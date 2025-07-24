العراق: استقالة محافظ واسط لا ترضي ذوي ضحايا حريق الكوت

بغداد ـ «القدس العربي»: أطاحت حادثة حريق المبنى التجاري في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة العشرات، بالمحافظ محمد جميل المياحي من منصبه، بعد أن قدّم استقالته في رسالة مطوّلة وجهها إلى أهالي المدينة وذوي الضحايا، أشار فيها إلى إنه لم يستقل «تهربًا أو ضعفًا»، بل حفاظًا على وحدة المحافظة وكرامة أهلها، وأنه لن يكون «شاهدا على تمزيق المدينة»، إلا أن ذلك لم يرض أهالي ضحايا الفاجعة، الذين لوحوا باللجوء إلى المرجع الشيعي علي السيستاني والزعيم السياسي مقتدى الصدر.

«جرح غائر»

وقال المياحي: «أهلي الطيبين في واسط، يا من تقاسمت معهم خبز الأرض، ووجعها، وحزنها وألمها وأحلامها الكبيرة، أقف أمامكم اليوم، لا بصفة رسمية، بل بقلب موجوع، ونفس يخنقها الحزن، أكتب لكم هذه الكلمات وأنا أعتصر الألم والأسى، لأُعلن بكل ما في داخلي من صدق ومحبة وإخلاص: استقالتي من مهامي كمحافظ لمحافظة واسط الحبيبة».

وأوضح أن «ما جرى في فاجعة حريق الكوت لم يكن مجرد حادثة، بل جرح غائر في قلب المحافظة، غَيبَ أحبابنا، وأدمى قلوبنا. أستقيل لا ضعفاً، ولا يأساً ولا تهرباً من المسؤولية، بل وفاء لدماء الشهداء، وكرامة لأرواحهم، وإكراماً لجراح أهلهم، ووفاء للعهد الذي قطعته لكم بأن أضع مصلحة واسط فوق أي اعتبار، فقد خيروني بين أن أحرقَ نفسي أو يحرقون المحافظة».

وزاد: «بلا تردد وبكل فخر أختار أن أحترق ألف مرة ولا أسمح بأن يصيبكم مكروه، أو تتعطل حياتكم أو مصالحكم، أو يهدمون كل ما بنيناه سوياً بتعبكم وصبركم وجهود المُخلصين من أبنائكم. أستقيل، حتى لا أكون جزءاً من لعبة سياسية قذرة، بدأت تستغل فاجعة الكوت لتصفي حساباتها الدنيئة على حساب آلام ودموع الأمهات الثكلى، وعلى حساب المدينة التي نزفت أبناءها الطيبين كثمن لمخططات جهات سياسية تعرفونها، لا تريد الخير لهذه المحافظة الآمنة، وتحاول تشويه كل إنجاز لا يُحسب لها، وإيقاف كل مشروع لا يدر لخزائنها شيئا، وتسميم كل حلم لا يخدم مصالحها».

وتابع: «أستقيل، حتى لا أكون غطاء لصراع يريد أن يخطف واسط من أهلها، ويحولها إلى ساحة خراب بعد أن بنيناها وعمرناها معا لبنة لبنة، بصبرنا وجهدنا وعرق جبيننا الذي تصبب فوق كل شبر فيها. أستقيل، لأنني أحبها. أستقيل، لأنني لا أريد أن أكون شاهداً على تمزيقها. أستقيل، لأن الصمت خيانة، ولأن التضحية بالمنصب أهون عندي من التفريط بأمانة الناس».

وزاد: «سامحوني إن قصّرت يوماً فأنا بشر مثلكم وكل ابن أدم خطاء، واذكروني بصدق مواقفي وغيرتي عليكم لا بمنصبي كمحافظ. وكونوا كما كنتم دوماً، السند، والصوت، والعين الساهرة على واسط الجميلة».

وعاهد المحافظ المستقيل أهالي مدينته بأن يبقى «لواسط، خادماً لترابها، وناصحاً لأهلها، ودرعاً لها، وإن كنت بعيدا عنكم، فإن روحي ستبقى معكم، حيث الناس التي أعشقها، حيث البيوت الطيبة، والشوارع الجميلة، حيث القلوب النقية التي أحببتها».

في موازاة ذلك، انتخب مجلس محافظة واسط، هادي مجيد كزار الهماشي محافظًا جديدًا خلفًا للمياحي.

رفضوا اختيار بديل مقرّب منه… ولوّحوا باللجوء للسيستاني والصدر

وشغل الهماشي منصبًا إداريًا في ديوان المحافظة، وكان مرشحًا مستقلًا في الانتخابات البرلمانية السابقة، كما خاض انتخابات مجالس المحافظات ضمن قائمة «واسط أجمل» التي يترأسها المياحي، لكنه لم ينجح في الوصول إلى المجلس.

وبالتزامن مع انتخاب المحافظ الجديد، أصدرت عوائل ضحايا فاجعة الكوت بيانًا شديد اللهجة، أعربوا فيه عن رفضهم لتولي الهماشي المنصب، باعتباره من الكتلة السياسية ذاتها للمحافظ المستقيل، مطالبين بتكليف شخصية مستقلة لا ترتبط بأطراف الحادثة.

وانتقد البيان ما وصفها بـ«محاولات تسويف القضية»، معبرًا عن «رفض العوائل لمخرجات اللجنة التحقيقية الحكومية». ودعا إلى «تشكيل لجنة قضائية مستقلة بمشاركة ممثلين عن ذوي الضحايا، مع منع المتهمين من السفر لحين اكتمال التحقيقات».

كما كشف البيان المُتداول عن «محاولة جهات رسمية سرقة وثائق من موقع الحادثة، قبل أن تتصدى لهم قوة أمنية»، معلناً عن نيّة أهالي الضحايا «إرسال وفد إلى النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لطلب المشورة والتدخل العادل في القضية».

مراكز إطفاء

وعلى خلفية حادثة الكوت، ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات خدمة السلامة الصناعية، فيما شددت على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية للاستثمار مفارز أو مراكز إطفاء في المجمعات السكنية.

وذكرت الأمانة في بيان صحافي أًصدرته أمس، ان «الأمانة العامة لمجلس الوزراء ألزمت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتنفيذ توصيات اجتماع (خدمة السلامة الصناعية) المؤلف بموجب أحكام المادة (5/أولا) من قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013) المنعقد بتأريخ 2025/5/21، بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة».

التوصيات الـ25 تضمنت «تهيئة إدارات المنشآت والمشروعات كافة مستلزمات الوقاية والسلامة المحددة بناءً على تقارير وكشوفات لجان مديرية الدفاع المدني، وإعداد إدارات المنشآت والمشروعات كافة خطط السلامة والطوارئ والإخلاء وإجراء الممارسات عليها مع اعتماد استمارة تقويم المخاطر، وتوفير تخصيصات مالية في جداول الموازنة بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الأعمال والمشروعات الخاصة بالدفاع المدني استنادًا إلى المادة (26) من قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013)».

ومن بين التوصيات أيضاً «استحداث تشكيل للدفاع المدني يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بوصفه رئيسًا للدفاع المدني في دائرته، لتأمين وإدامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة، ويرتبط من الناحية الفنية والتدريبية والتنظيمية بمديرية الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (28) من قانون الدفاع المدني»، بالإضافة إلى «إنشاء مراكز أو مفارز دفاع مدني في مقر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة والمشروعات الحيوية التابعة المؤسسات الرسمية استنادًا إلى المادة (29) من القانون».