العراق: رئيس وأعضاء الحكومة يتبرعون براتب شهر لإغاثة لبنان وغزة

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، عن تبرعه وأعضاء حكومته براتب شهر ضمن عمليات الإغاثة للبنان وقطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن تقرر فتح حسابين لإيداع التبرعات، عقب اجتماع وجه خلاله رئيس الوزراء العراقي بإدامة عمليات الإغاثة، وفق بيانات رسمية للحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه «تقرر فتح حسابين في المصرف العراقي للتجارة، لإيداع تبرعات المواطنين، والمؤسسات، والشركات، ورجال الأعمال، وكل النشاطات الاجتماعية «التي تسهم في إغاثة الأشقاء، والتخفيف عنهم وسط ظروفهم الصعبة الحالية».

وأضاف أن «رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، بادروا إلى التبرّع على الحسابين المذكورين، براتب شهر، في مستهل الجهود الساعية إلى توفير الأموال اللازمة لاستدامة عملية الإغاثة».

كما وجّه رئيس الوزراء بتنظيم المساعدات الإغاثية المقدمة من الشعب العراقي للشعبين الفلسطيني واللبناني، فضلاً عن ما يتم تقديمه للعائلات اللبنانية التي وفدت إلى العراق، في وقتٍ أعلنت فيه مصادر حكومية عن استقبال العراق نحو 5 آلاف نازح لبناني منذ تصاعد الأزمة.

اجتماع للإغاثة

وحسب بيان لمكتبه، فإن الأخير ترأس اجتماعاً ضمّ فريق إدارة الأزمات والكوارث، ولجنة إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، بحضور وزراء الداخلية، والصحة، والتجارة، والكهرباء، والمنسق العام للمحافظات، ووكيل وزارة الهجرة، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من اللجنة، التي تشكلت في أعقاب العدوان المستمر على غزّة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتوسع عمل اللجنة مع بدء العدوان على لبنان الشقيق، كما جرى بحث تنفيذ خطط الإغاثة على ضوء قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل يومين، استجابةً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتأكيدات رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لرغبة أبناء شعبنا في إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظروفهما الصعبة.

وناقش الاجتماع الموارد المتوفرة لإدامة الإغاثة، حيث وجه السوداني، وفق البيان، بأن تكون المساعدات «منظمةً بطريقة تمكّن العراق من إغاثة النازحين، وإيصال المساعدات إلى المتضررين، سواءٌ في داخل لبنان أو في فلسطين، أو ما يتوجب تقديمه للعوائل اللبنانية التي وفدت إلى العراق، وبكل أشكال الإعانة الممكنة، فضلاً عن البحث في عمليات نقل المساعدات وأفضل السبل لإيصالها إلى وجهتها».

في الموازاة، أعلنت «خلية الإعلام الأمني» الحكومية، استقبال العراق 5 آلاف مواطن لبناني خلال 10 أيام عبر 3 منافذ.

وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري في بيان صحافي، إن «العراق استقبل ما يقارب الـ5 آلاف لبناني خلال الأيام العشرة الأخيرة عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم الحدودي».

وأضاف أن «مديرية شؤون الإقامة تواصل عملية تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، والتمديد مرة أخرى أيضا استناداً إلى أحكام قانون الإقامة مع استمرار منح سمة الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين» مبينا أن «ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة وزير الداخلية».

وأشار إلى أن، «في إمكان اللبنانيين الدخول إلى البلاد دون فيزا من خلال ختم دخول فقط وفق التوجيهات السابقة».

تهيئة كميات جديدة من المساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة، تهيئة كميات جديدة من المساعدات الطبية لإرسالها إلى لبنان، فيما أشارت إلى استعدادها لاستقبال أي عدد من الجرحى اللبنانيين وتقديم ما يطلبه البلد الشقيق من مساعدات وإسناد طبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر للوكالة الرسمية، إن «‏منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الآثم على شعبنا في لبنان، باشرت الوزارة وبتوجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء ومتابعة شخصية وميدانية من وزير الصحة صالح الحسناوي لتقديم كل ما هو مطلوب وتحتاجه وتحدده الحكومة اللبنانية والسلطات الصحية في لبنان لدعم أهلنا وإخواننا في لبنان الشقيقة» مبينا أن «في ليلة بدء العدوان أرسلنا أكثر من 15.000 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية مع فريق طبي متخصص مكون من أكثر من 20 طبيبا بمختلف التخصصات على متن طائرة عسكرية وصلوا إلى بيروت في حينها».

وأكد أيضاً «نقل هذه المساعدات وتقديم العناية الطبية، وكانت هناك وجبات أخرى من جهة حكومية وغير حكومية أرسلت إلى لبنان بعدها كما تم استقبال عدد من الجرحى اللبنانيين في مستشفيات العتبة الحسينية» مشيرا الى أنه «‏تم هيئة كميات أخرى من المساعدات لإرسالها الى لبنان عبر أي طريقة تحددها الجهات المعنية».

ووفق البدر فإن «وزير الصحة وجه باستنفار مؤسسات الوزارة الحكومية وحتى القطاع الخاص» موضحا أن «الوزارة مستعدة لاستقبال أي عدد من الجرحى اللبنانيين وتقديم الرعاية الطبية لهم لحين تماثلهم للشفاء سوى كانت مستشفيات الحكومية او أهلية».

وذكر أن «القرار الآن للحكومة اللبنانية أو السلطات الصحية ووزارة الصحة اللبنانية، من خلال تحديد ما هو مطلوب» لافتا إلى أن «وزارة الصحة مستعدة لتقديم أي نوع من الخدمات الطبية والإسناد الطبي الممكن للأشقاء اللبنانيين في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية في العراق».

مواصلة الدعم

وعلى المستوى النيابي، يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جهودنا لدعم الشعب اللبناني.

وذكر في تصريحات صحافي، أن «الشعب اللبناني يواجه تهجير بسبب رعونة الكيان الصهيوني الغاصب» لافتا إلى أنه «للأسف الشديد لايزال الكيان يرتكب مجازر وحشية يوميا بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وأشار إلى أننا «ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جهودنا لدعم الشعب اللبناني وحسب توجيهات المرجعية» مؤكدا أن «العراق فتح جسراً جوياً وهو مستمر في ارسال المساعدات الاغاثية العاجلة».

وعلى الصعيد السياسي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، مجددين تمسكهم بوجوب عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن حسين استقبل المسؤولة الأمريكية في واشنطن، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وجرى التأكيد على «ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وأهمية بذل الجهود لمساعدة النازحين اللبنانيين وتوفير الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية».

وأعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي عن «دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة العراقية في احتواء الأزمات».

واتفق الطرفان، حسب البيان، على ضرورة «التهدئة وحرص كافة الأطراف على عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود اللازمة لإنهاء الصراع وتجنيب المنطقة خطر التصعيد».

يأتي ذلك فيما حذر مندوب العراق في الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، من جر المنطقة إلى «حرب شاملة».

وقال عبيد في كلمة له بجلسة مجلس الأمن الدولي، إن «على مجلس أن يصدر قرارات فورية وملزمة بوقف إطلاق النار» لافتا الى أن «عدم تدخل مجلس الأمن يفتح الباب أمام الكيان باستمرار انتهاكه». وحذر من «جر المنطقة إلى حرب شاملة» لافتا الى أن «عدم ردع جرائم الكيان الصهيوني يجر المنطقة إلى صراعات واسعة».

وذكر أن «الفشل في وضع حد للجرائم يشجع الكيان الصهيوني على التمادي» موضحا أن «الحرب دخلت مرحلة جديدة تنذر بالمزيد من القتل والتهجير».

وبين أن «أمام المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإيقاف مجازر الاحتلال في فلسطين ولبنان» لافتا الى أن «انتقال الحرب إلى لبنان واحتمالية توسعها يشكل تهديداً خطيراً للمنطقة».

ووفق الدبلوماسي العراقي فإن «جرائم الاحتلال الصهيوني في المنطقة واغتيال السيد حسن نصر الله يشكل تهديداً كبيراً».

إنهاء الاحتلال

في العاصمة الاتحادية بغداد، رأى رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، أن الهدوء في المنطقة مرهون بوقف العدوان على غزّة ولبنان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وخلال لقاء جمعه بالسفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيتشن، جدد عبد المهدي إدانة «العدوان الإسرائيلي على كل من فلسطين ولبنان» وعلى رفض مفهوم «حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وهي دولة مارقة ومحتلة وتمارس الفصل العنصري وإبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية، بموجب قرارات من المحاكم والمؤسسات الدولية، بينما يمنع عن الشعب الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة حق الدفاع عن نفسها، رغم حقوقهم التاريخية والشرعية التي تقر بها جميع الشرائع الوضعية والسماوية».

وحول تهدئة الأمور في المنطقة أكد عبد المهدي أن «الحل الفوري والفعال هو وقف العدوان في غزّة ولبنان، وتطبيق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2735 المتعلق بغزّة، القاضي بإيقاف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى من الطرفين».

وأشار إلى أن «المنطقة لن تشهد هدوءاً إلا بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، كما حصل عند انهاء نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وتطبيق النظام الديمقراطي بمساواة على الجميع».

كما دعا عبد المهدي مختلف القوى لـ«احترام ارادة الشعب العراقي، كما تعكسها مواقف المرجعية الدينية العليا والمؤسسات التمثيلية الشرعية للدولة العراقية، وان انسحاب جميع القوات الاجنبية بلا استثناء، كما يعكسه قرار مجلس النواب والحكومة العراقية، فهو الطريق الوحيد لإنهاء مشكلة السلاح خارج الدولة» لافتاً إلى إن العراق «العراق يسعى لعلاقات جيدة وايجابية مع جميع دول الجوار والمنطقة والعالم».

كما عرض السفير وجهة نظر بلاده ورغبة المملكة المتحدة في «تحقيق الهدوء والسلم في المنطقة» وتطوير العلاقات مع العراق، حسب البيان.