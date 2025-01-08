العراق: إتمام بناء 400 كلم من الجدار الحدودي مع سوريا

بغداد: أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء، إتمام بناء 400 كيلومتر من أصل 615، من الجدار الحدودي مع سوريا، لافتا إلى أن حدود البلاد الغربية “محصنة”.

جاء ذلك وفق ما أفاد به الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية العراقية “واع”.

وأكد المسؤول الأمني العراقي أن “الحدود مع سوريا محصنة، وأعلن إتمام بناء 400 كم من الجدار الكونكريتي بين البلدين”.

ولفت الخفاجي إلى استمرار العمل لإتمام الجدار بطول 615 كيلومترا على الحدود مع سوريا.

وأوضح بأنه “سيتم إكماله بوقت لاحق منتصف العام (الجاري 2025)، وإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود”.

وأوضح أن “وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي اتخذت إجراءات مشددة مكنتنا من تحصين الحدود مع الجانب السوري منذ حوالي أكثر من 3 سنوات”.

وأضاف الخفاجي: “هناك توجه لزيادة القطاعات (النقاط الأمنية) في تلك المنطقة، إضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية على مدار 24 ساعة من خلال الجهود الاستخبارية، ومتابعة ملاحقة الخلايا النائمة، فضلا عن الضربات الجوية المستمرة”.

وأشار إلى أن “استقرار الحدود العراقية السورية كبير جدا من ناحيتنا، إذ لا نسمح بأن يكون هناك أي خروقات باتجاه العراق”.

ومنذ إعلان فصائل المعارضة المسلحة الإطاحة بنظام الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اتخذت العراق العديد من الإجراءات الأمنية، بهدف تعزيز حماية حدودها مع جارتها.

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

(الأناضول)