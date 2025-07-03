العراق: كيف تصنع انقلابا بتواطؤ جماعي!

ظهر الصراع العلني بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا الأسبق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق منذ نهاية العام 2018، وعمد الرجلان إلى استخدام سلطاتهما عبر المؤسستين القضائيتين في هذا الصراع، خاصة وأن أي سلطة في العراق أو مؤسسة تتحول عادة إلى إقطاعية (بالمعنى الحرفي للكلمة) للقائم عليها!

وقد امتد الصراع بين الرجلين إلى سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية، في سياق البنية الزبائنية الحاكمة في العراق! حيث عمد «حلفاء» رئيس مجلس القضاء الأعلى في مجلس النواب، إلى تقديم مقترح لتعديل المادة (6/ ثالثا) من قانون المحكمة الاتحادية الذي لا ينص على حد أعلى للعمر، وجعله 63 سنة فقط، وهو تعديل كانت الغاية منه الإطاحة بقضاة المحكمة جميعهم، ومنح رئيس مجلس القضاء الأعلى فرصة تشكيل محكمة اتحادية جديدة يختار قضاتها بنفسه، وتكون جزءا من القضاء ككل و«تابعة» له بالنهاية.

لكن مقترح القانون لم يمر، فقد ردت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 يقضي بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية التي تعطي مجلس القضاء الأعلى صلاحية ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية؛ حيث لا وجود لهكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى في الدستور (القرار 38/ 2019)!

وتجدد الصراع بعد وفاة أحد قضاة المحكمة الاتحادية في 2020، وذلك لأن وفاته كانت تعني تعطيل المحكمة، لأن القانون في المادة 5/ أولا قرر أن انعقادها «لا يكون صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها». وهو ما دفع رئيس المحكمة الاتحادية إلى تصعيد أحد القضاة الاحتياط (والقاضي الاحتياط هو نفسه منصب تواطأ عليه كلا الرجلين في انتهاك فاضح لقانون المحكمة الذي لم يتحدث مطلقا عن قضاة احتياط) وبالفعل أصدر رئيس الجمهورية مرسوما 2020 بتعيين «القاضي الاحتياط» هذا عضوا أصيلا، ليتحول الصراع بين الطرفين إلى معركة مفتوحة، واتهامات متبادلة، شارك القضاة أنفسهم فيها، وكل منهم ينتصر لصاحبه!

وكالعادة حكمت علاقات القوة نهاية هذا الصراع لمصلحة رئيس مجلس القضاء الأعلى وحلفائه السياسيين؛ وذلك من خلال سحب رئيس الجمهورية ذلك المرسوم في نيسان 2020! وبات واضحا لجميع المتابعين أن الصراع قد حسم، وأن أيام رئيس المحكمة الاتحادية ومحكمته ككل أصبحت معدودة!

وبالفعل تقدم رئيس الجمهورية بمشروع قانون ضرب فيه عرض الحائط قرارا باتا وملزما للسلطات كافة أصدرته المحكمة الاتحادية يقضي بعدم اختصاص مجلس القضاء الأعلى بترشيح قضاة المحكمة الاتحادية، نص على أن «تُرشِّح المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، ومجالس القضاء في الأقاليم، في اجتماع مشترك، رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وقضاتها». ليصوت مجلس النواب على تمرير هذه المادة، وهو ما يعني أن سلطات الدولة الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية (ممثلة برئيس الجمهورية) والقضائية قد تواطأت معا لتمرير قانون ينتهك قرارا باتا وملزما للسلطات كافة اتخذته المحكمة الاتحادية، وهو ما يشرح بشكل واضح طبيعة النظام السياسي الكلبتوقراطي ـ الزبائني!

الدولة توصف بأنها دولة فاشلة حين تتحول مؤسساتها إلى إقطاعيات، وتكون علاقات القوة هي الحاكمة، وليس الدستور أو القانون أو المنطق أو الأخلاق

لكن منطق التعاطي مع مؤسسات الدولة في العراق بوصفها إقطاعيات خاصة لأصحابها، أعاد الصراع العلني مرة أخرى بين رئيس المحكمة الاتحادية الجديد ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خاصة أن إصدار الأول قرارات «ديليفري» وفقا للفاعل السياسي الشيعي الأقوى، جعله يتوهم أنه يستطيع أن يصطنع لنفسه إقطاعية خاصة بعيدا عن إقطاعية القضاء وصاحبها. فكنا أمام ثلاث مواجهات علنية كرست حقيقة عدم احترام السلطة القضائية للدستور والقانون على السواء!

بدأ الامر مع صدور قرار المحكمة الاتحادية رقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد ينقض فيه هذا القرار ويعدُه «معدوما» في انتهاك للدستور، وخروج عن اختصاصات مجلس القضاء الأعلى!

وتكررت المواجهة في شباط 2025 عندما أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ سلة القوانين الثلاثة (قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وقانون يتعلق بعقارات كركوك) التي شرعها مجلس النواب العراقي، ليسارع مجلس القضاء الأعلى إلى إعلان رفضه لهذا الأمر الولائي، وليقرر نفاذ هذه القوانين!

وتكررت المواجهة مرة ثالثة مع صدور قرار المحكمة الاتحادية المرقم (232/ اتحادية/ 2024) في حزيران 2025 بشأن قانون التقاعد الموحد، ليصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا يقرر فيه أن القرار قد «استند إلى إجراءات مخالفة لمبادئ وأحكام قانون المرافعات المدنية النافذ، الأمر الذي يجعله مصاباً بعوار الانعدام». ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قال البيان إن «»محكمة التمييز تُعد أعلى هيئة قضائية في العراق، استناداً إلى صراحة نص المادة (12) من قانون التنظيم القضائي، وقد استقر قضاؤها على اعتبار أي حكم أو قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا خلافاً لاختصاصها الوظيفي، معدوماً»! لنكون أمام نموذج غريب للتدليس؛ فقانون التنظيم القضائي رقم 160 صدر في العام 1979، حيث لم تكن هناك محكمة اتحادية عليا من الأصل، ومن ثم لم تعد محكمة التمييز «أعلى سلطة قضائية» بل أصبحت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قانونها، وبموجب الدستور، محكمة مستقلة لا ولاية لمحكمة التمييز عليها مطلقا، وأصبحت لقراراتها العلوية على قرارات محكمة التمييز لأنها باتة وملزمة للسلطات كافة، بما فيها مجلس القضاء الاعلى/ محكمة التمييز نفسها!

اللافت هنا أن كل سلطات الدولة ومؤسساتها وطبقتها السياسية قد تواطأت مع هذه الانتهاكات وهذا التدليس، ولم يعترض أحد على قرارات مجلس القضاء الأعلى التي تضرب الدستور عرض الحائط بكل صلافة. وبالتالي بات واضحا أن علاقات القوة تشي بأن ثمة قبولا ضمنيا لأن يبقى مجلس القضاء الأعلى/ محكمة التمييز الاتحادية، إقطاعية تتحكم بالقضاء ككل، بما في ذلك المحكمة الاتحادية نفسها.

وهذا ما جعل الانقلاب على رئيس المحكمة الاتحادية العليا سهلا للغاية حين تقدم تسعة من القضاة يوم 19 حزيران باستقالة جماعية (من الواضح أنها جاءت بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يعكس خضوعهم الكامل للتسييس). ثم اكتملت المهزلة حين أصدرت لجنة طبية (من 9 أطباء) يوم 23 حزيران تقريرا طبيا بأن رئيس المحكمة الاتحادية يعاني من أمراض ضغط الدم المزمن وارتفاع نسبة الدهون الضارة، وانزلاق في الفقرات العنقية، وهو بذلك «لا يصلح للخدمة ويحال على التقاعد» (الحقيقة أنه بموجب هكذا تقرير يمكن إحالة مليون موظف عراقي، في الأقل، على التقاعد)!

وفي يوم 29 حزيران أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا بتعيين رئيس جديد للمحكمة الاتحادية، ثم أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتعيينه قي اليوم التالي (رئيس الجمهورية لم يكن في العراق أصلا بل كان في زيارة لإسبانيا لحضور المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية) ثم قرر القضاة المستقيلون، في اليوم نفسه، العدول عن استقالاتهم لتنتهي المهزلة!

قلنا في مقال سابق إن الدولة توصف بأنها دولة فاشلة حين تتحول مؤسساتها إلى إقطاعيات، وتكون علاقات القوة هي الحاكمة، وليس الدستور أو القانون أو المنطق أو الأخلاق، لكن هذا الانقلاب، وبالطريقة التي حصل بها، يجعل العراق يتجاوز مفهوم الدولة الفاشلة إلى دولة خارج حدود التصنيف!

كاتب عراقي