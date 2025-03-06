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العدوان في الضفة.. إسرائيل تهدم 17 منزلا فلسطينيا في مخيم نور شمس- (فيديوهات)

6 - مارس - 2025

فلسطينيون يغادرون منازلهم في مخيم نور شمس بعد إصدار سلطات الاحتلال إخطارات لهدمها

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طولكرم: شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.

وقال شهود عيان إن جرافات وآليات هدم إسرائيلية ضخمة بدأت منذ صباح الخميس هدم منازل فلسطينية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

يأتي ذلك غداة إبلاغ إسرائيل السلطات الفلسطينية اعتزامها هدم 17 بناية سكنية في المخيم، بذريعة شق طريق، ضمن عدوان عسكري متواصل على شمال الضفة الغربية منذ 45 يوما.

وفي تصريح صحافي، قال رئيس لجنة خدمات المخيم التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاد الشاويش، الأربعاء، إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر بهدم 17 منزلا في المخيم (شرق مدينة طولكرم) لشق طريق في حارة المنشية”.

وأوضح أن المنازل المعنية “تضم عددا من الطبقات والشقق السكينة، ما يعني ترك عشرات العائلات دون منازل”.

ولفت إلى أن هذه “العملية هي الثانية خلال أسبوع، حيث هدمت جرافات إسرائيلية قبل أيام 11 منزلا“.

وأكد الشاويش أن “عمليات الهدم عقاب جماعي، وتهدف إلى تغيير بيئة المخيم الجغرافية بحجج أمنية واهية”.

وسبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلية أن شقت طرقا مماثلة في مخيمي طولكرم وجنين (شمال)، على حساب منازل ومبان فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا في مخيمات شمال الضفة، بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 45 يوما، ومستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 39، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 26.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن ذلك العدوان الواسع والمدمر يأتي “في إطار مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين” فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 6, 2025 الساعة 9:42 ص

    إنه والله مخطط لتهجير كل سكان الضفة الغربية لبناء مهلكة يهوذا والسامرة مخطط صهيوني أمريكي غربي قذر يحاك ضد الشعب الفلسطيني منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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