العدوان على لبنان.. جيش الاحتلال يدمر مسجدين جنوبي البلاد- (صور)

بيروت: دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد مسجدين في قضاء صور ومنطقة النبطية جنوبي لبنان، في ظل استمرار العدوان الشامل على البلاد.

ونسف جيش الاحتلال مسجد بلدة الضهيرة في قضاء صور، بعد تسلل محدود لقواته من موقع الجرداح العسكري المقابل للبلدة.

في سياق منفصل أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت المسجد القديم وسط بلدة كفر تبنيت في محافظة النبطية ودمرته بالكامل.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

وأسفرت الغارات حتى مساء السبت، عن ألف و437 شهيدا و4 آلاف و123 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)