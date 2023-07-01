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العراق: متوسط صادرات النفط لشهر يونيو تجاوز ثلاثة ملايين و335 ألف برميل يوميا

منذ 22 دقيقة

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بغداد: أعلن العراق، اليوم السبت، أن متوسط صادرات النفط الخام لشهر حزيران/يونيو الماضي بلغ أكثر من 3 ملايين و335 ألف برميل يوميا.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن مبيعات النفط الخام للشهر الماضي، حققت إيرادات مالية تجاوزت 7 مليارات و115 مليون دولار، فيما كان سعر بيع برميل النفط بمعدل تجاوز الـ 71 دولارا للبرميل الواحد.

وقالت الوزارة في بيانها إن جميع الكميات تم تصديرها من حقول وسط وجنوبي العراق وحقل القيارة في محافظة نينوى.

يذكر أن صادرات العراق من حقول إقليم كردستان وكركوك، ما زالت متوقفة منذ نحو أربعة أشهر عبر خط أنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 500 ألف برميل على خلفية مشكلات مالية وفنية لم يتمكن الجانبان من تسويتها على خلفية قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن حصر صادرات العراق النفطية بشركة تسويق النفط العراقية/سومو.

( د ب أ )

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