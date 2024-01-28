«فلاي بغداد» والعقوبات الأمريكية… خطوة تصعيدية

قوبل إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم 22 كانون الثاني/يناير الجاري بالكثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام، إذ شملت حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة شركة «فلاي بغداد» المحلية للطيران، بالإضافة إلى عدة شخصيات، وصفهم البيان الأمريكي بأنهم مرتبطون بعلاقات تخادمية مع فيلق القدس، الجناح المنفذ لعمليات الحرس الثوري الإيراني الخارجية. وقد عزت الإدارة الأمريكية تلك العقوبات لتعاون شركة الطيران العراقية مع الحرس الثوري الإيراني عبر قيامها بنقل المقاتلين والأسلحة، وتسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة إلى إيران وحلفائها في مناطق نفوذها في سوريا ولبنان.

الأمريكيون كانوا يلعبون لعبة الصراع مع الإيرانيين على رقعة الشرق الأوسط وفق قواعد اشتباك قد تبدو غير مفهومة، بل مضحكة أحيانا

كان الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية قد نشر يوم 22 يناير الجاري، تقريراً مفصلاً بالعقوبات الجديدة التي طالت ثلاث شخصيات، وصفها بأنها مرتبطة بنشاطات ميليشيا «حزب الله» العراقي، القريب من طهران، بالإضافة إلى شركة الطيران العراقية ومديرها التنفيذي، وجاء في بيان وزارة الخزانة؛ «قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم بإدراج شركة الطيران العراقية (فلاي بغداد) ورئيسها التنفيذي لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإسلامي/ فيلق القدس والمجموعات الوكيلة له في العراق وسوريا ولبنان. كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا بإدراج ثلاثة قادة مؤيدين لواحدة من الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع إيران في الحرس الثوري الإيراني بالعراق، وهي كتائب حزب اللهب، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل الأموال وغسل الأموال لصالحها».

العقوبات الجديدة طالت القيادي في حزب الله العراقي رئيس حركة حقوق في البرلمان العراقي النائب حسين مؤنس، والمدير التنفيذي لشركة «فلاي بغداد» بشير عبد الكاظم الشباني، ومدير المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي رياض علي العزاوي، وأوقد محسن الحميداوي، الشقيق الأصغر للأمين العام لكتائب حزب الله، الذي وصف بأنه يدير شركة سياحية تمارس عمليات غسيل ونقل العملة الصعبة لإيران. ونتيجة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو جماعي، ما لم يكن ذلك مسموحا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إذ تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين، أو من المقيمين في الولايات المتحدة، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح لأشخاص مشمولين بعقوبات وزارة الخزانة الامريكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين، الذين يشاركون في معاملات، أو أنشطة تجارية مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات الأمريكية. من جانب آخر علّق وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون قائلا؛ «لقد سعت إيران ووكلاؤها إلى إساءة استخدام الاقتصادات الإقليمية، واستخدام الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة كغطاء لتمويل وتسهيل هجماتهم، وإن الولايات المتحدة ستواصل عرقلة أنشطة إيران غير المشروعة، التي تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة، لذلك جاء الإجراء المتخذ وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الإرهابيين ومؤيديهم». التصعيد الأخير أثار الكثير من الأسئلة، إذ أن الإدارة الأمريكية تعلم جيدا مدى نفوذ إيران، وبشكل خاص فيلق القدس والحرس الثوري في العراق، وأن التبادل المالي والتجاري الكبير بين إيران والعراق، كان يتم بشكل شبه علني تحت أنظار السفارة الأمريكية في بغداد، التي كانت تغض النظر عن كل ما يجري، على الرغم من أن الإدارات الأمريكية، كانت قد صنفت فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، باعتباره فصيلا إرهابيا عالميا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف «كتائب حزب الله» العراقي على أنها منظمة إرهابية عالمية، بموجب قانون الهجرة والجنسية في 2 تموز/يوليو 2009، لكن المفارقة أن الأمريكيين كانوا يلعبون لعبة الصراع مع الإيرانيين على رقعة الشرق الأوسط وفق قواعد اشتباك قد تبدو غير مفهومة، بل مضحكة أحيانا.

يبدو أن الخطوات التصعيدية في التوتر الحاصل بين بغداد وواشنطن على خلفية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، قد أصاب العلاقات الأمريكية العراقية بالتوتر، فبعد الضربات التي وجهتها ميليشيات عراقية لقواعد عسكرية توجد فيها القوات الأمريكية، ردت واشنطن بضربات موجعة كان آخرها اغتيال أحد قيادات حركة النجباء في قلب بغداد، الأمر الذي دفع حكومة محمد شياع السوداني إلى طلب تشكيل لجنة ثنائية مشتركة بين العراق والولايات المتحدة، مهمتها ترتيب إنهاء وجود القوات الأمريكية العاملة في العراق. لم يسمع أي رد رسمي من الحكومة العراقية تجاه قرار العقوبات الأخير، لكن رد شركة «فلاي بغداد» جاء على لسان نمير القيسي مدير أمن الطيران في الشركة، الذي وصف العقوبات الأمريكية بأنها «ظلم كبير»، وقال في تصريحات إعلامية؛ «ما زالت الحوارات والمناقشات مستمرة بين المدير التنفيذي لشركة (فلاي بغداد) وسلطة الطيران المدني ووزارة النقل ومكتب رئيس الوزراء، من أجل حلحلة الموضوع»، كما رفض القيسي الاتهامات الأمريكية بخصوص نقل الأموال والأسلحة إلى لبنان إذ قال: «هل يمكننا أن نتجاهل كل القوانين إلى هذا الحد ونضع الأسلحة على طائراتنا؟ أين أجهزة الأمن والمخابرات؟». من جانبها كانت الشركة قد ردت عبر بيان صحافي في ساعة متأخرة مساء الاثنين 22 يناير قالت فيه: إن «قرار واشنطن يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة، وإن شركة (فلاي بغداد) تستنكر هذا القرار، كونه غير مبني على أية أدلة مادية، أو معنوية»، وطالبت الشركة وزارة الخزانة الأمريكية بـ»أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها».

من جانبها علقت السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمنشور على منصة «إكس» أكدت فيه: «تصنيف شركة الطيران العراقية (فلاي بغداد) وثلاثة أعضاء من كتائب حزب الله على قائمة الجهات الداعمة للحرس الثوري الإيراني ومجموعاته الموالية في العراق وسوريا ولبنان». واعتبرت القرار» تأكيدا على عزم الولايات المتحدة التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني وشبكته الموالية في العراق»، وأضافت: «أن استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والمقاتلين والعملة الصعبة يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق». وقد أشار بيان وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن شركة (فلاي بغداد) سلمت ميليشيات وجماعات مقاتلة في سوريا ولبنان مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ فتح، وذو الفقار، والفجر إيرانية الصنع، بالإضافة إلى بنادق كلاشينكوف روسية الصنع، وقاذفات RPG-7 وقنابل يدوية ورشاشات متوسطة. لكن الإدارة الأمريكية، وتحديدا السفيرة رومانوسكي الخبيرة بخفايا ما يدور في الساحة العراقية تعلم جيدا أن الحدود العراقية السورية التي تمتد لمئات الكيلومترات تسيطر عليها فصائل وميليشات الحشد الشعبي، وإن معسكرات هذه الفصائل مثلت بوابات لانتقال الرجال والأسلحة والاعتدة بين العراق وسوريا ولبنان على مدى سنوات، من كل ذلك يتضح بشكل لا لبس فيه أن الفصائل الولائية لا تحتاج لنقل الأسلحة والمقاتلين لشركة طيران محلية، وهي تسير الارتال بين سوريا والعراق. لكن يبدو أن الأمر لا يعدو كونه خطوة تصعيدية في التوتر الحاصل بين بغداد وواشنطن.

كاتب عراقي