العراق: احتجاجات المعلمين تتسع… والأمن في ذي قار يعتدي عليهم بالضرب

بغداد ـ «القدس العربي»: وثّق مدونون ومواقع إخبارية محلية مشاهد مصورة أظهرت إصابة العديد من المعلمين والكوادر التدريسية المحتجة منذ مطلع الأسبوع الجاري، أمام مبنى مديرية تربية محافظة ذي قار الجنوبية، نتيجة «القمّع المُفرط» لقوات الأمن المُكلّفة بحماية المبنى والسيطرة على الاحتجاجات المطالبة بزيادة المرتبات والمخصصات المالية للكوادر التربوية.

قمع واعتقالات

الصور ومشاهد الفيديو بيّنت إصابة عدد من المحتجين (نساء ورجال) بكدمات خفيفة ومتوسطة، في مناطق متفرقة من الجسم (الرأس والظهر والأطراف) على يد قوات الأمن التي حاولت تفريق جموع المحتجين أمام مبنى المديرية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، الأمر الذي ولّد احتكاكات بين قوات «مكافحة الشغب» والمتظاهرين.

وحسب مصادر متطابقة، فإن القمّع جاء على خلفية أن المحتجين لم يتقدموا بطلب رسمي لإقامة تظاهرتهم التي تعدّها السلطات «غير مرخصة».

وخلال تفريق المحتجين أطلقت قوات «مكافحة الشغب» قنابل الغاز المسيل للدموع، وأقدمت على استخدام القوّة لتفكيك الاحتجاج، فضلاً عن عمليات اعتقال طالت عدداً من المشاركين في التظاهرة.

ومن بين المحتجين المعتقلين نائب رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ذي قار، سلام الفياض، الذي كان موجوداً في التظاهرة، فضلاً عن أنباء أفادت باعتقال عدد من المشاركين في الاحتجاجات من المصابين، أثناء وجودهم في المستشفى لتلقي العلاج.

وفي محاولة لتقليل حجم الاحتجاج، أقدمت قوات الأمن على منع دخول وفود من المعلمين القادمين من الأقضية والنواحي إلى مركز المدينة.

على إثر ذلك، أعربت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار عن استنكارها للاعتداء الذي تعرّض له عدد من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة ببعض الحقوق.

وطالبت، في بيان صحافي، الجهات المعنية بـ«محاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وخدمة الوطن».

كما أهابت بالكوادر التربوية «عدم التصادم مع القوات الأمنية، وتفويت الفرصة على المندسين والحفاظ على الطابع السلمي للمطالبة بالحقوق، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم ودرءاً لأي تصعيد لا يصب في مصلحة العملية التربوية».

في حين وصفت النائبة عن محافظة ذي قار، هدى السعيدي، ما حصل من اعتداء على الكوادر التربوية خلال تظاهرتهم امام مديرية التربية بـ«القمع والاعتداء السافر وغير الأخلاقي»، داعية وزير الداخلية إلى زيارة المحافظة في ظل عدم استجابة قائد الشرطة لاتصالات أعضاء البرلمان او أعضاء مجلس المحافظة.

وقالت في بيان لها إنه «لا يمكن البقاء مكتوفي الايدي أمام هذا القمع المفرط والإصابات العديدة للكوادر التربوية»، داعية مجلس النواب إلى «عقد جلسة طارئة» للوقوف على الأحداث التي رافقت الاحتجاجات في ذي قار.

فيما طالبت عضو مجلس محافظة ذي قار، نغم الإبراهيمي، بعقد جلسة طارئة للمجلس على خلفية الاعتداءات الأخيرة على الكوادر التربوية خلال تظاهرتهم.

الاحتجاجات لم تشمل محافظة ذي قار فقط، بل امتدت إلى مدينة البصرة، أقصى الجنوب، إذ نظّم المئات من الكوادر التربوية احتجاجاً أمام تربية البصرة للمطالبة بحقوقهم، الأمر الذي أسهم في غلق المبنى.

اعتقال جرحى كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات… وتضامن في كردستان

وفي بابل، أعلنت الكوادر التربوية الاستمرار في الإضراب العام.

وقالت تنسيقيات الكوادر في بابل والبصرة في بيان إنه «بعد الإضراب الذي استمر لمدة يومين ولم يتم تحقيق مطالب الكوادر التربوية من قبل الحكومة المركزية وصم أذِنها عن مطالبنا المشروعة من قبل مجلس الوزراء بإنصافنا في تلبية أبسط حقوقنا لتحسين واقعنا المعيشي وزيادة مخصصات كل من يخدم العملية التربوية في العراق، لذا تقرر الاستمرار بالإضراب العام عن الدوام، والنزول بمظاهراتً كبرى امام مديرية تربية بابل».

وتابعت: «نهيب بكوادرنا التي صمدت وطالبت بحقوقها المسلوبة بالمشاركة الواسعة في التظاهرة المركزية، وترقب مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بالتزامن مع موعد التظاهرة».

وأعلنت أنه «إن لم يتم تحقيق مطالبنا التي تم الإعلان عنها في بياننا رقم ( 1 ) فسيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية أخرى لا يحمد عقباها».

وفي محافظة ديالى، قطع المئات من المتظاهرين، أحد أهم الطرق الحيوية في مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، أمام مبنى تربية المحافظة مطالبين بأنصافهم حقوقهم المالية.

ومع تصاعد حدة الاحتجاجات، أعلن اتحاد معلمي كردستان، دعمه الكامل للتحركات المدنية التي أطلقتها نقابة معلمي العراق، مؤكداً وقوفه إلى جانب مطالب المعلمين العادلة، في حين طالب حكومة إقليم كردستان بالاستجابة السريعة لحقوق المعلمين وتنفيذ مطالبهم الأساسية.

وقال مكتب أمانة سر اتحاد معلمي كردستان، في بيان صحافي أمس، إن «المعلمين في عموم العراق وفي إقليم كردستان يمرون بظروف معيشية صعبة»، مشيراً إلى أن «الاتحاد يعلن دعمه للحراك المدني الذي دعت إليه نقابة معلمي العراق».

وأوضح البيان أن الاتحاد يرى من الضروري أن «تقوم حكومة إقليم كردستان بتنفيذ الحقوق المشروعة للمعلمين»، موضحاً أن تلك الحقوق تتمثل في «صرف الرواتب بشكل منتظم، والترقيات الوظيفية، وزيادة المخصصات المالية، وتثبيت المعلمين العاملين بالعقود».

وأكد الاتحاد أن «تحقيق هذه المطالب يعتبر خطوة أساسية لتحسين أوضاع المعلمين وضمان مستقبل العملية التربوية في الإقليم».

وشدد اتحاد معلمي كردستان على أهمية «استجابة الحكومة لمطالب المعلمين في أسرع وقت ممكن»، داعياً إلى «تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بما يليق بدورهم الحيوي في بناء المجتمع وضمان جودة التعليم في إقليم كردستان».

حق دستوري

في السياق أيضاً، أدان الحزب الشيوعي العراقي استخدام القوات الأمنية للقنابل الدخانية في تفريق احتجاجات المعلمين، مؤكداً أن الإضراب حق دستوري وأن القمع والاعتقالات يمثل انتهاكاً فاضحاً للحريات.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إن «قوات الأمن قمعت صباح اليوم الثلاثاء (أمس) بالقنابل الدخانية المعلمين والتربويين وأصيب عدد منهم خلال ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب عن الدوام، والاحتجاج للمطالبة بحقوقهم المشروعة».

وأشار البيان إلى أن «جهات أمنية أقدمت على حملة تفتيش عدد من المدارس في اليومين الماضيين للاستفسار عن حضور وغياب الملاكات التربوية المساهمين في إضراب المعلمين»، موضحاً أنه «جرى اعتقال ناشطين منهم، فضلاً عن احتجاز ناشطين من حراك الموظفين في واسط».

وعبّر الحزب عن «رفضه الشديد لهذه الإجراءات البوليسية»، معتبراً أنها «محاولة لترهيب الكوادر التربوية ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب السلمي وتشكل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة المكفولة دستورياً ولحقوق الإنسان». وأكد البيان أن «استخدام أساليب القمع والترهيب لن يحل مشاكل آلاف المساهمين في هذه الفعاليات الاحتجاجية السلمية»، داعياً إلى «الاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها».

وحذر من أن «استمرار أسلوب المماطلة والتسويف سوف يزيد من السخط والاعتراض الشعبي، وقد يتحول إلى فعل جماهيري أوسع تصعب السيطرة عليه»، محملاً «منظومة الحكم ونهجها الفاشل مسؤولية ذلك، بعد فشلها في توفير العيش الكريم للمواطنين وغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة».

وختم البيان بالتأكيد على وقوف الحزب الشيوعي العراقي «مع المتظاهرين السلميين» وتضامنه «مع مطالبهم المشروعة»، داعياً إلى «استمرار الضغط الشعبي من أجل نيل الحقوق».

حكومياً، استضاف مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس، نقيب المعلمين العراقيين، وأصدر حزمة من المقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.

بيان حكومي أفاد بأن هذه الإجراءات تتعلق بـ«المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات».

وقررت الحكومة «قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة»، بالإضافة إلى «قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي»، فضلاً عن «تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018)».

ومن الإجراءات الحكومية المتخذة في جلسة أمس «جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها، ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع، ومنح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي».