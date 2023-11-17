العراق: العامري يلوّح بسلاح النفط لإيقاف الحرب في غزة

بغداد ـ «القدس العربي»: تبنّت فصائل «المقاومة الإسلامية في العراق» الجمعة، استهداف قاعدة أمريكية في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بطائرة مسيّرة، في وقتٍ أكد فيه زعيم تحالف «الفتح» المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، هادي العامري، إن الوجود الأمريكي في العراق «غير قانوني» مؤكداً في الوقت عينه ضلوع الضباط الأمريكيين بإدارة المعركة في غزّة المحاصرة، ومحمّلاً واشنطن مسؤولية رفض اتخاذ مجلس الأمن قرارات بوقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية لأهالي القِطاع.

جهاز مكافحة «الإرهاب» في كردستان العراق، أعلن أن طائرة مسيرة «مفخخة» هاجمت مطار حرير.

وحسب معلومات الجهاز العسكري الكردي، فإنه «هاجمت طائرة مسيرة مفخخة (صباح الجمعة) مطار حرير في محافظة أربيل» مبيناً أن «المطار يستخدم كقاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد داعش».

في الموازاة، أكدت «المقاومة الإسلامية» في العراق، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة «حرير» الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، في شمال العراق.

وقالت في بيان مقتضب: «ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي (حرير) شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر».

ووفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن عدد الهجمات التي تعرضت لها قواتها في العراق وسوريا بلغت (58) هجوماً منذ شهر.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي، قالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، إن «58 هجوما نُفذت على قواتنا منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تم إحباطها جميعا».

وأوضحت أن «الهجمات لم تلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية ولم تسفر عن إصابات خطيرة لدى عناصر القوات» مشيرة إلى أن المصابين «عادوا إلى مهامهم».

وعن تفاصيل الهجمات أضافت: «نُفذ حتى اليوم نحو 58 هجوما، 27 منها في العراق، و30 إلى 31 هجوما في سوريا».

وشددت على أن بلادها سترد «حتما في المكان والزمان اللذين تختارهما» في حال حدوث المزيد من الهجمات.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 56 جندياً من الجيش الأمريكي تعرضوا لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 46 هجوماً في ‍ العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

في الأثناء، نفى القيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي، وزعيم تحالف «نبّني» المشارك في انتخابات المجالس المحلية المقررة الشهر المقبل، هادي العامري، إدعاء الأمريكيين بأن تواجدهم في العراق بطلب من الحكومة.

وذكر في مقابلة تلفزيونية لقناة محلّية تابعة «للإطار» إنه طالب في بيانات عدّة من الحكومة «الدخول في حوار جاد مع الأمريكين وتحديد فترة زمنية لا تكون طويلة، ولا نريد أن ندخل في عمليات التسويف التي دخلت فيها الحكومات السابقة» مؤكداً أننا «مع خروج القوات الأمريكية من العراق».

فصائل تتبنى قصف قاعدة أمريكية في أربيل

وبين أن «لا يمكن بناء الأجهزة الأمنية العراقية إذا بقيت قوات التحالف الدولي في العراق، كما أن خروجها خير للعراق وخير للمنطقة بأكملها».

وزاد: «إننا منذ اليوم الأول مخالفون للتواجد الأمريكي في العراق، وساهمنا مساهمة كبيرة في إخراج القوات في 2011» مؤكداً أن «الوجود الأمريكي في العراق لا يوجد له أي غطاء قانوني».

«سيادتنا فوق كل شيء»

وأوضح أن «الأمريكيين يدعون أن الحكومة العراقية هي من قامت بطلب المساعدة من الغرب بالجهد الاستخباري والجهد الجوي» مشدداً على أن «التواجد العسكري الأمريكي في العراق الآن ليس له أي مبرر، وموضوع المستشارين والمدربين، أكذوبة».

ووفق العامري فإن «هناك قوة قتالية أمريكية في العراق ووجودها غير قانوني وغير شرعي ويجب خروجها اليوم قبل الغد من العراق» مبيناً أن «موقفنا لا نتردد فيه أبدا، وسيادتنا فوق كل شيء لأنها تعني كرامتنا وإذا مست سيادتنا فيعني أن كرامتنا قد مست».

وبشأن الدعم الأمريكي والغربي للحرب الدائرة في غزّة، قال إن «الضباط الأمريكيين هم من يديرون المعركة في قطاع غزة، لأن الضربة الموجعة من قبل المقاومة الفلسطينية للكيان الصهيوني جعلت الكثير من الضباط يفقدون صوابهم».

وأضاف أن «المقاومة الفلسطينية المحاصرة بنت قدراتها تحت الأرض، وهي قدوة للشعوب، ومن يقول إنها استهدفت المدنيين فهو يكذب، وإنما استهدفت الفرقة العسكرية التي كانت تحاصر غزة».

ونوه إلى أن «جميع القرارات التي تصدر من مجلس الأمن، أمريكية، وواشنطن هي من ترفض وقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية إلى اهالي غزة».

واعتبر موقف الحكومات الغربية من الأحداث في غزّة «ميؤوس منه خاصة وإنها داعمة للكيان الصهيوني» مبينا أنه «لولا دعم هذه الحكومات للكيان المحتل لانهار».

غير أنه رأى أن «موقف الشعوب في أوروبا وأمريكا المؤيد للقضية الفلسطينية مشرف، ونحن نعول كثيرا على مثل هكذا مواقف» لافتاً إلى إنه «لا توجد أي دولة أوروبية إلا وكانت هناك مظاهرات كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية فيه».

وأدان «بشدة العمليات الإرهابية التي ينفذها الكيان الصهيوني الإرهابي الغاصب».

وأكد أن «ما يحدث في غزة مؤلم وكشف كذب وإدعاء الغرب الذين كانوا يصدعون رؤوسنا بالحرية وكرامة وحقوق الإنسان ولم يخطر على بال أحد أن المستشفيات تحاصر وتستهدف».

في مقابل ذلك، أشار العامري إلى أن «تعاطي الدول العربية مع القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة ليس بالمستوى المطلوب، فمن المفترض أن تخرج الدول العربية عن بكرة أبيها أمام حرب الإبادة الموجودة».

وأضاف أن «هناك بعض الدول، موقفها جيد، وهناك شعوب موقفها جيد أيضا، إلا أن هناك شعوبا موقفها دون المستوى المطلوب، لذلك، نعول على الشعوب» مبينا أننا «ليست لدينا علاقة ببعض الحكام الذين ذهبوا بإتجاه التطبيع لكن الشعوب يجب أن تكون حية».

وأعرب عن أمله بالشعوب العربية «أكثر» مشدداً على وجوب أن «تشكل مجموعات ضغط على حكامها من أجل أن يمارسوا ضغطا على الكيان الصهيوني لإيقاف الحرب».

وبين أن «لدينا الكثير من المقومات للضغط على الكيان، موضوع النفط مثلا، فلو هددت الدول العربية بسلاح النفط لجاءت الدول الغربية صاغرة» مؤكدا أننا «لم نطلب منهم أكثر من إيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني».

وتحدث أيضاً عن الموقف العراقي تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً: «موقف العراق من أحداث غزة متميز، وبيان المرجعية الدينية في النجف بيان قوي وتحدث عن هذا الكيان الغاصب، وتحدث عن أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة وحل لجميع المشاكل، إلا بإزاحة هذا النظام الغاصب وإعادة الأرض الفلسطينية إلى أهلها».

واعتبر أن «موقف الشعب العراقي العزيز سواء كان بالتظاهرات طيلة الفترة الماضية أو الاعتصامات كان موقفا متميزا بكل مكوناته» مؤكدا لأن «الإخوة في غزة يثمنون عاليا هذا الموقف الشجاع لشعبنا العراقي الذي كان ولا يزال وسيبقى، مؤيدا للقضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن «موقف الحكومة العراق متميز، فمنذ بداية الحرب الموقف العراقي مؤيد للحرب الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية وأهالي غزة، وهو يدين العمليات والجرائم الكبرى التي ترتكب من قبل الكيان الصهيوني».

ولفت إلى أن «موقف الخارجية مميز ففي اليوم الخامس من الحرب، في الوقت الذي اجتمعت فيه الدول العربية في 11 اكتوبر/ تشرين الأول وأدانت ما قامت به حماس، كان الموقف الذي أبداه رئيس الوزراء في القمة العربية متميز ومتقدم».

إدانة العدوان الإسرائيلي

ومضى يقول: «اليوم حتى موقف القوى السياسية متقدم؛ فجميع هذه القوى في العراق أدانت هذا العدوان وتعاطفت بشكل كبير مع القضية الفلسطينية».

وأكد العامري أن «الأعداء كانوا يعتقدون أنهم يقومون بعمليات عسكرية انتقامية ضد أهلنا في غزة، من أجل أن تكون هناك فاصلة بين المقاومة وأهل غزة، لكن أهل غزة كانوا أوفياء للمقاومة».

ونوّه أن «جرائم الكيان الصهيوني سيبقى تأثيرها مستقبلا. الفلسطيني والعربي والمسلم والطفل الحر، لن ينسوا «، موضّحاً أن «القضية الفلسطينية منتصرة لا محالة، وإن هذه المجموعة الصغيرة المحاصرة لم يخطر على بال أحد أن تستطيع أن الوقوف أمام الكيان الصهيوني وعنجهيته وأن تقف بوجه أمريكا وكبريائها وغرورها».

واعتبر أن «هذه العمليات الإجرامية ستجعل كل إنسان يكشف حقيقة الغرب، وسيكون كل إنسان مناصرا ومؤيدا وداعما للقضية الفلسطينية» مؤكدا أن «كل الذي سيقفون موقف المتفرج سيحاسبهم التاريخ».

وأعرب عن اعتقاده أن «الشعوب الحرة الأبية العربية وغيرها سوف لن تقف موقف المتفرج أمام الخذلان العربي لقضية فلسطين وغزة وأهل غزة» مشددا على أن «الذين يقفون موقف المتفرج سينالهم العقاب بالدنيا قبل الآخرة».