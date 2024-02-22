العراق: الاحتلال الإسرائيلي لا يقيم وزناً لهيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي

بغداد ـ «القدس العربي»: دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة، محسن المندلاوي، دول العالم إلى إنشاء نظام دولي جديد يتم إقراره يكون أكثر عدالة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وبروز تحديات جديدة تستوجب إعادة النظر في بعض السياسات والاستراتيجيات خدمة للقضايا والمصالح المشتركة، معرباً عن دعم العراق، لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرارات الدولية ذات الصلة، والحاجة الملحة لإطلاق عملية سياسية جديدة تعيد الأطراف الدولية المعنية إلى طاولة الحوار واعتماد مسار يمنح الأمل مجدداً للشعب الفلسطيني.

وقال خلال كلمة القاها الخميس، في الجلسة العامة الرابعة عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي تعقد أعمالها في العاصمة الأذربيجانية باكو، إن «العراق سعى إلى صياغة رؤية موحدة كإطار وخارطة طريق لمشروع وطني يسمح بدمج خصوصية العراق مع غايات وأهداف التنمية المستدامة في أجندة عام (2030) والتي تتضمن (إنسان مُتمَكن في بلدٍ آمن، ومُجتمع مُوحد، واقتصاد مُتنوع، وبيئة مُستدامة، وعدالة وحُكم رشيد) كما عمل العراق على إطلاق مشروع (طريق التنمية) ليوفر ممراً اقتصادياً آمنا للبضائع والخدمات من آسيا إلى أوروبا مرورا بتركيا» مشيراً إلى أهمية «تعزيز التكاتف والتعاون الإقليمي بين بلدان القارة الآسيوية لإرساء الأمن والاستقرار فيها وفي العالم، وتحقيق تنمية مستدامة تليق بشعوب المنطقة».

وأكد أن «المسؤولية التي تقع على عاتق دول العالم أجمع دون استثناء تكمن بمعالجة الوضع المتأزم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وتداعيات العدوان في لبنان واليمن والعراق وكل دول المنطقة، وخطورة أن تمتد آثاره على بلداننا والعالم بأسره بالشكل الذي لا يمكن السيطرة عليه».

وبين أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تقيم وزناً لهيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإن على الدول الداعمة لهذا الكيان الغاصب التوقف عن مواصلة دعمها له امتثالا لرغبة شعوبها الحرة التي لم تتوان وبشكل يومي عن نصرة الشعب الفلسطيني».

وطالب، بـ«رفض وإدانة العدوان المتكرر على بلدان المنطقة ولاسيما العراق وسوريا واليمن ولبنان، وإيقاف العدوان على قطاع غزة والعمل المشترك لتثبيت سيادة القانون والشرعية الدولية».

وترتبط القضية الفلسطينية بشكلٍ وثيق بملف المباحثات الجارية بين واشنطن وبغداد بشأن ملف إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي في الأراضي العراقية، وتتصدر مباحثات المسؤولين العراقيين في الداخل، فضلاً عن اللقاءات التي يجريها مع المسؤولين الإقليميين والدوليين.

رجل دين شيعي ينتقد الصمت العالمي تجاه نزيف الدم الفلسطيني

وخلال لقاء جمع رجل الدين الشيعي، المرجع بشير النجفي، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر والوفد المرافق له، في مدينة النجف، انتقد «الصمت العالمي» وتوقف ‏أيّ إجراء من شأنه أن يردع نزيف الدم الذي ألم بالشعب الفلسطيني.

بيان لمكتب النجفي ذكر أن اللقاء يأتي «في إطار تعميق العلاقات العراقية ـ الأوروبية ودعم العراق، وإن النجف هي ‏مركز مهم للدين الإسلامي في العالم» حسب تعبير المسؤول الأوروبي.‏

وبعث رجل الدين الشيعي رسالة للاتحاد الأوروبي أكد فيها أهمية «احترام ‏سيادة العراق وقراراته السيادية والقانونية» مرحباً في الوقت ذاته بـ«كل دعمّ من شأنه أن يرتقي في ‏العلاقات العراقية الأوروبية القائمة على أساس رفد العراق اقتصادياً وعلمياً، لاسيما بعد أن كانت ‏لأوروبا مواقف داعمة للعراق ضد إرهاب الدكتاتوريات السابقة إبان حكم النظام المباد والإرهاب ‏الذي واجهه العراق بعد 2003».

وأعرب عن قلقه «للتدخل في مهام مجلس النواب العراقي وهم يؤدون واجباتهم في تقويم ‏قانون مكافحة البغاء المرقم/ 8 لسنة 1988» معتبراً أن «أي تدخل أجنبي في هذا الشأن أمراً غير ‏مقبول» فيما شدد على أهمية أن «تحفظ للشعوب هويتها الوطنية والدينية والثقافية بمنأى عن أي ‏تدخل خارجي».‏

وعبر عن «ألمه وأسفه للصمت العالمي وتوقف ‏أيّ اجراء من شأنه أن يردع نزيف الدم الذي ألم بالشعب الفلسطيني الذي يُعاني من حرب إبادة ‏جماعية شملت الطفل والمرأة وصولاً للمستشفيات» مطالباً دول الاتحاد الأوروبي أن «تقف عند ‏مسؤولياتها الحقيقية لإيقاف الحرب بشكل فوري ومنع نزيف الدم والتهجير للشعب الفلسطيني وما ‏تقوم به إسرائيل من جرائم متعددة، متجاهلين بذلك مشاعر ملايين المسلمين بل والإنسانية ‏جمعاء».‏

في الأثناء، اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، خلال لقاء جمعه مع السفير الإسباني في العراق، بيدرو مارتينيز افيال، إن الحل في فلسطين هو إعطاء الشعب حقّه في إقامة دولته المستقلّة.

بيان لمكتب الأعرجي ذكر أن اللقاء تضمن أيضاً استعراض «آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما جرى بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين».

وأكد الأعرجي خلال اللقاء، أن «علاقات العراق مع إسبانيا جيدة ومتطورة، وأن العراق يتطلع لأن تكون هذه العلاقات شراكة حقيقية واستراتيجية» مشيرا إلى أن «الحكومة العراقية تثمن مواقف رئيس الوزراء الإسباني الداعمة للحق الفلسطيني».

وأضاف، أن «مجالات التعاون مع إسبانيا عديدة، لاسيما التعاون في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات، فضلا عن الجانب الاقتصادي» لافتا إلى أن «هناك فرصا عديدة للشراكة الثنائية بين البلدين».

ولفت إلى أن «العراق يسعى إلى بناء علاقات مع دول التحالف الدولي بشكل ثنائي بعد أن انتهت مبررات وجود التحالف الدولي، والحوارات الثنائية ستفضي إلى غلق هذا الملف» مجددا شكر الحكومة العراقية لجميع الدول التي وقفت مع العراق في مواجهة «الإرهاب».

وفيما يتعلق بما يحصل في قطاع غزة من دمار وتشريد وقتل للأبرياء، أكد الأعرجي، أن «الحرب ليست حلا، وأن الحل الحقيقي يكمن في إعطاء الفلسطينيين الحق في دولتهم».

في حين، أعرب السفير الإسباني، عن «رغبة بلاده بالتعاون مع العراق وعلى جميع المستويات» مؤكدا أن «العراق بلد مهم ويمثل عامل استقرار في المنطقة».

وأشار إلى أن «ما يحدث في الشرق الأوسط مؤلم جدا، وأن إسبانيا تتعاطف مع الفلسطينيين، وبالأخص ما يحدث في قطاع غزة».