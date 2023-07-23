العراق‭: ‬جهة‭ ‬تطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬باسترجاع‭ ‬214‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬صرفت‭ ‬لـ‮«‬محتالين‮»‬

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بغداد‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭:‬ خاطبت‭ ‬هيئة‭ ‬التقاعد‭ ‬الوطنية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المختصة‭ ‬باسترجاع‭ ‬820‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬214‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬صرفت‭ ‬كرواتب‭ ‬تقاعدية‭ ‬وفروقات‭ ‬لأشخاص‭ ‬غير‭ ‬مستحقين‭ ‬للشمول‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬ماهر‭ ‬حسين‭ ‬رشيد‭ ‬البياتي‭ ‬للصحيفة‭ ‬الرسمية،‭ ‬إن‭ “‬عدد‭ ‬المعاملات‭ ‬التقاعدية‭ ‬المنجزة‭ ‬بلغ‭ ‬46‭ ‬ألفاً‭ ‬و942،‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬لحزمة‭ ‬دعم‭ ‬شريحة‭ ‬المتقاعدين‭ ‬في‭ ‬شباط‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬والمتضمنة‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬الحيف‭ ‬عنهم‭”. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دائرته‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لاسترجاع‭ “‬أكثر‭ ‬من‭ ‬820‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬صرفت‭ ‬كرواتب‭ ‬تقاعدية‭ ‬وفروقات‭ ‬مالية‭ ‬لأشخاص‭ ‬تبين‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬شمولهم‭ ‬بقانون‭ ‬مؤسستي‭ ‬الشهداء‭ ‬والسجناء‭”‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ “‬القيود‭ ‬الملغاة‭ ‬بلغت‭ ‬16‭ ‬ألفا‭ ‬و717‭ ‬قيدا‭ ‬كأضابير‭ ‬تقاعدية،‭ ‬و22‭ ‬ألفا‭ ‬و910‭ ‬كقيد‭ ‬تقاعدي‭ ‬ضمن‭ ‬مؤسسة‭ ‬الشهداء‭ ‬وتقاعد‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭”.‬

وكشف‭ ‬عن‭ “‬مفاتحة‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬ورئاسة‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬وديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬ومكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬استرجاع‭ ‬المبالغ‭ ‬المصروفة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحق‭ ‬كل‭ ‬المشتركين‭ ‬بترويج‭ ‬المعاملات‭ ‬لغاية‭ ‬صرف‭ ‬مبالغها‭”.‬