العدوان في الضفة.. إسرائيل تهدم 17 منزلا فلسطينيا في مخيم نور شمس- (فيديوهات)

طولكرم: شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.

وقال شهود عيان إن جرافات وآليات هدم إسرائيلية ضخمة بدأت منذ صباح الخميس هدم منازل فلسطينية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

جرافات الاحتلال الثقيلة تدمر منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/31yUoGunSz — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) March 6, 2025

يأتي ذلك غداة إبلاغ إسرائيل السلطات الفلسطينية اعتزامها هدم 17 بناية سكنية في المخيم، بذريعة شق طريق، ضمن عدوان عسكري متواصل على شمال الضفة الغربية منذ 45 يوما.

وفي تصريح صحافي، قال رئيس لجنة خدمات المخيم التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاد الشاويش، الأربعاء، إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر بهدم 17 منزلا في المخيم (شرق مدينة طولكرم) لشق طريق في حارة المنشية”.

آثار الدمار عقب عمليات هدم نفذها الاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة الغربية pic.twitter.com/GvcTh6z7AZ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 6, 2025

وأوضح أن المنازل المعنية “تضم عددا من الطبقات والشقق السكينة، ما يعني ترك عشرات العائلات دون منازل”.

ولفت إلى أن هذه “العملية هي الثانية خلال أسبوع، حيث هدمت جرافات إسرائيلية قبل أيام 11 منزلا“.

وأكد الشاويش أن “عمليات الهدم عقاب جماعي، وتهدف إلى تغيير بيئة المخيم الجغرافية بحجج أمنية واهية”.

مصادر للجزيرة مباشر: جيش الاحتلال يطلق النار لتفريق سكان من مخيم #نور_شمس حاولوا إخراج مستلزماتهم الأساسية قبيل تنفيذ قرار هدم منازلهم #فلسطين pic.twitter.com/2ecMY5TVnI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2025

وسبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلية أن شقت طرقا مماثلة في مخيمي طولكرم وجنين (شمال)، على حساب منازل ومبان فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا في مخيمات شمال الضفة، بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 45 يوما، ومستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 39، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 26.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن ذلك العدوان الواسع والمدمر يأتي “في إطار مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين” فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

(الأناضول)