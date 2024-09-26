العراق: كتائب «حزب الله» تحذّر من «عدوان صهيوني» وتتوعد بالرد

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون عراقيون إلى توحيد المواقف الدولية والعربية والإسلامية، للضغط في اتجاه وقف الحرب الدائرة في فلسطين ولبنان، مؤكدين وجوب اتخاذ خطوات من شأنها منع وصول شرارة الصراع إلى دول أخرى، حذرت كتائب «حزب الله» من رد «لا يقتصر على إسرائيل بل كل مفاصل الوجود الأمريكي» حال نفذت تل أبيب أي عدوان داخل العراق.

وطالب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أمس الخميس، الاتحاد البرلماني العربي بعقد جلسة طارئة، بشأن تطورات الوضع في لبنان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان أن «المندلاوي، طالب الاتحاد البرلماني العربي، عقد جلسة طارئة لرؤساء البرلمانات العربية في القاهرة لبحث تداعيات توسيع دائرة العنف من قبل الكيان الصهيوني على دولة لبنان الشقيقة».

وأشار إلى أن «ذلك جاء خلال كتاب رسمي بعثه أمس الخميس إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بو غالي جاء فيه «بسبب استمرار العدوان على دولة فلسطين وما رافقه من تطور في توسيع دائرة العنف من قبل الكيان الصهيوني على دولة لبنان، أتوجه بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في مقر الجامعة العربية في القاهرة لغرض مناقشة الاعتداء الصهيوني على الدولتين العربيتين الشقيقتين» لافتا الى «وضع حلول حقيقية لوقف هذا العدوان الغاشم».

يأتي ذلك في وقتٍ أكد فيه وزير الخارجية فؤاد حسين، دعوة العراق لعقد مؤتمر قمة عربية وإسلامية لخلق موقف موحد مدعوم بمواقف ضاغطة من أمريكا والدول الأوروبية لوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، فيما أشار إلى وجود قلق عراقي حقيقي من توسع الحرب لتشمل دولاً عدة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن العراق يواصل مساعيه لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

الوزير العراقي ذكر في تصريحات صحافية للوكالة الرسمية، من مقر إقامته في نيويورك، أن «الضغط في اتجاه وقف العدوان الصهيوني المستمر على غزة يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً وبالأمس وخلال اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية طرحنا فكرة عقد مؤتمر قمة عربية – إسلامية طارئ وفي أسرع وقت لمناقشة القضية الفلسطينية والعدوان المستمر على غزة ولبنان، ونحن نعتقد أن توسيع الحرب على لبنان معناه أن شرارة الحرب ستصل إلى دول أخرى وخلق حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى توسيع الحرب في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف أن «العراق يواصل مساعيه لدعم خطوات تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويستثمر علاقاته الجيدة من أجل الوصول لحلول، والموضوع يحتاج إلى عمل جماعي عربي إسلامي وكذلك زيادة الضغط من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الكيان الصهيوني لوقف العدوان الذي بدأ بغزة ثم توسع إلى الضفة الغربية والآن في لبنان» مبيناً إن «العراق قلق من توسع رقعة الحرب لدول أخرى».

وعلى الصعيد السياسي، شارك رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، عمار الحكيم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القلق إزاء الوضع المأساوي الذي أوجده القصف الإسرائيلي على لبنان الشقيق وشعبه الصابر المقاوم.

وقال في بيان صحافي: «إذ نضم صوتنا لما ورد في الإحاطة التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي، نشدد على أهمية تشخيصه الدقيق وتأكيده الصريح بتعمد الجيش الإسرائيلي وآلته الحربية بتوجيه ضربات وصفها بالمميتة على المناطق المأهولة بالسكان، وتحذيره من اتساع رقعة النزوح القسري تحت وابل الصواريخ المقذوفة على رؤوس المواطنين أرضا وجواً وبحراً».

وأضاف: «كما يمثل تحذير غوتيريش من اندلاع ما أسماه الجحيم في لبنان، اعترافاً صريحاً وواضحاً بالنهج العدواني الذي يعتمده كيان الاحتلال في هذه الحرب الظالمة، وتجاهله المواثيق والمعاهدات الأممية واتفاقيات قواعد الاشتباك التي تعتبر المنازل ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الخدمية حرماً بعيداً عن الحروب».

ودعا مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة وتشكيلاتهما الإنسانية والحقوقية إلى «اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف الحرب في لبنان وفلسطين بأسرع وقت ممكن، ونرحب بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة تمهيدا لإيقاف الحرب وعودة النازحين وإعادة الإعمار».

وعلى المستوى ذاته، حذرت كتائب «حزب الله» من رد «لا يقتصر على إسرائيل بل كل مفاصل الوجود الأمريكي» حال نفذ أي عدوان داخل العراق.

وقال المسؤول الأمني في «الكتائب» أبو علي العسكري، في «تدوينة» له مساء الأربعاء، إن «الشر المطلق الذي تغذي به أمريكا الكيانات والأنظمة الإجرامية الخاضعة لها، يؤكد الاتجاه الخبيث لبوصلة محور الشر في تدمير الشعوب، ومدى دناءة وخسة الإدارة الأمريكية الداعمة الكبرى للصهاينة في عمليات الغدر، فضلا عن ارتكاب جرائم الحرب الصهيوأمريكية بحق الأبرياء من أطفال ونساء، وتدمير البنى التحتية للمناطق المدنية في فلسطين ولبنان».

وتابع: «نلاحظ نشاطا مكثفا في الأجواء العراقية من الأمريكان والصهاينة، وهذا ينبئ باحتمال تنفيذ عدوان صهيوني داخل العراق، وعليه تجدد كتائب حزب الله تحذيرها: بأن ردها لن يقتصر على الكيان فحسب، بل يشمل كل مفاصل الوجود الأمريكي».

وأعرب العسكري عن أمله من فصائل «المقاومة الإسلامية» في العراق، الدعمة لفلسطين ولبنان، في أن «تزيد من منسوب وحجم عملياتها ومستوى تهديدها للعدو، للمساهمة في تعجيل كسر إرادة العدو العسكرية والأمنية، ولتكون أكثر تأثيرا وإيلاما في هذه الحرب المعقدة، إذ إن العمليات بشكلها الحالي لا تلبي طموح بيئة المقاومة والمرحلة الراهنة».