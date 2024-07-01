لايف ستايل | مجتمع

العراق بين أسعد 100 دولة في العالم والخامس عربيا

منذ ساعتين

حجم الخط
1

بغداد: أكد رئيس المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الإثنين، أن العراق احتل المرتبة 98 على مستوى العالم والخامسة عربيا بين أسعد الدول.

ونقلت وكالة “شفق نيوز” الإخبارية عن الغراوي قوله إن مؤشر السعادة العالمي يعتمد مرتبة الدولة  بناء على مؤشرات متنوعة مثل الناتج المحلي للفرد، ودعم الرعاية الاجتماعية، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة، وكرم عامة السكان، وتصورات مستويات الفساد.

وأضاف أنه وفقا لتقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2024، فقد تصدرت فنلندا القائمة بمجموع نقاط سعادة قدره 95.67، تلتها الدنمارك وأيسلندا، بينما كانت المراكز الأخيرة في التصنيف الإجمالي لأقل مستويات السعادة من نصيب بلدان ليسوتو، الكويت، تركمانستان، وليبيا.

ولفت إلى أن العراق يحتل المركز الخامس عربيا بنقاط سعادة تبلغ 72.95، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنقاط 87.43 تلتها السعودية والبحرين والجزائر.

ودعا الغراوي الحكومة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للسعادة ترتبط برئاسة الوزراء وتكون مسؤولة عن قياس مؤشرات نجاح الحكومة في سعادة المواطن من خلال تأمين متطلبات العيش الكريم والخدمات وحقوق الإنسان.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 1, 2024 الساعة 10:41 ص

    ماذا عن مخيمات الهول والركبان يا إخوان التي صنعتهما المخابرات الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الشعوب العربية

    رد

أخبار ذات صلة

تراتيل إلى منارة الحدباء
24 - يونيو - 2024
شبان يهاجمون مطعمَين في بغداد بعد نحو أسبوع من استهداف شركات غربية- (فيديو)
3 - يونيو - 2024
العراق يرغب بشراكة إستراتيجية مع إسبانيا ويشيد بدعمها لفلسطين
28 - مايو - 2024
مصدران أمنيان: مقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة في انفجار بالعراق
22 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية