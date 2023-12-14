العراق: بعض مهاجمي السفارة الأمريكية “على صلة ببعض الأجهزة الأمنية”- (تدوينة)

بغداد: أعلن متحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي في بيان نشره مكتبه الخميس أن النتائج الأولية للتحقيق في الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي، بينّت أن بعض المهاجمين “على صلة بالأجهزة الأمنية”.

وذكر البيان الصادر عن اللواء يحيى رسول “تمكنت أجهزتنا الأمنية، بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين”، فيما “بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الامنية”، مضيفاً “قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم” كذلك.

وأكد البيان أن الاعتداء الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني وبعض المباني الحكومية، هو اعتداء على أمن العراق وسيادته، لافتا إلى أنه لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات؛ لما تمثله من تهديد جدّي لأمن البلاد واستقرارها.

وكان قد تعرّض مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة “الخضراء” شديدة التحصين وسط العاصمة الاتحادية بغداد، فجر الجمعة الماضي، إلى قصف بصاروخين وقذائف هاون، أعقبه هجوم مماثل طال قاعدة “عين الأسد” التي تستضيف جنوداً أمريكان في محافظة الأنبار الغربية، وفيما اتهمت واشنطن جماعات “موالية لإيران” بالضلوع في الحادث، أكدت احتفاظها بحقّ الردّ لحماية أفراد بعثتها الدبلوماسية وشركائها في “التحالف الدولي” المناهض لتنظيم “الدولة الإسلامية” وسط تنّديد حكومي بالهجوم، واعتباره عملاً “إرهابياً” يسيء “لسيادة واستقرار العراق”.

(وكالات)