العراق.. إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات

بغداد: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، وسط حصول 4 تحالفات على العدد الأكبر من المقاعد.

جاء ذلك وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإحصاء رسمي، لنتائج الاقتراع الذي أجري في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتعد الأولى منذ 10 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مساء اليوم الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات”.

وأوضحت المفوضية، أنه “لا شكاوى تؤثر على نتائج الانتخابات”، مشيرة إلى أن “النتائج النهائية قابلة للطعن وسيبدأ تقديم الطعون من الجمعة إلى غاية يوم الأحد المقبل”.

ونشرت “واع” بيانات تفصيلية بنتائج الاقتراع في المحافظات، وكشفت عن التحالفات والائتلافات الفائزة الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد في تلك الانتخابات.

وحصل تحالف “نبني” بقيادة هادي العامري على 43 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 35 مقعدا، وتحالف “قوى الدولة الوطنية” بزعامة عمار الحكيم على 24 مقعدا، وتحالف “تقدم الوطني” على 21 مقعدا بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي.

والثلاثاء، قالت المفوضية إن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات أظهرت فوز حزب “تقدم” بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، في حين تصدر تحالف “نبني” وائتلاف “دولة القانون” النتائج في محافظات أخرى.

وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري (شيعي معارض) في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق.

وتنافس 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعدا.

وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة.

وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشارك في الانتخابات المحلية 6 ملايين و599 ألفا و668 ناخبا من أصل نحو 16 مليون ناخب في الانتخابات التي لم تشمل مدن إقليم كردستان شمال العراق.

(الأناضول)