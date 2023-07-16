العراق‭: ‬توتر‭ ‬بين‭ ‬قوى‭ ‬شيعية‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬إساءة‮»‬‭ ‬لوالد‭ ‬الصدر

بغداد‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬: أقدم‭ ‬أتباع‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬بزعامة‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬على‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬استهدفت‭ ‬مقار‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ “‬الدعوة‭ ‬الإسلامية‭”‬،‭ ‬بزعامة‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بغداد،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأخرى،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعتبروها‭ “‬إساءة‭” ‬لوالد‭ ‬الصدر‭ ‬الراحل،‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬محمد‭ ‬صادق‭ ‬الصدر‭.‬

ولم‭ ‬تتضح‭ ‬طبيعة‭ ‬التصريحات‭ ‬المسيئة‭ ‬للصدر‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها،‭ ‬لكن‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬ذكر‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬حسن‭ ‬العذاري‭ ‬في‭ “‬تدوينة‭” ‬له‭ “‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وبصورة‭ ‬ملفتة‭ ‬للنظر،‭ ‬مقاطع‭ ‬ومنشورات‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تسيء‭ ‬إلى‭ ‬سمعة‭ ‬وسيرة‭ ‬سيدنا‭ ‬الشهيد‭ ‬محمد‭ ‬الصدر‭ (‬والد‭ ‬مقتدى‭) ‬وتتهمه‭ ‬بالعلاقة‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬البعث‭ ‬المقبور‭”.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يتمّ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ “‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬منظمة‭ ‬يقودها‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ (‬الإطارية‭) ‬كحزب‭ ‬الدعوة‭ ‬وبعض‭ ‬جهات‭ (‬المعارضة‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المنفى،‭ ‬وسط‭ ‬سكوت‭ ‬من‭ ‬العصائب‭ (‬بزعامة‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلي‭)”.‬

على‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬أقدم‭ ‬أتباع‭ ‬الصدر‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭/ ‬الأحد،‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬مقرات‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ “‬الدعوة‭ ‬الإسلامية‭” ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والنجف‭ ‬والبصرة‭ ‬وديالى‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى،‭ ‬حسب‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وصور‭ ‬تناقلها‭ ‬مدوّنون‭ ‬ومنصات‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭.‬

وكتب‭ ‬المحتجون‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬وأبواب‭ ‬المقار‭ ‬عبارات‭ (‬ولد‭ ‬الصدر‭) ‬و‭(‬مغلق‭ ‬بأمر‭ ‬أبناء‭ ‬الصدر‭) ‬و‭(‬كلا‭ .. ‬كلا‭… ‬يا‭ ‬ذيول‭) ‬في‭ ‬مصطلح‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يُطلق‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يرتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التطورات،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ “‬دولة‭ ‬القانون‭” ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ “‬الدعوة‭” ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬إن‭ “‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬لحزب‭ ‬الدعوة‭ ‬والدعاة‭ ‬بالإساءة‭ ‬للشهيد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬الصدر‭ ‬وما‭ ‬تبعه‭ ‬من‭ ‬اعتداءات‭ ‬على‭ ‬مقرات‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة‭ ‬هي‭ ‬ممارسات‭ ‬مؤسفة‭ ‬أثلجت‭ ‬قلوب‭ ‬أعداء‭ ‬العراق‭ ‬وأعداء‭ ‬المدرسة‭ ‬الصدرية،‭ ‬وإن‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬لن‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أبناء‭ ‬العراق‭ ‬وأبناء‭ ‬المذهب‭ ‬الواحد‭”. ‬

وتابع‭: “‬نجدّد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬رفضنا‭ ‬واستنكارنا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬إثارة‭ ‬الفتن‭ ‬ويسيء‭ ‬للشهيد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬صادق‭ ‬الصدر‭”.‬

ودعا‭ ‬الحكومة‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لـ‭ “‬القيام‭ ‬بواجباتها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مقرات‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعكير‭ ‬إجواء‭ ‬الاستقرار‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬بلدنا‭ ‬الحبيب،‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬للنفخ‭ ‬بنار‭ ‬الفتنة‭”.‬

كذلك‭ ‬حذر‭ ‬حزب‭ “‬الدعوة‭” ‬مما‭ ‬وصفها‭ ‬بـ‭”‬النار‭” ‬التي‭ ‬ستحرق‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬إزالة‭ ‬كل‭ ‬لبس‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬أو‭ ‬رأي،‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬اتهامه‭ ‬بالإساءة‭ ‬للصدر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬موقف‭ “‬الدعوة‭” ‬المؤيد‭ ‬والمناصر‭ ‬للصدر‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وبعده‭.‬