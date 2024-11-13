العراق في مهمة البحث عن ست نقاط أمام الأردن وعُمان في تصفيات المونديال 

بغداد: يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم الملقب بأسود الرافدين مباراتين مهمتين أمام الأردن، غدا الخميس، وعُمان، الثلاثاء المقبل، في الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودخلت الجماهير العراقية والأردنية في أجواء اللقاء الذي سيجمع المنتخبين غدا على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، حيث بدأت طلائع المشجعين العراقية بالوصول إلى المدينة قادمة من عدد من المحافظات العراقية بما فيهم مدن إقليم كردستان.

وتجمهر أمس الاثني عشرات آلاف العراقيين أمام مراكز بيع تذاكر الدخول إلى ملعب جذع النخلة حيث شهدت اكتظاظا جماهيريا ملفتا في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لقوات حفظ الأمن.

كما قررت الحكومة السماح لأنصار المنتخب الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية بدون تأشيرة لدعم منتخب بلادهم في هذه المواجهة التي تحظى بجماهيرية كبيرة، حيث بدأ الأردنيون بالوصول إلى العراق، كما وصل الوفد الإداري للمنتخب لوضع ترتيبات إقامة المنتخب الضيف.

ومنذ الثامن من الشهر الحالي دخل المنتخب العراقي في معسكر تدريبي للتحضير لمقابلة نظيره الأردني حيث انتظم وصول جميع اللاعبين العراقيين المحترفين في الأندية الأجنبية بقيادة المدرب خيسوس كاساس فيما ينتظر أن يصل المنتخب الأردني قبيل يوم واحد من انطلاق المباراة.

وأشرف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال على الوحدات التدريبية المغلقة في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة تحضيرا لمواجهة منتخب الأردن بمشاركة 25 لاعبا هم: جلال حسن وفهد طالب وحسين حسن وعلي فائز وسعد عبد الأمير ومصطفى سعدون وأحمد يحيى ومهند علي وأحمد ياسين وزيدان إقبال وريبين سولاقا وحسين علي ومناف يونس ويوسف أمين وفرانس ضياء ومحمد الطائي وعلي جاسم وأمير العماري وزيد تحسين وميرخاس دوسكي وإبراهيم بايش وأيمن حسين وأمجد عطوان وعلي الحمادي ومنتظر ماجد.

وحسب تصريحات للاتحاد العراقي لكرة القدم، فإن قائمة المدرب خيسوس كاساس هي القائمة النهائية التي سيعتمد عليها للمواجهتين المقبلتين في مرحلة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 أمام الأردن وعمان.

من جانب آخر، شرعت سفارة سلطنة عُمان في العراق باستقبال العراقيين الراغبين بدخول مسقط للحصول على تأشيرة دخول مجانية وسياحية غير مكفولة لمدة سبعة أيام من تاريخ الدخول إلى السلطنة لمؤازرة المنتخب العراقي في المباراة المرتقبة التي تجرى الثلاثاء المقبل بملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي. كما قررت الحكومة العراقية شراء جميع البطاقات المخصصة للجمهور العراقي لتوزيعها على المشجعين العراقيين.

ويسعى المنتخب العراقي إلى الظفر بنقاط مباراتي الأردن وعُمان للاقتراب من تحقيق حلم الوصول إلى مونديال 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعدما تأهل لأول مرة إلى مونديال المكسيك عام 1986.