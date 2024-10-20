العراق سيستورد الغاز من تركمانستان لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية

بغداد – د ب أ: وقع العراق اتفاقية لاستيراد الغاز التركمانستاني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل وزير الكهرباء وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان يوم السبت أن هذه الاتفاقية تأتي بعد جهود فنية مكثفة امتدت لأكثر من عام، تخللتها اجتماعات متعددة وزيارات متبادلة وتوقيع مذكرة تفاهم في العام الماضي ، مشيرة إلى أن الاتفاقية تنص على تزويد العراق بـ 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز التركمانستاني مما يشكل إضافة نوعية لمصادر الطاقة في البلاد.

وذكرت الوزارة أن شركة «لوكستون» السويسرية التي تم التعاقد معها ستتولى مسؤولية إيصال الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر استخدام شبكة الأنابيب الإيرانية وفق آلية التبادل لضمان إنسيابية وكفاءة عملية النقل.

وأكد وزير الكهرباء العراقي في تصريح صحافي أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم.

وقال إن «المحطات الكهربائية الغازية تساهم حالياً بنحو 60% من إجمالي توليد الكهرباء في العراق ونعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والإستراتيجية طويلة الأمد».

وأضاف «استيراد الغاز يمثل إجراءاً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز، والوصول إلى الإكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة».

من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الإستراتيجية مع العراق والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة.

ولايزال قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يواجه تحديات كبيرة من جراء تدني مستويات الإنتاج وضعف قطاع التوزيع رغم رصد مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقدين وبما ينعكس سلباً على ساعات التجهيز للأهالي والمنشآت الصناعية والخدمية.