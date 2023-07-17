العراق: استهداف مقرات فصائل وأحزاب شيعية في النجف

بغداد ـ «القدس العربي»: اتسعت دائرة الهجمات المسلحة التي شنّها عدد من أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضد مقار لحزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي، ومنظمة «بدر» برئاسة هادي العامري، لتشمل مقرات أخرى لفصائل شيعية مسلحة منضوية في «الحشد الشعبي» وأحزاب سياسية في محافظة النجف، معقل الصدر الأبرز.

وطبقاً لمصادر متطابقة (صحافية ومدوّنين) وصور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، فقد جرى استهداف مقرات «أنصار الله الأوفياء» و«منظمة بدر» و«حركة عصائب أهل الحق» في ثلاث مناطق في محافظة النجف، في ساعة مبكّرة من فجر أمس الإثنين.

ووفق المصادر، فإن مسلحين مجهولون فتحوا نيران أسلحتهم مستهدفين مقرات تابعة «لمنظمة بدر» في الكوفة، و«أنصار الله الأوفياء» في حي المكرمة، و«عصائب أهل الحق» في حي المكرمين، ضمن محافظة النجف.

واستخدم المهاجمون «بنادق متوسطة وأسلحة أر بي جي» في عمليات الهجوم على المقرات الحزبية، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر حماية مقرات «منظمة بدر» بالهجوم المسلح، فيما لاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ عملياتهم.

ويأتي الهجوم على أعقاب هجمات مماثلة استهدفت مقرات حزب «الدعوة» و«بدر» في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وديالى وغيرها، على خلفية «تدوينة» للقيادي في التيار الصدري، حسن العذاري اتهم فيها المالكي وحركة سياسية مقربة من ائتلاف «دولة القانون» بـ«الإساءة» لوالد مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي الراحل محمد صادق الصدر.

وأفاد العذاري في تدوينته أنه «انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور».

وأضاف: «يبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات (الإطارية) كحزب الدعوة وبعض جهات (المعارضة) التي كانت في المنفى. وسط سكوت من العصائب» مشيراً إلى أن الهدف من الحملة «الإساءة والتشكيك بشخص السيد الشهيد ومرجعيته المباركة وبالتالي الإساءة الى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام».

تشريع قانون

ونوّه إلى أنه «إذا كانت الجهات المذكورة في صدد إثبات براءتها من ذلك فعليها تشريع قانون يجرّم اتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة، مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء». وعقب الهجوم الأخير، ظهر الصدر في مقطع فيديو برفقة العذاري وعدد من قيادات التيار الصدري، وهو يتفقد مقر «أنصار الله الأوفياء» الذي تعرض للهجوم. ونشر المقرب من الصدر «وزير القائد» المقطع المصوّر معلقا: «سماحة القائد الصدر يتفقّد المكان الذي تعرّض للاعتداء رافضاً العنف واستخدام السلاح من أي جهة كانت. ومطمئناً على سلامة الأهالي».

«تقديم دليل»

في الموازاة، طالب المالكي، التيار الصدري بـ«تقديم دليل» بشأن التهجم على المرجع محمد صادق الصدر.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المالكي للقيادة والمكتب السياسي للحزب، وجرى فيه التداول حول الأحداث الأخيرة في البلاد.

المالكي يطالب بدليل يُثبت إساءته لوالد الصدر

وأكد حسب بيان للحزب، «مواقف الدعوة الإسلامية ورؤيتها الواضحة في العلاقة والارتباط بالمرجعية الدينية العليا بشكل عام وخاصة مرجعية الشهيدين الصدرين، وهذا واضح لدى الجميع سيما الدعاة وتيار الدعوة الإسلامية وأنصارها، وهو تأييد مستمر لم يتوقف».

وقد عبر الاجتماع، حسب البيان «عن استغرابه في إثارة قضية الإساءة إلى الشهيد الصدر الثاني (والد مقتدى) في هذا التوقيت وبهذا النحو، وإننا نطالب ببيان الدليل ومعرفة من الذي يسب ويشتم وأن تصلنا معلومات عن الشخص أو الموقع الدعوي الذي نشر فيه هكذا إساءة حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات الحزبية اللازمة، ولا نقبل الادعاء بلا دليل».

«اعتداء سافر»

واعتبر أن «الهجوم على مكاتب الحزب ومقراته هو اعتداء سافر غير مبرر قانونيا وشرعيا وسياسيا، وأننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا والحفاظ على مكاتبنا من أي تجاوز، ولكن ندعو القوات الأمنية الحكومية، للنهوض بمسؤولياتها في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وهذه مهمتها وواجبها الوطني والقانوني، وأن تلاحق من مارس هذا الدور التخريبي على مقراتنا».

وأكد أن «الدعوة الإسلامية لن تنجر إلى معارك جانبية مع أي طرف قد يختلف معها سياسيا، وستبقى تواصل مسيرتها على النهج الذي اختطه لها المرجع محمد باقر الصدر في الحرص على وحدة الساحة والتعاون مع الجميع من أجل الصالح العام، والدفاع عن حقوق الأمة ومصالحها العليا والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا في الحفاظ على السلم الأهلي وحقن الدماء».

في الأثناء، كشفت مصادر عن تكثيف الإجراءات الأمنية وتشديد الحماية لمقرات الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك بعد الهجمات المسلحة التي طالت ثلاثة أحزاب سياسية في النجف فجر أمس.

وأفادت أن «معلومات أمنية وردت بنية جماعات حرق المقرات التابعة لحزب الدعوة بعد جلسة مجلس النواب (اليوم) ومن ثم التوجه إلى مقر حزب الدعوة الكائن على شارع مطار المثنى في بغداد، كونه المقر الرئيسي» مشيراً الى وجود «تحشيد» لذلك، حسب موقع «شفق نيوز».

وأشار المصدر إلى «ملاحظة وجود كتابة على جدار مكتب مرشح لانتخابات مجلس محافظة بغداد، عن دولة القانون في منطقة الشعلة حي الجوادين في بغداد، وتضمنت هذه الكتابات عبارة (مغلق بأمر أبناء السيد محمد الصدر) مع تمزيق جزء من البوستر الذي يحمل اسم المرشح وصورته».