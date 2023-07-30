العراق‭: ‬صحافي‭ ‬يتعرّض‭ ‬للضرب‭ ‬والاحتجاز‭ ‬بسبب‭ ‬إعداده‭ ‬تقريرا‭ ‬عن‭ ‬المصارف

بغداد‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭:‬ أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬قناة‭ ‬فضائية‭ ‬عراقية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بتعرضه‭ ‬لاعتداء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفراد‭ ‬حماية‭ ‬أحد‭ ‬المصارف‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬واحتجازه‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تهديده‭ ‬بـ‭”‬ملاحقات‭ ‬عشائرية‭”‬،‭ ‬بسبب‭ ‬إعداده‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬المصارف‭.‬

وناشد‭ ‬الصحافي‭ ‬حسن‭ ‬نبيل،‭ ‬عبر‭ ‬مركز‭ “‬النخيل‭” ‬للحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الصحافية،‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬ونقابة‭ ‬الصحافيين‭ ‬العراقيين‭ ‬بـ‭ “‬التدخل‭ ‬والوقوف‭ ‬معه‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لتهديدات‭ ‬إثر‭ ‬تقرير‭ ‬أعده‭ ‬بخصوص‭ ‬عمل‭ ‬المصارف‭ ‬العراقية‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬العقوبات‭ ‬الأخيرة‭”.‬

وروى‭ ‬نبيل‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬مراسلا‭ ‬في‭ ‬قناة‭ “‬عراق‭ ‬24‭” ‬تفاصيل‭ ‬تعرضه‭ ‬لهجوم‭ ‬مسلح‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬تموز‭/ ‬يوليو‭ ‬الجاري‭ ‬أثناء‭ ‬تغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬خاصة‭ ‬بالمصارف‭ ‬بعد‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ “‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أمنية‭ ‬تابعة‭ ‬لمصرف‭ (‬الطيف‭) ‬الإسلامي‭ ‬فرع‭ ‬الكرادة،‭ ‬منعني‭ ‬من‭ ‬التغطية،‭ ‬وهددني‭ ‬بـ‭(‬الملاحقة‭ ‬العشائرية‭)”.‬

وأضاف‭: “‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬التصوير‭ ‬سحب‭ ‬هاتفي‭ ‬الجوّال،‭ ‬فحاولت‭ ‬استعادته،‭ ‬لكنه‭ ‬دفعني‭ ‬فدفعته‭ ‬وبدأ‭ ‬شجار‭ ‬باليد‭ ‬بيننا‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الحمايات‭ ‬تجمعوا‭ ‬وحاولوا‭ ‬ضربي‭ ‬مع‭ ‬شقيقي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬هناك‭ ‬بالصدفة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مصور‭ ‬القناة‭”.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ “‬عناصر‭ ‬حماية‭ ‬المصرف‭ ‬أطلقوا‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬وعلى‭ ‬الأرض،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬إطلاقة،‭ ‬وقاموا‭ ‬باحتجازي‭ ‬داخل‭ ‬المصرف‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭”.‬

وتابع‭: “‬سحبوني‭ ‬والمصور‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬المصرف‭ ‬وضربوني‭ ‬أثناء‭ ‬الاحتجاز،‭ ‬واتهموني‭ ‬برمي‭ ‬الرصاص‭ ‬بينما‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬وأنا‭ ‬لا‭ ‬أحمل‭ ‬أي‭ ‬سلاح‭”‬،‭ ‬متسائلاً‭: “‬هل‭ ‬لديهم‭ ‬الحق‭ ‬باعتقالي‭ ‬وضربي،‭ ‬وأنا‭ ‬صحافي‭ ‬أغطي‭ ‬الحقيقة‭ ‬من‭ ‬الشارع؟‭”. ‬وزاد‭: “‬شقيقي‭ ‬أبلغ‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬ودخلت‭ ‬إلى‭ ‬المصرف‭ ‬وحررتني‭ ‬والمصور‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أيديهم،‭ ‬ثم‭ ‬نقلتنا‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬المسبح،‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭”.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ “‬أقام‭ ‬دعوى‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬وعُرضت‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دورية‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬حررته‭ ‬ومصوره‭ “‬اعتقلت‭ ‬3‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشركة‭ ‬الأمنية‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬بعد‭ ‬الحادثة‭ ‬علمت‭ ‬نقابة‭ ‬الصحافيين‭ ‬بما‭ ‬جرى،‭ ‬وقالت‭ ‬عبر‭ ‬نقيب‭ ‬الصحافيين‭ ‬إن‭ ‬الصحافي‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ (‬عراق‭ ‬24‭)‬،‭ ‬وإن‭ ‬النقابة‭ ‬ستشكل‭ ‬فريقا‭ ‬للدفاع‭ ‬عنيّ‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬ولم‭ ‬أجد‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المحاكمة‭ ‬كممثل‭ ‬عن‭ ‬النقابة‭”.‬

وزاد‭: “‬ذهبت‭ ‬الى‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬وانتظرت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬لمقابلة‭ ‬النقيب‭ ‬لغرض‭ ‬منحي‭ ‬هوية‭ ‬النقابة‭ ‬كونها‭ ‬تعزز‭ ‬موقفي‭ ‬أمام‭ ‬القضاء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النقابة‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬منحي‭ ‬الهوية،‭ ‬متحججة‭ ‬بأن‭ ‬القناة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬اشتراك‭ ‬مع‭ ‬النقابة‭”.‬

وناشد‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬ونقابة‭ ‬الصحافيين‭ ‬العراقيين‭ ‬بالتدخل‭ ‬وحمايته‭ ‬كونه‭ “‬بات‭ ‬يتلقى‭ ‬اتصالات‭ ‬تتضمن‭ ‬تهديدات‭ ‬مبطنة‭ ‬له،‭ ‬مما‭ ‬اضطره‭ ‬وعائلته‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬المنزل‭ ‬والمبيت‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬آخر‭”.‬