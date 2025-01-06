العراقيون يحيون الذكرى الـ104 لتأسيس جيشهم… وتنويع مصادر التسليح على رأس الأولويات

بغداد ـ «القدس العربي»: استذكر العراقيون، الإثنين، مرور الذكرى السنوية الرابعة بعد المائة على تأسيس جيشهم، وسط دعوات سياسية لأهمية تنويع مصادر التسليح والاهتمام الحكومي بتطوير القدرات العسكرية، فيما طالب زعيم «التيار الوطني الشيعي» مقتدى الصدر، بضرورة حصر السلاح بيد القوات الأمنية والعسكرية العراقية، وإبعاده عن يدّ ما وصفها «المجاميع المنفلتة».

لا للسلاح المنفلت

الصدر تقدّم في «تدوينة» له «بوافر التبريكات لجيش الوطن وسوره الشامخ» مهنئا القيادات والافراد، ومتمنيًا لهم «الثبات على حب الوطن والشعب، وأن يبعد الله عنهم كابوس الفساد والتبعية».

واستغل الصدر المناسبة مجدداً مطالبته بـ«حصر السلاح بيد الجيش والقوات الأمنية، فلا وألف لا للسلاح المنفلت والمجاميع المنفلتة».

أما رئيس الكتلة التركمانية النيابية، أرشد الصالحي، فطالب بـ«التمثيل العادل» للمكون التركماني داخل القوات المسلحة.

وقال في بيان صحافي: «أحيي جيشنا العراقي الباسل في ذكرى تأسيسه الـ 104، هذا الجيش الذي جسّد أعظم معاني التضحية والشجاعة دفاعاً عن الوطن وكرامة شعبه.

وأضاف: «أجدد التأكيد على حق التركمان في التمثيل العادل داخل صفوف القوات المسلحة، كما نص عليه الدستور، فقد كان للتركمان دور ريادي منذ تأسيس الجيش، عبر قادة عظام وتضحيات لا تُحصى».

على المستوى الحكومي، تعهد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بمواصلة دعم قدرات الجيش وتعزيز دوره الوطني. وذكر في «تدوينة» له أمس، إنه «في الذكرى 104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي».

ووفق السوداني فإن الجيش العراقي خاض «المنازلات المشرفة، وقدّم التضحيات على مسار حفظ أمن العراق واستقراره، وحماية النهضة التنموية، وصيانة الاستقلال والسيادة» متعهداً بالقول: «ستبقى حكومتنا، بجميع برامجها ومسؤولياتها، الداعم الأول لتطوير قدرات جيشنا المقدام، وتعزيز دوره الوطني».

الصدر يطلب حصر السلاح في يد القوات الحكومية… ومطالبة تركمانية بتمثيل عادل

وكان قد أفاد في كلمة له بالحفل المركزي الذي أقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد، أمس، إن الجيش العراقي «مرّ بمنعطفات وتحولات، وعاش لسنوات أسير السياسة والحروب العبثية، بسبب تسلط النظام الدكتاتوري، ليخوض حروباً لا أخلاقية أنهكته وجعلته مفككاً». وزاد: «وقف الكثير من رجال القوات المسلحة في ذلك الوقت ضد النظام المباد، وتعرضوا بسبب هذا الموقف للإعدام والتنكيل» مبيناً أنه «بعد بزوغ فجر الحرية على العراق، عاد جيشنا ليكون في المكانة التي تليق به، ويكون مدافعاً عن وطنه وشعبه».

ولفت إلى أنه «مع سقوط النظام الدبكتاتوري لم يعد الجيش أداة في يد الحاكم يتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفراد بالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد» منوهاً أنه «حين ضرب الإرهاب العراق، كان الخيار الأول والأمثل هو إعادة بناء جيشنا، وجمع كل عناصره الوطنية المهنية، وإسناد وجود الدولة العراقية ومؤسساتها».

وأضاف: «توسعت وحدات وتشكيلات هذا الكيان الوطني الدستوري، لتصبح بحجم التحديات، ومتطلبات المرحلة، والخطر الذي يهدد الوطن» مذكّراً بخوّض الجيش «خلال سنوات ما بعد الديكتاتورية الكثير من المنازلات، وقدم التضحيات، مسترشداً بعقيدة وطنية وإنسانية تحكمها القوانين ومبادئ حقوق الإنسان».

ووفق السوداني فإن الجيش العراقي «لم يبخل لا بالأرواح ولا بالدماء من أجل أن يبقى كل عراقي مرفوع الرأس، يفتخر بما خاضهُ جيشنا من أجل الأمن والاستقرار» مؤكداً حرص الحكومة على «تقديم الدعم والإسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين. عملنا على تنويع مصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزية والاستعداد، وأجرينا مفاوضات مع دول التحالف الدولي الصديقة التي ساعدتنا في الحرب على داعش، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذ بعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا».

وختم كلمته بالإشارة إلى جعل حكومته «واجب رعاية أبناء جيشنا في مقدمة الواجبات، لأنّ العراق عاد اليوم الى مكانته الطبيعية كدولة محورية بفضلكم» مؤكداً أن «رعاية عوائل شهداء الجيش، والاهتمام بالجرحى مسؤولية والتزام أخلاقي من قبلنا».

«أولوية قصوى»

في الأثناء، اعتبر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إن بناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن تكون «أولوية قصوى». ونقل بيان رئاسي عنه قوله: «نستذكر هذا العام عيد تأسيس جيشنا البطل في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية في تزايد مستمر، وهو ما يدعونا أكثر من أي وقت مضى لرص الصف ووحدة الكلمة وتجاوز الخلافات السياسية وتقديم المصالح الوطنية العليا على المكاسب السياسية الضيقة، فبناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى» مبيناً أن «المهام الملقاة على عاتق جيشنا الوطني البطل هي مهام كبيرة، والتحديات التي تهدد حدود العراق وأمنه قائمة وهي في تزايد مستمر، ومن الخطأ الظن أن العراق أصبح في مأمن بعد سقوط مخططات تنظيم داعش الإرهابي، فهناك من لا يزال يفكر بعقلية الديكتاتورية وعودة النظام الشمولي إلى الحكم».

ومضى قائلاً: «لقد خاب تخطيط وآمال كل من فكر ويفكر في عودة النظام الديكتاتوري الذي لا زالت آثار مآسيه شاهدة على ظلمه وطغيانه وبطشه وعدوانيته، فقبل أيام قليلة تم اكتشاف واحدة من شواهد إجرامه في تل الشيخة محافظة المثنى حيث تم الكشف عن مقبرة جماعية ضمت رفات أكثر من 200 شهيد بين طفل وامرأة من العراقيين الكرد، وفي يوم اكتشاف المقبرة ظهر من يشكك وينشر الشائعات للتغطية على أفعال النظام السابق وإجرامه بحق العراقيين». ورأى رشيد إنه «من أجل أن لا تعود تلك الحقبة السوداء، ندعو إلى تقديم الدعم والإسناد للجيش العراقي الذي واجه ولا يزال يواجه التحديات الجسام، فإذا كانت رسالة النظام السابق في بناء الجيش هي بناء قوة مهددة للشعب والجوار، فإن رسالتنا في بناء جيشنا الوطني هي حماية الشعب وحماية حريته ودستوره والدفاع عن حدود الوطن. لا تهديد أمن الجوار واستقرار المنطقة».