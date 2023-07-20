العراق: أنصار الصدر يحرقون سفارة ستوكهولم بالتزامن مع حادثة جديدة لحرق المصحف و«إهانة العلم»

بغداد ـ «القدس العربي»: أُحرقت السفارة السويدية في بغداد، فجر الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كما طردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية، وسحبت القائم بالأعمال العراقي من السويد، فضلاً عن تعليق ترخيص عمل شركة “إريكسون” السويدية للاتصالات، وذلك عقب منح السويد موافقة جديدة للاجئ العراقي سلوان موميكا لتنظيم وقفة أمام مبنى السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم لـ “تدنيس” القرآن الكريم، وإهانة العلم العراقي وصور زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وأمام حشد من الجالية العراقية والعربية، أقدم موميكا وشخص آخر معه على “الإساءة للقرآن”، متعهداً بالاستمرار على هذا النهج، في حادثة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر.

وعلى إثر ذلك، وجّه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وزارة الخارجية العراقية بـ “سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم”، إضافة إلى “الطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي”، حسب بيان صحافي للمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.

وجاء قرار السوداني بعد اجتماع طارئ عقده مع وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وأدان الاجتماع، حسب بيان حكومي، “حادث حرق السفارة (فجر أمس)، وعدّه خرقاً أمنياً واجبة معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن”.

وتقرر خلال الاجتماع الطارئ “إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”. وفي ساعة مبكّرة من فجر أمس، استخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لتفريق محتجين من أمام السفارة السويدية في بغداد، والتي أحرقت من قبل المتظاهرين.

وأظهرت مقاطع نشرت على الإنترنت، متظاهرين داخل السفارة يلوحون بأعلام، ويرفعون صور رجل الدين الشيعي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

كما يظهر في مقاطع أخرى عشرات الرجال وهم يتسلقون السياج المحيط بمجمع السفارة، وحاول بعضهم تحطيم البوابة الأمامية، فيما تتصاعد أعمدة الدخان من نوافذ المبنى خلفهم.

واعتبر وزير الخارجية السويدي توبياس بليسترم، أن السلطات العراقية “فشلت في مسؤوليتها” عن حماية البعثات الدبلوماسية، فيما قررت السلطات السويدية إغلاق سفارتها في بغداد. وقال إن “اقتحام السفارة في بغداد غير مقبول على الإطلاق”، مشيرا إلى أن “السلطات العراقية فشلت في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية”.

كذلك أدانت الولايات المتحدة “بشدة” الهجوم على السفارة السويدية في بغداد، معتبرةً أن تقاعس قوات الأمن العراقية عن حمايتها “غير مقبول”.

وفي السياق ذاته، أوقف القضاء العراقي/ محكمة تحقيق الكرخ الأولى في بغداد، 20 متهما من المشاركين في الاعتداء على سفارة السويد.