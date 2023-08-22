العراق: تحالف مستقل يدعو لتأجيل الانتخابات المحلية… و«الإطار» يدعم إجراءها

بغداد ـ «القدس العربي»: دعا تحالف «مستقلون» العراقي إلى تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، عازياً السبب في ذلك إلى تراجع أعداد المرشحين والناخبين، متهماً كتلاً سياسية «لم يسمّها» بالسعي للهيمنة على المجالس المحليّة بعد استحواذها على المقاعد النيابية.

وذكر في بيان صحافي، أنه «في الوقت الذي تجتاح حمى الانتخابات عدداً من الكتل السياسية التي تسعى إلى الهيمنة على مجالس المحافظات بعدما استحوذت على مقاعد البرلمان، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، (في 19 آب/ أغسطس 2023) نتائج الاحصائيات المتعلقة بالانتخابات المحلية، والتي أظهرت وجود تراجع ملحوظ وكبير في أعداد المرشحين والناخبين».

تداعيات جوهرية

هذا التراجع، وفق البيان «يؤشر لوجود تداعيات جوهرية تتطلب تقييماً دقيقاً وقرارات فاعلة لضمان نجاح وشفافية العملية الانتخابية».

وأضاف أن «تحالف المستقلين، ينظر بقلق إلى انخفاض عدد المرشحين، وهو يدرك أن التنافس الديمقراطي يستند إلى تقديم الخيارات المتعددة للمواطنين، غير أن هذا التراجع قد يُؤثر سلباً على طبيعة تشكيل المجالس وتنوع الأفكار والرؤى التي تمثلها» داعياً إلى «تحليل أسباب هذا الانخفاض واتخاذ إجراءات محفزة تسهم في تعزيز الحضور الديمقراطي».

أما بالنسبة لقوائم الناخبين، فقد أوضح أن «الأعداد المحدثة لبياناتهم تشكل مصدر قلق آخر، إذ إن عدداً أقل من الناخبين المسجلين يؤثر على شرعية العملية الانتخابية، كما يشير إلى عدم قناعاتهم بالمشاركة في الانتخابات، لذلك نهيب بالجهات المعنية بضرورة تعزيز الجهود لإقناع المزيد من المواطنين لتحديث بياناتهم والمشاركة الفعّالة في تحديد مستقبل مجتمعهم».

وأشار إلى «قرار مجلس مفوضية الانتخابات المتعلق بمنع أعضائه من تشكيل تحالف يجمع قواهم ويمنحهم الفرصة للمنافسة مع الكتل الكبيرة، الأمر الذي يثير استفسارات وعلامات استفهام بشأن جدية التوجهات الديمقراطية» مجدداً دعوته إلى «إعادة النظر في هذا القرار لتمكين المرشحين المستقلين من توجيه رسائلهم بوضوح».

ووجه «نداء إلى الجهات المعنية لغرض إتخاذ قرار بتأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات بناءً على الوضع الراهن، ولضمان أن يتاح الوقت الكافي للتعامل مع التحديات المطروحة».

ودعا كذلك إلى «تحقيق توازن بين مصلحة العملية الانتخابية وضرورة تقديم حلول مستدامة للتحديات الموجودة» حاثا إلى «توحيد الجهود لتعزيز التواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية بهذه العملية، وذلك من أجل تحقيق عملية انتخابية نزيهة وشفافة تعكس إرادة وآمال الشعب».

في السياق أيضاً، رجح الأمين العام لحزب «بيارق الخير» محمد الخالدي، إلغاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مؤكدا أن حزبه أعلن انسحابه وعدم المشاركة.

ووفق له «قانون الانتخابات لمجالس المحافظات وتفاوت الإمكانات المالية الواسعة، بين الأحزاب والقوى السياسية، أدى إلى إعلان العديد من الأحزاب والقوى السياسية ذات الحجوم المتوسطة والصغيرة، انسحابها وعدم المشاركة بالانتخابات المقبلة».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «إعادة تدوير الوجوه نفسها وذات البرامج السابقة للأحزاب، أفقدت المواطن الثقة بحصول أي تغيير» متوقعا «تسجيل تراجعا كبيرا بعدد المصوتين بشكل كبير، وربما قد تصل النسبة الحقيقية إلى أقل من 10%».

«وحيدة دون منافس»

وأشار إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الانسحابات والمقاطعات لإجراء الانتخابات المحلية» مرجّحاً «إلغاء الانتخابات المحلية، إذا ما أدركت القوى الكبيرة أنها ستخسر الكثير في حال نزولها وحيدة دون منافس».

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت كتل «الوطنية» و»امتداد» وقبلهما «تيار الفراتين» بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عدم المشاركة في الانتخابات. مع أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نفت تسجيل أي انسحاب من التحالفات، مشيرة إلى أن عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة وصل الى 1557 مرشحاً.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إنه «لم يتم تسجيل أي تحالف، وسنعلن من هي التحالفات المشاركة، ومن هي غير المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة» حسب «رووداو». وبيّن أن «التحالفات نفسها هي 50 تحالفاً، لكن في السابق تم إلغاء 4 تحالفات من قبل المفوضية لأنها قانونياً تحالفات مشكّلة من حزبين، وعند تشكيل تحالفات جديدة ينسحب أحد هذه الأحزاب من التحالف صوب آخر، وببقاء حزب واحد يلغى هذا التحالف».

أما بخصوص عدد المرشحين، فقد وصل حسب رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية «إلى 1557 مرشحاً». في مقابل الانسحابات ودعوات مقاطعة انتخابات المجالس المحلية، يؤكد «الإطار التنسيقي» الشيعي، وقوفه إلى جانب القرار الحكومي بإجرائها في موعدها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده قادة «الإطار» في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي في العاصمة الاتحادية بغداد، تضمّن بحث عدد من القضايا والملفات الخدمية والسياسية المهمة «خصوصا ما يتعلق بالأوضاع العامة في العراق» وفق بيان صحافي.

وجدد «قادة الإطار تأكيدهم ودعمهم لجهود الحكومة لإنجاح ملف الانتخابات المحلية وآليات تنفيذها» مؤكدين في الوقت عينه ضرورة «إدراج التشريعات ذات الصلة بخدمة المواطنين على جدول أعمال مجلس النواب، والعمل على إقرارها سريعا».

وأضاف البيان، أن «الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية مع بقية دول العالم والاهتمام الحكومي في الانفتاح الخارجي ودوره المحوري في البعدين الإقليمي والدولي».