العراق: أكثر من 8 مليارات دولار إيرادات النفط المصدر الشهر الماضي

■ بغداد – د ب أ: أعلنت وزارة النفط العراقية أمس الأحد أن إيرادات الإحصائية النهائية لقيمة الكميات المُصدَّرة بلغت أكثر من ثمانية مليارات دولار لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» أن «كمية الصادرات من النفط الخام للشهر الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت 108 ملايين و56 ألفاً و590 برميلاً ، بإيرادات بلغت ثمانية مليارات و311 مليوناً و34 ألف دولار».

وأضافت أن «مجموع الكميات المُصدَّرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 107 ملايين و592 ألفاً و532 برميلاً، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 464 ألفاً و58برميلاً»، مشيرة إلى أن «معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.91 دولار».

وتابعت أن «الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 44 شركة عالمية من جنسيات عدة من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية».