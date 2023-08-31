العراق: المحصنون والإفلات من العقاب

الإفلات من العقاب لا يعني فقط تقاعس الدول بكامل سلطاتها، عن معاقبة مرتكبي الجرائم ذات الطبيعة السياسية، وتقديمهم إلى العدالة، بل يعني أيضا التغطية على هذه الجرائم، عبر إنكارها، وهو ما يشكل فضلا عن التفريط في حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف، أزمة حقيقية في مفهوم الدولة ووظيفتها، سواء فيما يتعلق بمحاولة فرض هوية أحادية على الدولة دينيا أو طائفيا أو أيديولوجيا، أو في عدم حياد الدولة تجاه مواطنيها، وبالتالي فقدانها للمشروعية.

في سياق حركة الاحتجاج التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، استخدمت القوات العسكرية والأمنية العراقية، وبضمنها الميليشيات التي تحظى بغطاء سياسي وقانوني، العنف المفرط ضد المحتجين باستخدام الذخيرة الحية، واستخدمت أيضا القنابل المسيلة للدموع كأداة للقتل عبر اطلاقها بشكل مستقيم في اتجاه المحتجين. وقد أثبتت لجنة تحقيق حكومية أن عدد الضحايا بلغ قرابة 541 قتيلا من بين المتظاهرين المدنيين، دون أن تشير إلى عدد المصابين الذين وصل عددهم حسب تقرير صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان الرسمية صدر في حزيران 2020، إلى 20597. وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة في العراق مقتل 487 متظاهرا، وإصابة 7715 آخرين في مواقع الاحتجاجات. ومع هذه الأرقام المرعبة، لم تُشكل لجنة مهنية ومستقلة للتحقيق في ما جرى، سوى لجنة حكومية خضعت حينها لشروط علاقات القوة، انتهت إلى توصيات بعقوبات تأديبية أو إدارية!

الحادثة الأشهر في سياق السياسة المنهجية للإفلات من العقاب المرتبطة باحتجاجات تشرين، وقعت في أعقاب عملية القتل المنهجية التي تعرض لها المحتجون في مدينة الناصرية يومي 28 و 29 تشرين الثاني 2019 والتي سقط على إثرها 42 متظاهرا، وأصيب 380 آخرون. يومها، وبسبب الاحتقان الشعبي الواسع، أصدر القضاء أمر إلقاء قبض ومنع سفر على الفريق جميل الشمري الذي كان يشغل منصب رئيس خلية الأزمة في المدينة حينها، بتهمة القتل العمد. لكن الرجل أطلق سراحه لاحقا، وهو يشغل حاليا منصب رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا!

في هذه الاحتجاجات اغتيل عشرات الناشطين، وأخفي آخرون قسريا، وضمنهم كان الدكتور هشام الهاشمي الذي اغتيل يوم 6 تموز 2020، بعدها بأيام كنت ضيفا على قناة الحرة وقلت أن «قتلة هشام الهاشمي محصنون، ولا يمكن المساس بهم»! لكن إصرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي «شخصيا» على متابعة القضية من خلال لجنة الأمر الديواني رقم 29، دفعت القوات الأمنية إلى إلقاء القبض على القاتل بتاريخ 16 تموز 2021، وتبين أنه ضابط برتبة ملازم اول في وزارة الداخلية، وبُثت اعترافاته على القناة الرسمية للدولة، وتحدث، حينها، بيان وزارة الداخلية عن «ثلاثة متورطين آخرين» لم يُذكروا لاحقا في هذه القضية بتاتا!

الإفلات من العقاب سياسة منهجية في العراق، يمارسها الجميع كلٌ من موقعه، ومفهوم المحاسبة بات مفهوما ساخرا في ظل غياب العدالة وحكم القانون، وفي سياق تحول القضاء إلى مؤسسة سياسية تحكمها علاقات القوة

وقد كانت هناك محاولات لإفلات القاتل من العقاب، من خلال التأجيل المتكرر للقضية على مدى 22 شهرا «لتعذر إحضار المتهم» إلى المحكمة! ليصدر القضاء بتاريخ 7 أيار 2023 حكما بالإعدام على القاتل! يومها قلت أيضا إن الأمر لم يحسم بعد، وأن القاتل لن يعدم، وأن هناك مرحلة تمييز ستنقض الحكم، ثم ستسوف القضية وتنقطع أخبارها!

وقد حدث، ففي 10 آب قررت محكمة التمييز نقض حكم إعدام قاتل هشام الهاشمي، وسوغت المحكمة قرارها بأن لجنة الأمر الديواني رقم 29 التي تولت التحقيق في القضية «ليست لديها أي صلاحية قانونية للتحقيق في الجريمة» وهي حجة مضحكة، لأن القضاء نفسه كان طرفا في هذه اللجنة، وفي هذه القضية تحديدا هنا، فقد تشكلت هيئة تحقيقية بموجب الأمر القضائي رقم 126/ ق/ أ في 6 أيلول 2020 وهي التي استجوبت المتهم، وأحالته إلى المحكمة وفق المادة 4/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب! والمفارقة هنا أن القضاء نفسه سبق له أن أصدر أحكاما قضائية ضد متهمين حققت معهم لجنة الأمر الديواني رقم 29، وصدرت ضدهم أحكام صادقت عليها محكمة التمييز، وهم الآن في السجن يقضون عقوبتهم!

لم يكن جزمي بما سيحدث مع قاتل الدكتور هشام، رجما بالغيب، بل كان نتاج معرفة بأن علاقات القوة هي الحاكمة في العراق وليس الدستور او القانون، وأن رعاة قاتل الهاشمي ما كانوا ليسمحوا بمحاكمته من الأصل، لولا أنهم قد حصلوا على ضمانات بأن «رجلهم» سيخرج رافعا رأسه في النهاية!

في 22 آب 2014، قامت داعش بعملية تفجير في محافظة ديالى أدت إلى مقتل عدد من أفراد عشيرة «الزركوش» التي ينتمي العديد من أفرادها إلى الميليشيات، يومها هاجم افراد من العشيرة/ الميليشيا مسجد مصعب بن عمير في صلاة الجمعة، وقتلوا 34 مصليا. وحينها صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية لبي بي سي بكل أريحية أن ما جرى «رد فعل عادي وعفوي دافعه الانتقام»!

وقد ألقي القبض على القتلة، وأحيلوا إلى المحاكمة، وحكم بتاريخ 26 أيار 2015 على اثنين منهم بالإعدام بعد اعترافهم بالقتل! لكن وكما جرت عليه العادة في العراق، أصدرت محكمة التمييز قرارا ينقض حكم الإعدام في آب 2018، وأطلقت سراحهما بكفالة!

وحكم عليهم ثانية بالسجن المؤبد في كانون الثاني 2020، رغم أن التهمة الموجهة اليهم بموجب المادة 4/ 1 من قانون مكافحة الارهاب لا تتضمن سوى عقوبة الإعدام!

لكن محكمة التمييز في 8 آب نقضت الحكم ثانية وأطلق سراح «المعترفين بالقتل» لأن «الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين أمام القائم بالتحقيق، وهذا الاعتراف لا يكفي سببا للحكم بتجريمهما»!

المحصنون في العراق لا يحاكمون، حتى وإن كانت جرائمهم موثقة صوتا وصورة (كما في حالة أبو درع القاتل الأبرز في الحرب الاهلية بين عامي 2005 و 2007)! وإن «اضطروا» لمحاكمتهم، فستشملهم أحكام مخففة ليتسنى استخدام «وقف التنفيذ» القانوني لضمان إفلاتهم من العقاب. وإذا كانت القضايا/ الجرائم لا تحتمل أحكام مخففة، فلا بأس من حكم اضطراري، يتم بعدها نقضه تمييزيا، ثم تسويفه، ثم إعلان البراءة، أو إخفاء القضية تماما (كما حدث مع المتهم هواري أبو مدين داؤد رجل الميليشيا الذي قتل بدم بارد 17 مدنيا في العام 2016، ودفنهم في مقبرة جماعية، حيث أحيل إلى المحاكمة ثم اختفى هو والقضية)!

ما سيحدث مع قاتل هشام الهاشمي معروف ومكرر، لقد أُهدر اعتراف المتهم بالقتل، وهو سينكر اعترافه السابق في التحقيق الجديد، وسيدّعي أنه اعتراف انتزع بالتعذيب، وتسوف القضية، وقد تسعى الميليشيا التي تقف خلف القاتل إلى محاولة حلها عشائريا مع عائلة الدكتور الهاشمي، ثم يطلق سراحه!

الإفلات من العقاب سياسة منهجية في العراق، يمارسها الجميع كلٌ من موقعه، ومفهوم المحاسبة بات مفهوما ساخرا في ظل غياب العدالة وحكم القانون، وفي سياق تحول القضاء إلى مؤسسة سياسية تحكمها علاقات القوة!

كاتب عراقي