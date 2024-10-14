العدوان على لبنان.. جيش الاحتلال يدمر مسجدين جنوبي البلاد- (صور)

بيروت: دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد مسجدين في قضاء صور ومنطقة النبطية جنوبي لبنان، في ظل استمرار العدوان الشامل على البلاد.
ونسف جيش الاحتلال مسجد بلدة الضهيرة في قضاء صور، بعد تسلل محدود لقواته من موقع الجرداح العسكري المقابل للبلدة.
في سياق منفصل أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت المسجد القديم وسط بلدة كفر تبنيت في محافظة النبطية ودمرته بالكامل.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.
وأسفرت الغارات حتى مساء السبت، عن ألف و437 شهيدا و4 آلاف و123 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.
ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
(الأناضول)
اجرامكم لن يمر دون المرًر ، لقد أخطأتم الهدف باختياركم فلسطين لاحتلالها بمساعدة الانجليز، والان مع بعض دول الغرب وعلى رأسهم امريكا يقدمون الدعم لكم لتستمروا في البقاء، والان وبعد اكثر من ماية سنه اصبحتم بالعناية الفائقة ولن تنفعكم منظومة ثاد ولا القبه ولا كل ولا حطى طرابيش الحمراء ولا السوداء ولا البطة العرجاء . مصيركم شذاذ آفاق، وكما تقول جماعه يهودية ( ناطرين كارتا )
كتب عليكم الشتات ، فإلى الشتات در،
ولكن بعد أن تتألموا ،واعود لاقول أخطأتم في الاختيار