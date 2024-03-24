العراق: طرق الريّ الحديثة تعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية التي أحرقها الجفاف

■ الأزركية (العراق) – أ ف ب: استعاد الفلّاح محمد سامي من وسط العراق الأمل بأرض زراعة الحنطة التي ورثها عن أجداده، بعد أن كانت راودته فكرة الرحيل.

فقد بدأ منذ عامين اعتماد أساليب حديثة بالري باتت ضرورية لتوفير المياه في بلد يواجه جفافاً غير مسبوق.

ويقول الرجل البالغ من العمر 38 عاماً «من العام 2019 حتى الآن، تزايد شُحّ المياه، ولم نعد قادرين على الزراعة».

ويروي المزارع الذي تبلغ مساحة أرضه 10 دونمات (10 آلاف متر مربع) في قرية الأزركية في محافظة الأنبار «فكّرنا أن نترك الزراعة لو استمر الوضع على هذه الحال»، مضيفاً «لا يوجد ماء، أرغِمنا على العمل كعمّال مياومين، نقوم بأي شيء في المدينة ونعود».

بالنسبة لسامي وأمثاله من المزارعين، كانت السنوات الأربع الأخيرة على الأقلّ صعبةً، بعد أن أصبح الجفاف الذي يواجهه العراق، البلد الخامس في العالم الأكثر عرضةً لتأثيرات التغيّر المناخي، ملموساً أكثر من أي وقتٍ مضى، وأثّر على محاصيلهم ومدخولهم.

فبالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار، يعزو العراق الجفاف أيضاً إلى بناء الجارتين تركيا وإيران سدوداً على نهري دجلة والفرات اللذين يرويان منذ آلاف السنين بلاد ما بين النهرين، المهد التاريخي للزراعة.

وبعد معاناة طويلة، تنفّست أرض سامي الصعداء في الموسمين الأخيرين، بعد تزويدها برشّاشات زراعية في إطار مشروع ينفذ برعاية «برنامج الغذاء العالمي» التابع للأمم المتحدة.

وبفضل ك زاد محصول محمد سامي من الحنطة من خمسة أو سبعة أطنان، إلى 12 طناً على الأقلّ. ويَظهر الاخضرار واضحاً في أرضه التي تتوسطها الرشاشات، وينمو القمح بوفرة. أما الحقل الموازي الذي يعتمد على الري التقليدي، فنباتات القمح فيه صغيرة وصفراء وأقلّ نمواً.

ويقول سامي «ما كنت أسقي به دونماً واحداً في الماضي، الآن أسقي به عشرة دونمات، فرق كبير».

وفي إطار جهود تحسين استخدام المياه في الزراعة يتم ضخّ المياه بضعة أيام في الأسبوع من نهر الفرات إلى بركة مزودة بمضخات وشبكة أنابيب متصلة بالرشاشات التي تروي لاحقاً حقل الحنطة.

ولا يحتاج ريّ حقل أكثر من ساعتين يومياً وبضعة أيام في الأسبوع، خلافاً لطرق الري التقليدية التي يتم خلالها إغراق الأراضي بالمياه، وهي طريقة لا يزال يعتمدها الكثير من الفلاحين العراقيين.

في المقابل، يستهلك الريّ بالرشاشات «نسبة 70% أقلّ من المياه»، وفق خنساء غازي، المسؤولة الميدانية لـ»برنامج الغذاء العالمي» في بغداد.

وقدّم البرنامج في العام الماضي الدعم لنحو 1119 مزارعاً في العراق، تمّ تزويدهم بأنظمة رشاشات زراعية وأنظمة ري بالتنقيط، «في المناطق الأكثر تأثراً بالتغير المناخي والجفاف»، وفق غازي.

وتشرح غازي أن أنظمة الري الحديثة تتيح «الحفاظ على استمرارية إنتاج المزروعات خلال فترات شُحّ المياه والجفاف».

بالإضافة إلى ذلك، تضمن تلك الطرق الحديثة «الزراعة طوال العام»، فضلاً عن «إنتاجية وحصاد مرتفعين»، كما أنها «تقلّص الاعتماد على الأمطار التي أصبح صعباً التنبؤ بها»، وفق المسؤولة.

وفي بلد غنيّ بالنفط، لكن بُنيته التحتية متهالكة جراء عقود من الحروب والنزاعات والإهمال، تقلّص الإنتاج الزراعي بسبب نقص مياه دجلة والفرات، فضلاً عن قلة الأمطار، بنسبة 36% على الأقلّ في موسم 2021 و2022، بالمقارنة مع الموسم الزراعي بين عامي 2020 و2021، وفق برنامج الأغذية العالمي.

إلا أن غازي تشدّد على أنه «في حين أن أنظمة الري الحديثة قادرة أن تُحسّن بشكل كبير من كفاءة استخدام المياه والممارسات الزراعية في العراق، لكنها قد لا تكون كافية وحدها لمعالجة مشكلة الجفاف المعقدة».

وتتحدّث عن «ضرورة وضع إستراتيجيات أوسع نطاقاً لإدارة المياه» في البلد البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة.

يذكر أن الجفاف ونقص الأمطار أجبرا الحكومة العراقية على تقنين استخدام المياه وتقليص الأراضي الزراعية لتوفير ماء الاستخدام اليومي للسكان لا سيما خلال الصيف.

ومع ذلك، يتطلّع العراق في العام الحالي إلى حصاد ستة ملايين طن من الحنطة، كما يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، ما يعني تخطي الاكتفاء الذاتي والكميات المحققة في الموسم السابق.

وتعمل وزارة الزراعة أيضاً على دعم المزارعين للتحوّل نحو طرق الري الحديثة.

وتوزع الوزارة رشاشات من خلال أقساط تمتد على عشر سنوات، على أن تدفع الوزارة نسبة 30% من سعرها الذي يبلغ متوسّطه نحو 40 ألف دولار لأرض بمساحة 60 دونماً، وفق المتحدث.

ويقول الخزاعي «حينما لاحظ الفلاح أن هناك مشكلة بالمياه تغيرت ثقافته في اتجاه التحول باعتباره خياراً لا بديل عنه، لمعالجة الشُح!ّ المائي ولاستمرارية نشاطه الزراعي».

ويتابع «في البداية، كانت هناك صعوبة أن يتقبّل الفلاح التحوّل نحو طرق الري الحديثة، لأن العراق بلد النهرين، وحضارته لأكثر من سبعة آلاف سنة، حضارته زراعية بشكل أساسي».

ويضيف أن «المشاكل المتعلقة بالجفاف مشاكل حديثة في العراق. فالعراق لسنوات وعقود كان يعاني من الفيضان وليس الجفاف».

وتستغل المزارعة سعاد مهدي (40 عاماً) من قرية الأزركية الوفرة التي أوجدها استخدام الرشاشات الزراعية. وتنتج مهدي من أرضها الآن «ضعف المحصول». وتقول «في الماضي، كان يستغرق السقي يومين أو يومين ونصف»، وتضيف «كنا نبقى في الصيف تحت الشمس طوال النهار، أما الآن فلا».

وتزرع مهدي في الشتاء القمح والشعير، وفي الصيف الطماطم والباذنجان والبامية والذرة.

وتتابع «نملأ الحوض ونسقي بالمرشة، لا يستغرق الأمر أكثر من ساعتين».