوب شمال الخليل، كما اقتحم الجيش قرية الطّبقة جنوب المدينة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية كذلك بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، “وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق”، وفق الوكالة.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)