العراق: السوداني يحذر من تداعيات للوحشية في غزة على المنطقة والعالم

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، قرب تحديد موعد لبدء أعمال اللجنة الثنائية العراقية ـ الأمريكية، الخاصة بترتيب إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي بزعامة واشنطن، من الأراضي العراقية، و«تحقيق السيادة الوطنية على أرض وسماء البلاد» وفيما جدد إدانته لاعتداءات قواتِ «التحالف» على مقار تابعة «للحشد الشعبي» اعتبر أن الأخير يمثل «وجوداً رسمياً» وجزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية، وسط تحذيرات أطلقها مسؤولون عراقيون من خطورة توسّع تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزّة على المنطقة والعالم، مشيرين إلى أن الاستهداف والتصعيد الأخير في العراق ولبنان وإيران، يضع المنطقة بوضع خطير، ويقوض الأمن فيها.

ضربة للأعراف والمواثيق

وخلال حفل تأبيني مركزي أقامته هيئة «الحشد الشعبي» في فندق الرشيد الحكومي وسط العاصمة العراقية بغداد، بمناسبة مرور الذكرى السنوية الرابعة على حادثة اغتيال القيادي في «الحشد» أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق «القدس» الإيراني قاسم سليماني، ذكر السوداني أن «الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر آل إبراهيم (أبو مهدي المهندس) وضيف العراق الجنرال الحاج قاسم سليماني، مثل ضربة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مثلما كان جريمة نكراء غير مبررة».

وبين أن «الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على ارض العراق وسمائه».

وأوضح أن «قبل أربعِ سنوات، وفي فجرِ الثالثِ من كانونَ الثاني/ يناير سنة 2020، ارتكبتِ الإدارة الأمريكيةُ فعلاً شنيعاً إذ قتلت قائداً عسكرياً عراقياً، نائبَ رئيسِ هيئةِ الحشدِ الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، أبو مهدي المهندس» معتبراً أن «اغتيالُ ضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثلَ ضربةً مضاعفةً للعراق ولتقاليده وأعرافه واعتداءً على دولتين».

وحسب السوداني فإن «العراق تربطهُ مع أمريكا اتفاقية شراكةٍ استراتيجية وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تمَّ خرقُ المبادئِ الرئيسيةِ للعلاقاتِ الدوليةِ وما نصَّ عليهِ ميثاقُ الأممِ المتحدةِ من المساواةِ في السيادةِ بين الدولِ وحظرِ استخدامِ القوةِ في العلاقاتِ الدولية» لافتاً إلى خسارة العراق «رجلاً كان همهُ طوالَ سنواتِ عمرهِ أن يكونَ العراقُ حراً مستقلاً».

وأشار إلى أن المهندس «استحضر إرثه النضالي والجهادي، وتقدم الصفوف ليدفع عن العراق شرور داعشَ الإرهابية، وانتفض تحت ظلِّ فتوى المرجعيةِ ليقود أبناءَ الحشدِ في تلك الأيامِ العصيبة».

وزاد: «تعيش منطقتنا في وضعٍ محتقنٍ منذُ 7 تشرينَ الأولِ/ أكتوبر للعامِ الماضي، بسببِ السياساتِ العدوانية والإجرامية التي تمارسُها سلطات الاحتلال ضدَّ الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة» مستدركاً: «حذرنا من أنّ استمرار الممارساتِ الوحشية في غزة، ستكونُ لهُ تداعياتٌ خطيرةٌ على المنطقة والعالم، وبدأنا نلمسُ آثارهُ اليوم في العديد من دول المنطقة».

الحكومة تتحرك لإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد

وشدد على أن «الحوادثَ الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرةٍ في العراق، من خلال قيام قواتِ التحالف الدولي باعتداءاتٍ ضدَّ مقارِّ الحشدِ الشعبي» معتبراً إن «الحشد الشعبي يمثلُ وجوداً رسمياً تابعاً للدولةِ وخاضعاً لها وجزءاً لا يتجزأُ من قواتِنا المسلحة».

وجدد تأكيده أيضاً أن «في حال حصولِ خرقٍ أو تجاوزٍ من قبلِ أي جهةٍ عراقية، أو إذا ما تمَّ انتهاكُ القانونِ العراقي، فإنَّ الحكومةَ العراقيةَ هي الجهةُ الوحيدةُ التي لها أن تقومَ بمتابعةِ حيثياتِ هذه الخروقات» مبيناً إن «الحكومة هي الجهة المخولةُ بفرضِ القانون، وعلى الجميعِ العملُ من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق».

وأدان رئيس الحكومة العراقية «الاعتداءات التي تستهدفُ قواتنا الأمنية، وتتجاوزُ روح ونصَّ التفويضِ الذي أوجد التحالفَ الدولي» مؤكداً «قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبةِ في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتِها والتزاماتِها وواجباتِها الدستورية».

وأشار إلى «الموقف الثابتَ والمبدئيَّ في إنهاءِ وجودِ التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجوده» كاشفاً عن أن حكومته «بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود، وهو التزامٌ لن تتراجع عنهُ الحكومةُ، ولن تفرطَ بكلِّ ما من شأنهِ استكمالُ السيادةِ الوطنيةِ على أرضِ وسماءِ ومياه العراق».

في حين، رأى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أن الاستهداف والتصعيد الأخير يقوض الأمن في المنطقة.

وذكر خلال كلمته التي ألقاها ممثله كامل الدليمي، «نستذكر بتقدير واعتزاز الدور البطولي الذي مثله قادة النصر بعمليات التحرير» مبيناً أن «ما تم تحقيقه بعملية البناء وتأمين الخدمات لشعبنا العراقي يعتبر وفاءً لتضحياتهم من خلال التعاون من الجميع».

وأضاف: «أبرز ما قدمه الشهداء هو خدمة البلد» مشددا على وجوب «العمل ببرامج تطويرية لتعويض عقود من التخلف والحرمان التي عانت منها البلاد».

وأشار إلى أن «الاستهداف والتصعيد الاخير في العراق ولبنان وإيران يضع المنطقة بوضع خطير ويقوض الأمن في المنطقة».

التصريحات الرسمية للمسؤولين العراقيين جاءت بعد يوم واحد من استهداف طائرة مسيرة لأحد قادة حركة «النجباء» المنضوية في «الحشد» ومرافقه، وسط العاصمة بغداد.

وضمن موجة ردود الفعل التي خلّفتها الحادثة، ندد الحزب الشيوعي العراقي بـ«الجريمة الأمريكية» معتبراً أن ما حصل ويحصل ليس بعيدا عن تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

الحزب نقل عن عضو مكتبه السياسي حسين النجار قوله إن «هذه الجريمة خرق فاضح للسيادة العراقية» مؤكداً أن الحزب «يجدد موقفه الثابت في إدانة أي عدوان على أراضي بلدنا وانتهاك سيادته وحرمة مياهه وأجوائه ومصادرة قراره الوطني المستقل وأي استهداف لمواطنيه، من أي جهة كانت».

تصعيد خطير

وأضاف أن «هذا الحادث بأبعاده المختلفة وتداعياته المحتملة يُعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار البلاد، لذا نرى أن على الأطراف كافة العمل على عدم زج العراق في مواقف بخلاف قرارات وسياسة الدولة العراقية، والهيئات المخولة دستوريا باتخاذ قرارات الحرب والسلم» مشيراً إلى أن «هذه التطورات تأتي بالترابط مع ما تشهده المنطقة من توتر متفاقم يعرض شعوبها إلى مخاطر جدية، وتضاعف عوامل عدم الاستقرار، في حين المنطقة وشعوبها بأمس الحاجة إلى شيء آخر مختلف تماما يستجيب لإرادة مواطنيها ويلبي طموحاتهم المشروعة».

وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي أن «ما حصل ويحصل ليس بعيدا عن تداعيات عدوان عصابات الصهاينة على قطاع غزة والضفة الغربية وحرب الإبادة (الإسرائيلية) وتطبيق سياسة الأرض المحروقة ضد الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ أمريكي مستهتر وإصرار على استمرار هذه الحرب القذرة رغم آلاف الضحايا والتدمير الشامل، والتنكر لكل ما يُعلن من وعود اثبت الواقع زيفها وبطلانها».

ولفت إلى أن «استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في عدوانه وحربه الوحشية يزيد من احتمالات أن يجري توسيع نطاق الحرب إلى مناطق أخرى، وشواهد ذلك ما حصل ويحصل في لبنان وسوريا والعراق وإيران وفي البحر العربي والبحر الأحمر».

وجدد تأكيد الحزب أهمية وضرورة «تقوية وتعزيز الأجهزة الأمنية والعسكرية الدستورية وأن مهمتها الأساسية هي الدفاع عن العراق وأمنه الداخلي واستقلاله وسيادته، ومن شأن ذلك أن يهيئ مستلزمات إنهاء كل وجود عسكري أجنبي على ارض بلادنا، والذي نريده أن يتحقق بأسرع وقت».

قوات «عدوة»

أما كتلة «حقوق» النيابية، المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، فطالبت بـ«حلّ» قيادة العمليات المشتركة التي تضم ممثلين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية بالإضافة إلى التحالف الدولي، وسحب البعثة العراقية من واشنطن وإخراج البعثة الأمريكية من بغداد.

وقال رئيس حركة «حقوق» النائب، حسين مؤنس، في بيان له، إنه «يجب بدء العد التنازلي لجلاء كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية تحت مختلف المسميات، لكونها باتت قوات عدوة ونخص بالذكر قوات الاحتلال الأمريكي، وكذلك إنهاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها بغداد مع واشنطن، ويشمل إنهاء أعمال التحالف الدولي ضد داعش».

كما شدد على «حظر الطائرات الأمريكية بكافة أنواعها من الطيران في الأجواء العراقية، وتوجيه القوات المسلحة العراقية بحماية الأجواء العراقية، وكذلك سحب البعثة العراقية من واشنطن، ويرافق ذلك إخراج البعثة الأمريكية من بغداد، وأيضاً غلق السفارة الأمريكية التي باتت تعمل خارج ضوابط والتزامات معاهدة فيينا لسنة 1961».

وأكد ضرورة «حل قيادة العمليات المشتركة وإنهاء أعمالها والمباشرة فوراً بتشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة تحت إمرة القائد العام، وفق ما نص عليه الدستور، والسعي بنحو عاجل الى تدعيم القدرات العسكرية العراقية بكل ما تحتاجه من منظومات وأسلحة من مناشئ دولية صديقة».

ولفت إلى أن عملية «الاغتيال الأخيرة التي طالت أبو تقوى السعيدة جريمة اغتيال تندرج ضمن جرائم القتل التعسفي التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق».