العراق: مخاوف من التلاعب بنتائج الانتخابات المحليّة … وطائرات عسكرية لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نجاح عملية التصويت الخاص بالقوات الأمنية والنازحين المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات، عبّرت رئاسة البرلمان العراقي عن مخاوفها من تكرار جملة الخروقات التي شهدتها عملية التصويت في “التصويت العام” المقرر إجراؤه اليوم الإثنين، في حين رصدت منظمات حقوقية محلّية “6 سلبيات” رافقت الاقتراع الخاص، أبرزها إجبار ضباط منتسبيهم على التصويت لجهات ومرشحين معينين، وسط مخاوف نيابية من “التلاعب” بنتائج الانتخابات.

ومساء أول أمس، وعقب انتهاء “التصويت الخاص” للقوات الأمنية والنازحين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي، أن “عدد الناخبين المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 706 آلاف و805 ناخبين من أصل مليون و50 ألفاً و653 ناخباً”، لافتة إلى أن “نسبة المشاركة الإجمالية بالاقتراع الخاص بلغت 67%”، وهي نسبة عدّتها المفوضية بأنها “غير مسبوقة”.

وحول الجانب الأمني، أكدت المفوضية، أنه “تم تطبيق الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، ما أسهم في سير عملية الاقتراع بشكل طبيعي، وفق القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات التي وضعتها المفوضية”.

وأشارت إلى “عدم تسجيل حوادث أمنية تعكر صفو الانتخابات”، مبينة أن “موظفي محطات الاقتراع قاموا بإرسال نتائج الفرز والعد الإلكتروني إلى المكتب الوطني عن طريق الوسط الناقل، وبعدها يتم الفرز والعد اليدوي لجميع محطات الاقتراع”.

وحسب بيانات مكاتب مفوضية الانتخابات في محافظات العراق، فإن نسب المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 63 % في العاصمة بغداد و78% في ديالى و74% في واسط و77.48% في الديوانية و72% في ذي قار و71.02 % في البصرة.

أما في النجف فقد بلغت نسبة المشاركة 68%، مقابل 69% في محافظة كربلاء، في حين بلغت نسبة المشاركة 82% في المثنى، وبلغت النسبة 69.7 % في بابل، وفي نينوى 75%، وفي صلاح الدين 76%، وفي ميسان 67%، وفي كركوك 70%، وفي السليمانية 91%، وبلغت نسبة الأنبار 63.59 %، وبلغت في أربيل 86.6%.

ورغم تلك النتائج، فإن خللا فنّياً أصاب عدداّ من أجهزة إرسال نتائج التصويت، الأمر الذي دفع المفوضية إلى اتخاذ قرار يقضي بإرسال صناديق الاقتراع إلى مركز التدقيق المركزي في العاصمة بغداد لإجراء العد والفرز اليدوي.

وعلى إثر ذلك، أصدرت رئاسة مجلس النواب بياناً صحافياً عبّرت فيه عن مخاوفها من تكرار المشكلات التي رافقت الاقتراع الخاص بـ”الاقتراع العام” المقرر اليوم.

وجاء في نصّ البيان: “تابعنا وبقلق كرئاسة مجلس النواب، المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي”، مبيناً أن “حرصنا على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، لا سيما عدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص”.

وحثّت رئاسة البرلمان في بيانها المفوضية على “إعطاء الضمانات الكاملة بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة، خاصة أن قانون الانتخابات قد اشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج”.

وأعربت عن “قلقها الشديد، مهيبة بالمفوضية ضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء عملية التصويت العام للانتخابات”.

وكشف النائب ياسر إسكندر وتوت، عن وجود “مخاوف حقيقية” من جريمة “التلاعب بالانتخابات”، محذراً من المساس بسير العملية الديمقراطية.

وتساءل وتوت في “تدوينة” له: “لماذا تعطلت الأجهزة الانتخابية، ‏لماذا نقلت الصناديق بدون عد وفرز يدوي كما أشار القانون؟”.

وأشار إلى أن “‏هناك مخاوف حقيقية من جريمة تلاعب بالانتخابات ومؤامرة على العملية الديمقراطية برمتها”، محذراً من “المساس بسير العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”.

ويتزامن ذلك مع توثيق “تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة لانتخابات مجالس المحافظات العراقية” في تقريرها النهائي الخاص بمراقبة مراكز التصويت الخاص في المحافظات المشمولة بالتصويت جميعها، مؤكدا تسجيل 8 إيجابيات ومثلها من السلبيات، التي جاء على رأسها إجبار الضباط لمنتسبيهم على التصويت.

وقال التحالف في بيان صحافي أمس، إنه “شارك بمراقبة مراكز التصويت الخاص في المحافظات المشمولة بالتصويت جميعها”، مبيناً أن “عدد المراكز التي تمت المراقبة بها 221 مركزا انتخابيا، وبما يعادل 257 محطة اقتراع، بواقع 319 مراقبة ومراقبا، بالإضافة إلى 31 فرقة متنقلة”.

ووثّق البيان “توفير البيئة الأمنية لتأمين سلامة الناخبين والمراكز الانتخابية، حيث لم تقع أية حوادث تستحق الذكر، وهذا كان مشهوداً ويستحق الإشادة”، بالإضافة إلى “وصول موظفي الاقتراع إلى مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المفوضية، وتوفر جميع المستلزمات الأساسية (الحساسة) المطلوبة لإجراء الاقتراع”.

وأشار إلى “وجود سجل لناخبي التصويت الخاص من العسكريين والقوات الأمنية، وهي ظاهرة إيجابية تتم لأول مرة، شريطة أن تكون جميع أسماء سجل التصويت الخاص قد حذفت من سجل التصويت العام”، فضلاً عن “وجود المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية في المراكز والمحطات.

ولفت البيان إلى “انسيابية التصويت، حيث وصلت نسبة المشاركة في التصويت الخاص وفق لتقارير مراقبينا إلى أكثر من 70%”، غير أنه أشار إلى قدوم الناخبين (قوات الأمني) “مصطحبين من قبل ضابط مسؤول يتابع أداءهم للتصويت ويتولى اعادتهم، وهذا يعد الزاماً بالتصويت ويخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه، وتأكد أن المراتب أبلغوا بعقوبات في حالة عدم تصويتهم”.

وتحدث التقرير عن “استمرار الحملات الانتخابية أمام بعض المراكز الانتخابية وعلى مسافة تعد مؤثرة بشكل مباشر على الناخب، إلى جانب وجود بعض الدعاية والحث لصالح قوائم معينة داخل مراكز الاقتراع، ووجود حالات توجيه للقوى الأمنية للتصويت لجهة ما أو مرشح معين”.

ووفق بيان المنظمات الحقوقية، فإنه تم “السماح بالتصويت لبعض الناخبين بدون التأكد من الهوية أو البطاقة التعريفية بجانب البطاقة البايومترية، أو التأكد من خلو الإصبع من الحبر”، مؤكداً “عجز بعض المراكز والمحطات عن السيطرة على تدفق الناخبين من القوات الأمنية، ما أدى إلى توقف التصويت لعدة ساعات، ساد بعضها تجاذبات بين بعض العسكريين وممثلي الكيانات”.

ومن “السلبيات” التي رافقت الاقتراع الخاص، “منع المراقبين من دخول بعض المراكز والمحطات الانتخابية، وتوقف عدد من أجهزة العد والفرز الإلكتروني عن عملية خزن البيانات، وبالتالي لم ترسل نتائجها خلال مدة ست ساعات”.

وأوصى البيان بـ”فتح تحقيق للوقوف على حقيقة إجبار بعض المراتب على التصويت من قبل الضباط لانتهاكهم الدستور والقانون وضوابط المفوضية ممن مارسوا ضغطاً ينتهك ضمان حرية الناخب في التصويت بدون أي تأثير، سواء كان بالترغيب أو الترهيب”، مؤكداً أهمية “تثبيت مبدأ واضح في أن التصويت حق دستوري للمواطن، له كامل الحرية في ممارسته أو الامتناع عنه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، ولا يجوز لأية جهة محاسبته على كيفية تعامله مع هذا الحق الدستوري”.

في السياق أيضاً، أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إحالة بعض “المخالفين” للقضاء، مشيراً إلى الاستعانة بطيران الجيش والقوة الجوية لنقل “عصا الذاكرة”، وهي وحدة تخزين البيانات الخاصة بالتصويت العام المقرر إجراؤه اليوم الإثنين.

وقال في مؤتمر صحافي، إن “كل قطعاتنا توجهت إلى مراكز الاقتراع بعموم العراق، وخطتنا مرنة وأدلت القوات الأمنية بأصواتها بأريحية”.

وأضاف أن “القائد العام للقوات المسلحة أكد أن يدلي قواتنا الأمنية من دون إملاءات”، مشيراً إلى أن “الأجهزة الأمنية أحالت بعض المخالفين للقضاء”.

وأوضح المحمداوي أن “قواتنا سوف تتفرغ لواجب أكبر هو التصويت العام”، موضحا أن “عملية التصويت العام ستكون أوسع والواجب الأمني أكبر”. ولفت إلى أن “نقل عصا الذاكرة ستكون أولوية أولى كونها تحتوي على كل البيانات”، مشيراً إلى أن “نقل عصا الذاكرة بالتصويت العام سيكون عبر طيران الجيش والقوة الجوية من المحافظات إلى بغداد”.