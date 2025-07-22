العراق: السلطات الاتحادية تصرف رواتب الموظفين الأكراد عن شهر

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة المالية الاتحادية في العراق، أمس الثلاثاء، المباشرة بصرف مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان العراق لشهر أيار/مايو الماضي، تزامناً مع تسليم أربيل للمركز 120 مليار دينار، كواردات غير نفطية (أموال تجنى عبر المنافذ الحدودية) في مؤشر إيجابية لتحسن العلاقة المالية بين الطرفين، وإنهاء الأزمة المتواصلة منذ عقود.

قرار حكومي

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء (550) المتخذ في جلسته الطارئة (في 17 تموز/ يوليو 2025) باشرت صرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لشهر أيار/ مايو 2025».

وأوضحت أن «صرف المستحقات يأتي بعد التزام حكومة الإقليم بالقرار آنفا، بتسليم شركة تسويق النفط (سومو) الكميات المنتجة حالياً من الحقول النفطية في الإقليم، واستمرار التسليم تباعاً للكميات المنتجة وصولاً إلى تسليم الكميات المذكورة بالقرار آنفاً وقانون الموازنة الاتحادية النافذ، فضلاً عن تسلم الإيرادات غير النفطية الدفعة الأولية والبالغة 120 مليار دينار (نحو 92 مليون دولار) والسير بتنفيذ جميع فقرات القرار من قبل الجهات المعنية».

وأكدت في بيانها أنها «ستواصل تنفيذ التزاماتها القانونية والدستورية تجاه حكومة إقليم كردستان العراق، طالما استمرت الأخيرة بالتزامها في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء الأخير».

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، في وقت سابق من أمس، تحويل 120 مليار دينار من حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار/ مايو الماضي، إلى حساب وزارة المالية في بغداد.

وقالت عبر بيان لها إنه «تم تحويل مبلغ 120 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية من الإيرادات غير النفطية»، مبينة أنه «قد تم إيداع المبلغ نقداً في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي».

وقبل ذلك كان مقرر تيار «الموقف الوطني» في كردستان، علي حمه صالح، قد كشف عن قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمويل مرتبات الموظفين في الإقليم لشهر أيار/مايو الماضي، مبينا أن المرتبات والمستحقات المالية للشهر الذي يليه مرهونة بتسليم ما هو متفق عليه بين أربيل وبغداد من إنتاج نفط كردستان إلى شركة «سومو».

أربيل أرسلت نحو 92 مليون دولار إلى بغداد عن واردات غير نفطية

وقال إن «السوداني قرر صرف رواتب إقليم كردستان لشهر أيار/ مايو الماضي بعد إيداع الإيرادات غير النفطية للإقليم البالغة 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية».

وأوضح أن «تمويل رواتب شهر حزيران/يونيو الماضي مرهون بتسليم النفط الخام المنتج من حقول الاقليم إلى شركة (سومو)».

وأضاف أن «الحكومة الاتحادية تعتقد أن الحقول النفطية في إقليم كردستان لم تلحقها أضرار جسيمة لكي ينخفض الإنتاج فيها إلى 80 ألف برميل يوميا، ويمكن في غضون نحو أسبوعين زيادة إنتاج النفط».

ولفت إلى أن «هناك لجنة من بغداد ستأتي إلى كردستان لتقييم الأضرار الناجمة عن الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة التي استهدفت الحقول النفطية في الإقليم طيلة الأسبوعين الماضيين».

وكان قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي قد جددوا إدانتهم لتعرض الحقول النفطية في كردستان إلى استهدف بطائرات مسيرة.

وجاء في بيان «للإطار التنسيقي» أنه «عقد اجتماعه الدوري في مكتب هادي العامري، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية».

وأضاف أن «الإطار التنسيقي أدان استمرار القصف الذي يستهدف الشركات النفطية في إقليم كردستان، لما يمثله من تهديد مباشر للثروة الوطنية، والمصالح العامة، وضرب لبيئة الاستثمار، وتعدٍّ سافر على الاستقرار، ويدعو الحكومة إلى موقف حازم لكشف من وراء هذه الاعتداءات ومنع تكرارها».

وترى السلطات الاتحادية أن قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم، يمثل تحولاجوهريًا في طبيعة العلاقة بين الجانبين، وينهي سنوات من الحلول المؤقتة ويؤسس لالتزامات قانونية وضمانات دستورية.

توافقات واجتهادات سياسية

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، للوكالة الحكومية، إن «القرار المتوافق عليه بين الطرفين يعد حدثًا كبيرًا واستثنائيًا كونه ينهي سنوات طويلة من بناء العلاقة المالية على أساس التفاهمات السياسية، ويؤسس لمرحلة جديدة يُقدم فيها الدستور والالتزامات القانونية وفق قانون الموازنة على أي توافقات أو اجتهادات سياسية».

وأضاف أن «القرار استند إلى الأسس التي تم تثبيتها في قانون الموازنة الثلاثية (قانون رقم 13 لسنة 2023) لكنه هذه المرة يُفعَّل بطريقة تضع القانون فوق أي اعتبارات سياسية، وهو ما يُعد نقلة نوعية».

وأوضح أن «القرار نصّ على التزام حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) بعد اقتطاع 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في محافظات الإقليم، على أن تتولى (سومو) تصديره إلى الأسواق العالمية وإيداع الإيرادات في الخزينة العامة الموحدة».

وأشار إلى أن «هذا الإجراء ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، كما يضمن صرف تلك الرواتب من الخزينة الاتحادية وفق القانون والموازنة الفعلية».

وبيّن أن «القرار تضمن أيضًا بحث ملف الواردات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك من خلال منفذ الإقليم، باعتبارها جزءًا من الموارد السيادية التي تدخل ضمن حسابات الخزينة العامة».

وأكد أن «القرار يشكل خطوة أولى نحو تسوية شاملة ومستدامة للعلاقات بين بغداد وأربيل، ويضع الأسس القانونية لتجاوز القضايا الخلافية، ليس فقط مع الإقليم، وإنما مع بقية المحافظات، على قاعدة احترام الدستور وشمولية القانون».

المتحدث باسم الحكومة أفاد أيضاً بأن «القرار يتضمن آليات بديلة لضمان استمرار الالتزامات، ففي حال تعذر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، سيتم تسليم الكميات المقررة إلى «سومو» لتقوم بمحاولة تصديرها عبر منافذ أخرى».

وشدد على أن «هذا القرار يمثل خطوة تأسيسية مهمة ستنعكس إيجابًا على استقرار العلاقات الاتحادية، وتخفيف التوترات السياسية المتكررة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وفق رؤية دستورية وطنية».