العراق: مشروع «طريق التنمية» سيعزز علاقاتنا التجارية مع تركيا

بغداد – الأناضول: قال وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، إن مشروع «طريق التنمية» يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يشارك فيها العراق، إلى جانب تركيا وقطر والإمارات، سيعزز العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة.

جاء ذلك في كلمته أمس الإثنين خلال «الملتقى التجاري العراقي-التركي» الذي عقد في العاصمة بغداد.

مليار دولار المبادلات السنوية بين البلدين

ومشروع «طريق التنمية» عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها على امتداد 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وأشار الغريري إلى أن «اللقاء بين رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والأتراك يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين».

يُذكر أن صادرات تركيا إلى العراق ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة في أول 10 أشهر من العام الحالي، مسجلة 10.8 مليارات دولار، فيما بلغت صادرات العراق إلى تركيا 3.7 مليارات دولار في الفترة نفسها، مسجلة تراجعاً بنسبة 41 في المئة، في حين بلغ حجم التجارة بين البلدين 14.5 مليار دولار في الفترة المذكورة.

من جانبه قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، المشارك في الملتقى إن العراق هو ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا، في ظل تبادل تجاري بين البلدين يبلغ حوالي 20 مليار دولار. وأضاف «سنعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية العراقية في تركيا خلال أسبوعين».

وقال أيضاً إن المقاولين الأتراك أنتجوا نماذج بناء ومشاريع ناجحة في البُنية التحتية والنقل والطاقة وقنوات الري وبناء المستشفيات في العراق.

وأشار إلى أن مئات الشركات التركية تستثمر ما يقرب من نصف مليار دولار في العراق، وتُسهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في حجم التجارة بين البلدين.

وأكد حرص تركيا على أن تكون العلاقات التجارية بين البلدين على أساس الشراكة والربح المشترك.

كما أكد أن بلاده تدعم العراق في مفاوضاته للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.